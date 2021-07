1 Perché Facebook è un buon titolo da acquistare immediatamente a luglio 2021 — Hashtag Investing

Facebook Negli anni questa azienda ha dovuto affrontare sfide notevoli, ma avanza come un “piccolo motore che può”. Tuttavia, Facebook non è più piccolo e il motore è un mostro inarrestabile.

Vincere in tribunale

Il mese scorso, quando un giudice federale ha respinto le denunce della Federal Trade Commission (FTC) e di 48 stati e territori degli Stati Uniti contro Facebook, il motore ha ricevuto un forte sostegno. Hanno accusato Facebook di aver acquisito concorrenti più piccoli come Instagram e WhatsApp e di aver abusato della sua influenza sul mercato nel campo dei social network.

Il giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti James Boasberg si è pronunciato a favore di Facebook e ha respinto la denuncia della FTC, ma non è così. Boasberg ha dichiarato: “Queste accuse, senza nemmeno fornire stime effettive o intervalli della quota di mercato di Facebook negli ultimi 10 anni, alla fine non possono ragionevolmente dimostrare che Facebook ha potere di mercato”.

Il procuratore generale dello Stato di New York Letitia James ha intentato una causa contro Facebook, sostenendo che la società “ha usato il suo potere monopolistico per sopprimere i concorrenti più piccoli e soffocare la concorrenza, il tutto a spese degli utenti quotidiani”.

Boasberg ha anche respinto i reclami di vari stati e regioni, affermando di aver aspettato troppo a lungo per contestare l’acquisizione di Facebook. Facebook ha acquisito Instagram nel 2009 e WhatsApp nel 2014.

Vincere fuori dal campo

Dopo che la denuncia della società è stata respinta, Facebook si è unito al raro club con un valore di mercato di $ 1 trilione in un breve periodo di tempo. Alla chiusura del 9 luglio, la sua capitalizzazione di mercato era di 993,6 miliardi di dollari.

La situazione finanziaria di Facebook negli ultimi 12 mesi è stata solida come una roccia. reddito Il fatturato è stato di 94,39 miliardi di dollari, con un aumento del 28,6%. L’utile operativo è stato di 38 miliardi di dollari USA, con un aumento del 21%. La liquidità operativa è stata di 39,9 miliardi di dollari USA, con un aumento del 5,2%. L’utile netto è stato di 33,7 miliardi di dollari USA, con un incremento del 61%. Il margine di profitto lordo della società negli ultimi 12 mesi è stato dell’80,55% e il suo ritorno sul capitale proprio è stato del 28%.

Nel suo primo trimestre Rapporto sugli utili Nel 2021, pubblicato il 28 aprile, con il supporto di un aumento del 30% dei prezzi pubblicitari, le sue entrate sono aumentate del 48% a 26,1 miliardi di dollari. Le impressioni degli annunci per tutti i marchi di Facebook sono aumentate del 12%.

Le prospettive della società per il resto dell’anno sono altrettanto solide. Ha affermato: “Ci aspettiamo che la crescita annua delle entrate totali nel secondo trimestre del 2021 rimanga stabile o leggermente accelerata rispetto al tasso di crescita nel primo trimestre del 2021, poiché abbiamo rallentato la crescita correlata alla pandemia nel secondo. trimestre del 2020. . Nel terzo e quarto trimestre del 2021, prevediamo che il tasso di crescita del fatturato totale su base annua rallenterà in modo significativo poiché viviamo un periodo di crescita sempre più forte”.

Il titolo è aumentato di oltre il 30% finora quest’anno, ma è ancora sottovalutato.

Perché Facebook è sottovalutato

Indice Standard & Poor’s 500 Rapporto P/E È 46,42, ma il prezzo di transazione di Facebook è di circa 30. Una differenza così enorme è dovuta alla continua ricerca di società da parte dei regolatori. Per gli investitori in crescita a lungo termine, questo è positivo. Ciò significa che l’azienda può acquistare a un prezzo d’occasione, e ora qualsiasi acquisto aumenterà.

