10 caratteristiche dei trader di opzioni di successo

Opzioni È uno degli strumenti più utilizzati nel mercato finanziario. La loro flessibilità consente ai trader di utilizzare le proprie posizioni per aumentare i rendimenti. Questi prodotti consentono inoltre agli utenti di gestire il rischio utilizzandoli per coprire o trarre profitto dai movimenti al rialzo, al ribasso e orizzontali del mercato.

Nonostante i numerosi vantaggi, il trading di opzioni comporta un enorme rischio di perdita ed è altamente speculativo.Non tutti possono Diventa un trader di opzioni di successo. Diventa un successo Opzioni I trader hanno bisogno di determinate abilità, tipi di personalità e attitudini.

1. Capacità di gestire il rischio

Le opzioni sono strumenti ad alto rischio ed è importante che i trader si rendano conto di quanto rischio corrono in qualsiasi momento. Qual è il più grande svantaggio del trading?Qual è la posizione implicita o esplicita volatilitàQuanti fondi ho stanziato per la transazione? Queste sono alcune domande che i trader devono sempre tenere a mente.

I commercianti devono anche adottare misure appropriate per controllare i rischi. In particolare, se sei un trader di opzioni a breve termine, incontrerai spesso operazioni in perdita. Ad esempio, se mantieni una posizione durante la notte, la tua scommessa potrebbe deteriorarsi a causa di cattive notizie. Devi essere in grado di ridurre al minimo il rischio della tua posizione in qualsiasi momento.Alcuni trader limitano le loro dimensioni commerciali e Diversificazione Entra in molti settori diversi, quindi tutte le loro uova non sono nello stesso paniere.

Anche i trader di opzioni devono essere bravi Gestore di denaroHanno bisogno di usare il loro capitale con saggezza. Ad esempio, congelare il 90% dei fondi in una singola transazione non è saggio. Non importa quale strategia adotti, Gestione del rischio La gestione del denaro non può essere ignorata.

2. Fai buon uso dei numeri

Quando fai trading di opzioni, hai sempre a che fare con i numeri.Che cos’è Volatilità implicitaLa scelta è dentro o fuori dal denaro? Qual è il punto di pareggio della transazione? I trader di opzioni rispondono sempre a queste domande.Hanno anche menzionato le opzioni greco, Come delta, gamma, Vega, e θ Il loro trading di opzioni. Ad esempio, un trader vuole sapere se il suo trade è short gamma.

3. Sii disciplinato

Per avere successo, i trader di opzioni devono rispettare la disciplina.Conduci ricerche approfondite, scopri opportunità, stabilisci l’affare giusto, forma e aderisci a una strategia, fissa obiettivi e forma un Strategia d’uscita Fa tutto parte della disciplina. Un semplice esempio di deviazione dalla disciplina è seguire l’esempio. Non fare le tue ricerche e non fidarti mai di un’opinione. Non puoi saltare i compiti e incolpare il gregge della tua perdita.Invece, devi progettare un indipendente Strategia di trading Solo in questo modo può diventare una strategia di opzione di successo.

Sebbene l’istruzione formale sotto forma di diplomi avanzati possa essere rilevante per i commercianti d’élite, non è necessariamente adatta a tutti. Ma devi essere istruito sul mercato. I trader di successo trascorrono del tempo imparando le basi e studiando il mercato, vari scenari, tendenze diverse, qualsiasi cosa su come funziona il mercato. Di solito non sono principianti che hanno partecipato al seminario di trading di tre ore “come diventare ricchi rapidamente”, ma trascorrono del tempo imparando dal mercato.

4. Sii paziente

La pazienza è una qualità che tutti i trader di opzioni possiedono. Gli investitori pazienti sono disposti ad aspettare che il mercato offra la giusta opportunità, piuttosto che cercare di vincere ogni volatilità del mercato. Vedrai spesso trader seduti inattivi, osservando il mercato, in attesa del momento migliore per entrare o uscire dalla transazione. Questo non è il caso dei trader dilettanti. Sono impazienti e incapaci di controllare le proprie emozioni e entreranno e usciranno rapidamente dalle transazioni.

