10 aziende pagheranno per il tuo MBA (BAC, WFC)

Un tipo Master in Economia Aziendale (MBA) Una laurea non solo può aiutarti a perseguire la tua passione, ma può anche aumentare notevolmente il tuo stipendio. Le persone con un diploma MBA possono guadagnare una media di US $ 90.489 all’anno. Non solo le aziende pagano stipendi elevati per i dipendenti con diplomi MBA, ma molte aziende sono anche disposte a sovvenzionare gli studi di laurea.Di seguito è riportato un elenco di 10 aziende note negli Stati Uniti che attribuiscono grande importanza ai benefici dell’assistenza scolastica. Rimborso È il costo dell’MBA.

Deloitte

Un tipico impiegato ha lavorato a Deloitte per tre o quattro anni prima di frequentare la scuola di economia e poi è tornato dopo due anni di lavoro dopo la laurea e ha ricevuto il rimborso completo della retta. Questa società di consulenza aiuta anche gli acquisti relativi al computer e le preparazioni GMAT. Deloitte afferma che il tasso di accettazione per i dipendenti che si iscrivono alle migliori business school è tre volte la media nazionale.

Banca d’America

Banca d’America(BAC) Rimborso fino a USD 5.250 annui per i corsi attinenti al lavoro e corsi di laurea approvati dal dirigente del personale. Inoltre, il dipendente deve aver lavorato in una banca per almeno sei mesi e aver ottenuto almeno una “B” o superiore nel corso di laurea.

banca FuGuo

banca FuGuo (Centro finanziario mondiale) È anche in cima alla lista delle società finanziarie che apprezzano i benefici dell’assistenza universitaria. L’azienda fornisce tasse universitarie qualificate fino a $ 5.000 all’anno.

Mela

Le aziende tecnologiche sono in cima alla lista delle aziende disposte a pagare per le tasse scolastiche MBA. Mela(AAPL) Per essere in cima alla lista delle aziende campo tecnologico Fornire vantaggi di assistenza per le tasse scolastiche. Secondo i rapporti dei dipendenti, l’azienda fornisce il rimborso delle tasse scolastiche fino a $ 5.000 all’anno.

Intel

Nel campo della tecnologia, Intel (Centro commerciale internazionale) Fornire generosi piani di rimborso delle tasse scolastiche per i propri dipendenti. L’azienda rimborserà un costo di US $ 50.000 per progetto, senza limiti annuali. Fornisce anche tutoraggio gratuito.

Raytheon

Nel campo della tecnologia di difesa professionale, i diplomi MBA sono molto apprezzati dalle aziende leader del settore. Raytheon, una delle principali aziende di tecnologia della difesa al mondo, è leader nei benefici di rimborso delle sovvenzioni scolastiche e i dipendenti a tempo pieno possono beneficiare di sussidi fino a 10.000 USD all’anno.

Chevron

Azienda del settore energetico, Chevron (CVX), è leader di mercato nelle prestazioni di rimborso dell’assistenza scolastica. L’azienda fornisce il rimborso delle tasse scolastiche fino al 75% per i propri dipendenti.

Guado

Casa automobilistica Ford (F) Fornire una serie di vantaggi formativi per i dipendenti a tempo pieno. L’azienda fornisce $ 6.000 all’anno solare per i lavoratori in GED, laurea associata, laurea, master, dottorato e programmi di certificazione. (Non tutte le scuole e i corsi sono approvati). Inoltre, l’azienda fornisce anche $ 600 per l’acquisto di libri di testo.

Procter & Gamble

Procter & Gamble (PG) Con i principali vantaggi di rimborso delle tasse scolastiche beni di consumo industria. L’azienda fornisce il rimborso fino all’80% delle spese educative, con un limite di $ 40.000.alcunialcuni

Compagnia telefonica e telegrafica americana

Società telefonica e telegrafica americana (tonnellata) Fornire al personale assistenza per le lezioni fino a US$ 5.250 all’anno. I dipendenti possono essere rimborsati per corsi post-laurea fino a $ 25.000.alcunialcuni

Linea di fondo

Nel complesso, ottenere un MBA può essere uno sforzo utile per molte ragioni, una delle quali è il ritorno sull’investimento che si ottiene da uno stipendio elevato. Sebbene la scuola di specializzazione possa essere scoraggiante, le tasse scolastiche che paghi non devono esserlo.Con sempre di più L’azienda presta maggiore attenzione all’assistenza scolastica Il piano di rimborso e l’opportunità di pagare per l’istruzione MBA sono in grande espansione. Dipendenti entusiasti con elevate ambizioni professionali utilizzano questi vantaggi per guadagnare lo stipendio più alto del settore in aziende che apprezzano le loro intuizioni e offrono loro più ampie opportunità di sviluppo di carriera.