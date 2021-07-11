國債反彈讓投資者爭先恐後地尋找收益率 路透社

©路透社。 文件照片：財政部於 2021 年 4 月 25 日在美國華盛頓拍攝。REUTERS/Al Drago



大衛·蘭德爾

紐約（路透社）——美國國債收益率的暴跌正促使一些投資者轉向其他創收工具，包括派息股票和新興市場債券，通常以換取更大程度的風險。

今年早些時候，儘管美國經濟在冠狀病毒大流行後復蘇，但很少有人預計美國國債收益率會在夏季前跌至歷史低點附近。

然而，美聯儲的鷹派轉變、國內債券回報率持平或為負的國家的投資者需求以及普遍的美國國債空頭押注的平倉，都壓低了收益率。 這讓人們對所謂的通貨再膨脹交易的未來產生了懷疑。 [L2N2OK183]

對於基準的 10 年期美國國債，週五的收益率為 1.35%，遠低於 3 月份觸及的 1.77% 的高位。

Columbia Threadneedle 的高級利率和貨幣分析師 Ed Al-Hussainy 表示：“從我們的角度來看，我們正在其他地方採取措施，因為我們預計美國國債收益率不會很快反彈。”

Al-Hussainy 專注於抵押貸款支持證券等資產，尋求接觸美國消費者，他預計這些消費者的家庭資產負債表將從大流行中恢復過來。 持有抵押貸款支持債券的 iShares MBS 交易所交易基金周五收益率為 1.88%，平均期限為 4.9 年。

Federated Hermes (NYSE:) 的高級投資組合經理 Don Ellenberger 正在增加對新興市場債券的增持。 他預計美國國債收益率將保持低位，而投資者不確定美聯儲將允許通脹在消費者價格飆升後達到多少。

他說：“市場目前還沒有達成一致。” “股市說聚會仍在繼續，而美國國債市場說增長正在放緩。”

新興市場

Ellenberger 預計廣泛的經濟復甦將提振新興市場，尤其是那些大宗商品生產大國。

例如，iShares 摩根大通美元新興市場債券交易所交易基金周五收益率約為 3.85%。 根據理柏的數據，該基金在截至 7 月 7 日的那一周帶來了近 4.3 億美元的新資產，這是自 4 月初以來的最大單週漲幅。

BMO 資本市場固定收益策略團隊美國利率策略主管 Ian Lyngen 表示，投資者不應期望今年美國國債收益率會迅速反彈。

他說：“無論是對疫苗接種的持續擔憂，還是與 Delta 變體相關的風險，毫無疑問，揮之不去的大流行現實為美國國債的看漲基礎做出了貢獻。”

23 億美元的 Gabelli Asset 基金的投資組合經理 Melody Bryant 表示，停滯不前的美國國債收益率使派息股票更具吸引力。

雖然她最近增加了一些以增長為導向的名稱，如 Salesforce.com Inc (NYSE:)，以預期低利率會使成長型股票更具吸引力，但她仍然看好迪爾 (NYSE:) & Co 等股息種植者至少在過去 25 年中每年支付一次。

“我們剛剛經歷了一個時期，資本收益是回報的最大貢獻者，”她說。 “現在我們將進入一個股息將成為主要驅動力的時期。”

Advisors Asset Management 的首席投資官 Cliff Corso 一直在增加汽車製造商發行的債券，這些債券受到通用汽車 (NYSE:) 2027 年到期債券週五發行的 2.1% 等收益率的吸引。

根據 ICE（紐約證券交易所代碼：）美國銀行美國高收益指數，垃圾債券與美國國債的利差 – 投資者持有高風險公司債券相對於無風險政府債券的溢價 – 週四為 3.14%。 垃圾債券指數在 7 月 1 日觸及 3.02%，為 2007 年 7 月以來的最低水平。

“在最近的這次反彈之前，我們已經處於收益率沙漠中，”他說，“我們認為，即使我們不再處於增長高峰，也會有充足的流動性，經濟也會強勁。”