財華新聞 – shareandstocks.com

近段時間,氣泡水是成了各家飲料公司兵家必爭之地，被譽為“水中茅臺”的農夫山泉當然也不甘示弱。但令消費者都看不懂的行銷策略卻讓這只龍頭屢屢“翻車”。近日一款產品的原料產地遭質疑，再次將它推上輿論的風口浪尖之上，股價也隨之暴跌。自去年9月8日在香港上市後，股價一路下跌，一度低破40港幣關口，相比他的巔峰期，市值已蒸發超3200億。

農夫山泉行銷“翻車”背後，暴露出怎樣的問題？股價持續下跌的主要原因為何？農夫山泉還能繼續講好它“水中神話”故事嗎？