5. Coltiva lo stile di trading

Ogni trader ha una personalità diversa e dovrebbe adottare uno stile di trading che si adatti alle sue caratteristiche.Alcuni trader potrebbero essere bravi a Giorno di negoziazione, Comprano e vendono opzioni molte volte durante il giorno per guadagnare magri profitti.Alcune persone potrebbero preferire il trading di posizione, formano strategie di trading per sfruttare opportunità uniche, come ad esempio Decadimento del tempo E volatilità.Mentre altri potrebbero essere più a loro agio Swing trading, I trader scommettono sulle variazioni di prezzo entro un periodo da 5 a 30 giorni.

6. Interpreta le notizie

Per i commercianti, in grado di interpretare le notizie e separare Montatura pubblicitaria Parti dalla realtà e prendi le decisioni appropriate sulla base di questa conoscenza. Scoprirai che molti trader sono desiderosi di investire i loro soldi in opzioni con buone notizie, e passeranno alla prossima grande notizia il giorno successivo. Questo li ha distratti dall’identificare tendenze più ampie nel mercato.I trader di maggior successo saranno onesti con se stessi e prenderanno decisioni personali ragionevoli invece di ascoltare semplicemente i titoli informazione.

7. Sii uno studente attivo

La visione tradizionale è che fino al 90% dei trader di opzioni realizzerà una perdita. La differenza tra trader di successo e trader ordinari è che i trader di successo possono imparare dalle loro perdite e implementare ciò che hanno imparato nelle loro strategie di trading. I trader d’élite si esercitano… e poi si esercitano ancora fino a quando non imparano le lezioni alla base del trading, capiscono l’economia dietro il mercato e vedono cosa sta succedendo nel mercato.

I mercati finanziari sono in continua evoluzione ed evoluzione; è necessario avere una chiara comprensione di ciò che sta accadendo e di come funziona. Diventando uno studente attivo, non solo sarai bravo con le attuali strategie di trading, ma sarai anche in grado di scoprire nuove opportunità che altri potrebbero non vedere o potrebbero trascurare.

8. Flessibile

Non puoi fare un reclamo nel mercato, ma devi conformarti al mercato o andartene quando il mercato non si adatta al tuo tipo. Devi accettare il verificarsi di una perdita e inevitabilmente soffrirai una perdita. Accettare piuttosto che combattere il mercato è fondamentale per la comprensione, la chiarezza e la vittoria finale.

9. Pianifica la tua transazione

Un trader di opzioni pianificato ha maggiori probabilità di successo di una persona che opera con intuizione e sentimento. Se non hai un piano, condurrai transazioni casuali e quindi non avrai alcuna direzione. D’altra parte, se hai un piano, è più probabile che lo seguirai. Saprai quali sono i tuoi obiettivi e come intendi raggiungerli. Saprai anche come recuperare le perdite o quando includere i profitti. Puoi vedere quanto è efficace (o inefficace) il piano per te.Tutti questi passaggi sono essenziali per coltivare potenti Strategia di trading.

10. Registri di manutenzione

I trader di opzioni di maggior successo registreranno attentamente le loro transazioni. Tenere registri delle transazioni corretti è un’abitudine di base per aiutarti a evitare di prendere decisioni costose. La cronologia delle tue transazioni fornisce anche una grande quantità di informazioni che possono aiutarti ad aumentare le tue possibilità di successo.

Linea di fondo

Opzioni popolari Commerciante Goditi lo scouting e osserva le loro transazioni. Certo, è bello vedere una scelta risaltare, ma come gli appassionati di sport, ai trader di opzioni piace guardare l’intero gioco, non solo scoprire il punteggio finale. Queste caratteristiche non garantiscono il tuo successo nel campo del trading di opzioni, ma aumenteranno sicuramente le tue possibilità di successo.