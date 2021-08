10 consigli per gestire con successo una struttura Airbnb

A settembre 2020, ci sono 5,6 milioni di annunci in 220 paesi e regioni. Airbnb ha raggiunto una crescita senza precedenti Dal suo lancio nel 2008, nel suo settore. Sebbene sia anche controverso, il successo di Airbnb si basa sulla capacità di chiunque di elencare stanze aggiuntive sul proprio sito web.Se stai pensando di affittare il tuo appartamento, casa o proprietà su Airbnb, ecco 10 consigli Gestisci un’attività Airbnb di successo.

1. Le foto di alta qualità fanno la differenza

Il tempo che dedichi a scattare foto di alta qualità ne vale la pena. Dieci foto della tua residenza sono la scelta migliore.Scatta foto che catturano la posizione, l’area circostante e qualsiasi caratteristica ConvenienzaDovresti anche prendere in considerazione l’assunzione di un fotografo professionista, poiché la qualità media delle foto sul sito Web di Airbnb è migliorata notevolmente nel tempo. Le foto professionali possono far risaltare il tuo annuncio. Un proprietario ha riferito di aver trascorso una notte nella sua proprietà in cambio di servizi fotografici professionali, il che ha portato a un aumento delle prenotazioni.

2. Tempo

Se vuoi avere successo, affittare una proprietà su Airbnb richiede molto tempo. Preparati a dedicare un po’ di tempo ogni giorno per completare questo compito. Un vantaggio offerto dagli hotel tradizionali è il tempo, perché prenotare una camera d’albergo richiede solo un’interazione. Al contrario, ottenere un posto su Airbnb richiede più interazioni con l’host. Pertanto, al fine di ridurre i tempi di attesa per gli ospiti, è necessario prestare sempre attenzione alle notifiche ed essere preparati a rispondere in qualsiasi momento.

3. Prima impressione

Sembra semplice, ma la cordialità è una caratteristica distintiva degli host di Airbnb. I proprietari di successo di solito sono quelli che possono immaginarsi come ospiti.È una buona idea rispondere rapidamente e felicemente a tutte le richieste degli ospiti, che costruiranno migliori relazioni e connessioni. Ciò aumenterà la possibilità che gli ospiti scelgano te rispetto ad altri.

4. Esperienza personalizzata

Stare altrove Airbnb, Pensa al tipo di esperienza che creerai per i potenziali ospiti. Con un gran numero di annunci sul sito, gli host che mettono in evidenza le caratteristiche della loro posizione (come le attività nelle vicinanze e il tipo di esperienza che gli ospiti possono avere lì) possono ricevere più attenzione rispetto agli host che elencano solo i dettagli della casa.

5. Prezzo

Uno dei motivi principali per cui le persone affittano proprietà Airbnb è che è più conveniente rispetto al soggiorno in hotel. Un prezzo ragionevole degli annunci può anche aumentare la probabilità che gli ospiti pubblichino buone recensioni, generando così un effetto moltiplicatore, essenziale per un’attività immobiliare di successo. Inoltre, i proprietari possono utilizzare Airdna, un sito Web progettato specificamente per i proprietari per valutare come possono guadagnare di più attraverso l’analisi.

6. Tempo di risposta

Una risposta rapida è essenziale per creare la migliore esperienza per i tuoi ospiti e può anche ridurre la possibilità che potenziali ospiti prenotino altri posti. La creazione di risposte preparate aiuta a risparmiare tempo quando si risponde alle richieste dei potenziali ospiti.

7. Installa la casella della password

Se gli ospiti sono in ritardo o viaggiano in ritardo, un modo per risparmiare tempo è considerare l’installazione di serrature intelligenti o scatole per password. In questo modo, il proprietario non deve andare in giro a tarda notte per dare la chiave all’inquilino: l’inquilino può praticamente effettuare il check-in da solo nella propria residenza Airbnb.

8. Legalità

Le leggi sull’affitto di proprietà su Airbnb variano da città a città. Ad esempio, San Francisco, Portland e Parigi hanno recentemente implementato una legge che impone agli host di Airbnb di pagare le tasse di soggiorno. A New York, in base alla legge sugli alloggi plurifamiliari, è illegale affittare una casa per meno di 30 giorni se il residente principale non è presente. Devi conoscere lo specifico Le leggi della tua città.

9. Servizio di pulizia

Pulire la proprietà da soli, piuttosto che pagare i servizi di pulizia, è un modo per ridurre i costi. Altri proprietari trovano vantaggioso affittare il lavoro e addebitare una tassa di pulizia per l’affitto a breve termine.

10. Dettagli

I moderatori di successo sono tutti sui dettagli. Oltre a rifornire il necessario per questo posto, dovresti anche considerare di fornire giochi da tavolo, libri, film e opzioni di intrattenimento per i tuoi ospiti. Inoltre, assicurati che la cucina abbia condimenti, caffè e tè. Alcuni proprietari preparano persino una bottiglia di vino per gli ospiti al loro arrivo, mentre altri offrono regali di benvenuto.

Insomma

Airbnb ha cambiato significativamente la natura del mercato degli affitti immobiliari a breve termine. Gestire una proprietà Airbnb può fornire un reddito aggiuntivo per il proprietario e persino portare un reddito annuo di cinque o sei cifre a un proprietario con più annunci. Sebbene non sia adatto a tutti, Airbnb offre una varietà di modi per i proprietari di case o gli affittuari di beneficiare della sua vasta gamma di piattaforme.