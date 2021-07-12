美國西部在熱浪下燒焦，死亡谷達到 130 度 路透社

©路透社。 2021 年 7 月 11 日，來自亞利桑那州斯科茨代爾的理查德·雷德 (Richard Rader) 在美國加利福尼亞州死亡谷的溫度計旁與他的自行車合影。REUTERS/Bridget Bennett



布里奇特·貝內特

加利福尼亞州死亡谷（路透社）——一場嚴酷的熱浪在周日將美國西部的氣溫連續第三天推向歷史最高紀錄，因為加利福尼亞州的死亡谷再次達到華氏 130 度（攝氏 54 度）。地球上最熱點之一。

週日下午 4 點（格林威治標準時間 2000）前不久，位於死亡谷中心的 Furnace Creek 遊客中心外的溫度計顯示華氏 134 度，儘管國家公園管理局的一名護林員表示，該溫度通常高於官方讀數。

美國國家氣象局在周六記錄的溫度為 130 度，如果經核實，這將是地球上有史以來最高記錄之一。 週日下午，一名護林員測量了遊客中心外的人行道溫度，達到華氏 178 度。

“我只是來這裡看看天氣有多熱，”亞利桑那州斯科茨代爾的理查德雷德說，他說他週日騎自行車穿過死亡谷 10 英里。

大多數遊客離開他們的空調車只夠用溫度計擺姿勢拍照。

國家氣象局在該地區的大部分地區發布了過熱警告，並警告居民高溫可能危害他們的健康，尤其是小孩和老人。

酷熱席捲太平洋西北部的大部分地區，給電網帶來壓力，並引發了重大的野火，包括俄勒岡州南部的一場大火，威脅到 1,200 戶家庭和其他建築物。

截至週日下午，週二爆發的盜版火災已使弗里蒙特-維內瑪國家森林及其周圍 144,000 英畝（224 平方英里）的土地變黑，沒有得到任何遏制。

管理人員說，大火的情況非常嚴重，以至於在某些情況下，在這條線路上工作的 926 名消防員被迫“脫離並轉移到預定的安全區域”。 沒有死亡報告。

火勢沿著連接俄勒岡州電網和加利福尼亞州電網的高壓電力走廊燃燒，令這兩個州的官員擔心，數千戶家庭和企業可能會斷電。

數百所房屋中的居民已經收到強制疏散令，克拉馬斯縣警長部門表示，如有必要，將進行逮捕，以防止人們進入這些地區。

週日，俄勒岡州南部其他地區的居民接到了“立即行動”的命令，而更多人則被告知要“做好準備”。

州長凱特·布朗於 7 月 6 日宣布進入緊急狀態。