Facebook ha dichiarato nel suo rapporto sugli utili del primo trimestre: “Continuiamo ad aspettarci che, a causa dei cambiamenti normativi e della piattaforma, ci sarà un aumento degli ostacoli al targeting degli annunci nel 2021, in particolare l’aggiornamento iOS 14.5 lanciato di recente, che prevediamo di iniziare ad avere un impatto nel secondo trimestre. Questo è stato incorporato nelle nostre prospettive”.

In una teleconferenza sugli utili con gli analisti, il CEO di Facebook Dave Wehner ha dichiarato: “…La crescita dei ricavi pubblicitari in tutte le regioni sta accelerando.” L’Europa guida con il 53%, mentre il resto del mondo, la regione Asia-Pacifico e gli Stati Uniti Stati e Canada sono aumentati rispettivamente del 47%, 46% e 42%.

Facebook è un gigante apparentemente inarrestabile. Dalla sua IPO nel 2012, il prezzo delle sue azioni è aumentato di oltre l’816%. Quando guardi il suo grafico del prezzo delle azioni, ti renderai conto che gli investitori a lungo termine possono entrare in qualsiasi momento e guadagnare considerevoli guadagni. Jeremy Bowman come Motley Fool Dire, “Puoi acquistare azioni di Facebook quasi in qualsiasi momento della sua storia e battere il mercato oggi”.

Michael Binger, presidente di Gradient Investments, ha dichiarato alla CNBC Paese commerciale La serie di vittorie di Facebook continuerà per diversi anni. Ha detto: “Facebook continua ad essere il nostro obiettivo di acquisto. Lo possediamo e se non lo possiedi qui, aggiungerò altro. A mio parere, questo è il miglior gioco Internet guidato dai consumatori. Hanno una grande pubblicità piattaforma che crescerà dal 18% al 20% nei prossimi anni. La ottieni a un prezzo ragionevole.”

Nella chiamata ai guadagni, Facebook ha dichiarato di avere più di 1 milione di negozi attivi e più di 250 milioni di persone interagiscono con i prodotti ogni mese. Sheryl Sandberg ha affermato che, sebbene la transazione non sia ancora veramente senza soluzione di continuità, l’azienda sa che richiede lavoro e continuerà a investire lì.

sopra 22 giugno, L’azienda ha aumentato il suo numero a 1,2 milioni di negozi attivi e più di 300 milioni di utenti. Un rapporto di Reuters ha dichiarato che “Facebook sta espandendo la sua funzione di “store” all’app di messaggistica WhatsApp in più paesi e al Marketplace di Facebook negli Stati Uniti, ha dichiarato martedì la società quando ha annunciato modifiche ai suoi strumenti di business.

Questo è un booster per le piccole e medie imprese, ora possono semplicemente creare “un negozio” e i loro clienti possono visitare su Facebook, Instagram e WhatsApp. L’analista di Morgan Stanley Brian Novak ha scritto che “le transazioni commerciali sulla piattaforma eliminano la necessità di tracciamento fuori piattaforma”. Se consideri che Facebook ha lanciato Shops solo durante il picco della pandemia nel maggio 2020, ti rendi conto di quanto velocemente stia crescendo questo settore verticale.

Gli analisti hanno fissato l’obiettivo medio di Facebook per i prossimi 12 mesi a $ 386,47. Questo è solo più del 10% di rialzo. Se hai la possibilità di detenere le azioni per 3-5 anni, non hai motivo di non vedere raddoppiare il tuo investimento. Sì, Facebook affronta la concorrenza di aziende come Snapchat, Twitter e TikTok, ma guardando la storia di Facebook ti dirà che queste sfide sono sempre esistite nell’azienda e che i giganti non si sono fermati.