10 cose che potresti non sapere sull’IRA

Una delle tue funzioni più importanti Conto pensione individuale Individual (IRA) è un account “personale”. Puoi personalizzare i tuoi depositi e prelievi secondo necessità e sei responsabile del pagamento delle tasse per la distribuzione. Puoi persino controllare cosa succede dopo la morte.

Se vuoi sfruttare tutte le funzionalità fornite dalla tua IRA, continua a leggere per alcune funzionalità meno conosciute che ti aiuteranno a ottenere il massimo dai tuoi contributi.

Punti chiave Puoi avere più IRA tradizionali e IRA Roth, ma i tuoi contributi in contanti totali non possono superare il limite massimo annuale e le tue scelte di investimento potrebbero essere limitate dall’IRS.

Le perdite dell’IRA sono deducibili dalle tasse.

Una volta compiuti i 72 anni, devi prelevare la distribuzione minima richiesta (RMD) da un IRA tradizionale, ma puoi scegliere da quale conto prelevare.

Chiunque abbia un reddito può contribuire a un'IRA tradizionale, indipendentemente dall'età.

alcuni Non vi è inoltre alcun limite di età per contribuire al Roth IRA.

1. Può avere più IRA

Per una serie di motivi, potrebbero esserci più IRA. Ecco alcuni esempi:

Hai un esistente Ross Irish Republican Army Quindi arrotolane uno vecchio 401 (k) produrre Esercito Repubblicano Irlandese Tradizionale.

il tuo Entrate totali rettificate (AGI) sale al punto in cui non sei più idoneo a contribuire al tuo Roth IRA, quindi apri un IRA tradizionale.

Hai ereditato l’IRA e hai già la tua IRA.

Mantieni un Roth IRA e apri un IRA tradizionale per usufruire degli sgravi fiscali.

Puoi contribuire a tutte le IRA di cui hai bisogno, ma l'importo totale che puoi depositare in tutte le IRA è limitato al massimo annuale. Il contributo annuo massimo per il 2020 e il 2021 è di $ 6.000 e, se hai 50 anni o più, è di $ 7.000 (Resta invariato il limite contributivo 2020). Pertanto, se il 42enne Bob deposita $ 2.000 nel suo tradizionale IRA, non depositerà più di $ 4.000 sul suo conto Roth nello stesso anno.

2. I contributi all’IRA regolare devono essere in contanti

Quando si effettuano i contributi periodici annuali dell'IRA, è necessario versarli in contanti. Questa restrizione non si applica alla distribuzione di titoli di rollover, poiché questi titoli di solito devono essere rinnovati In genere.

3. La perdita può essere esentasse

Uno dei principali vantaggi di un conto IRA è la possibilità di differire la tassazione dei redditi e dei redditi da capitale.Non è possibile utilizzare la perdita interna dell’IRA per compensare il guadagno, ma se si alloca il saldo totale dall’IRA tradizionale e l’importo è inferiore al proprio base Nel conto è possibile detrarre la perdita.

Più specificamente, l’Internal Revenue Service (IRS) consente di detrarre le perdite dagli IRA tradizionali, ma ci sono alcuni avvertimenti. Supponendo che tu abbia imparato da tutte le tradizioni, settembre, con semplice L’IRA è entro l’anno e l’importo totale della fondazione è inferiore all’importo totale assegnato. Dopo aver combinato la perdita con altre detrazioni varie, puoi detrarre solo più del 2% dell’AGI.

“Le stesse regole si applicano alla Roth IRA”, ha affermato Curt Sheldon, CFP®, EA, AIF®, Presidente e Chief Planner di CL Sheldon & Company, LLC ad Alexandria, in Virginia. Puoi detrarre le perdite fino all’importo della tua donazione (base). ”

4. Non devi estrarre RMD da tutti gli IRA

I proprietari di IRA tradizionali devono iniziare ad accettare Distribuzione minima richiesta (RMD) Prima del 1 aprile dell'anno successivo al compimento dei 72 anni. L'importo minimo della distribuzione è determinato in base al saldo del conto al 31 dicembre dell'anno precedente e all'aspettativa di vita del proprietario. Ogni anno successivo, il RMD deve essere ritirato.

Se hai più IRA tradizionali, non devi ottenere RMD da tutti questi IRA. È possibile combinare l'importo totale RMD di ciascun IRA e prendere la somma da una combinazione IRA o IRA. Ad esempio, potresti preferire liquidare un investimento in un'IRA piuttosto che un investimento in un'altra IRA.

Il coniuge beneficiario può richiedere l’IRA ereditato come proprio e apportare nuovi contributi al conto e alla distribuzione di controllo.

5. Regole diverse per beneficiari coniugi e non coniugi

Uno dei vantaggi di avere un'IRA è che i fondi possono essere trasferiti direttamente al beneficiario senza dover passare attraverso l'omologazione. Il beneficiario del coniuge può richiedere l'IRA ereditato come proprio: questa flessibilità consente al coniuge di apportare nuovi contributi all'IRA ereditato e controllare la distribuzione.

"I coniugi hanno molte opzioni quando ereditano un'IRA", ha affermato Jillian Nel di CFP®, CDFA, Direttore della pianificazione finanziaria, Inscription Capital LLC a Houston, in Texas. "Possono impostarlo come il proprio IRA o un IRA designato dal beneficiario. Se il coniuge ha meno di 59½ e ha bisogno di prelevare denaro per qualsiasi motivo, quest'ultimo accadrà. Il conto del beneficiario eviterà la distribuzione ai proprietari sotto i 59½ multa dovuta dall'IRA".

I beneficiari non coniugi non possono trattare l'IRA ereditata come propria. Non possono aggiungere, devono liquidare completamente il conto entro cinque anni dalla morte del proprietario o destinare l'importo entro la loro vita prevista. In generale, le opzioni di assegnazione disponibili dipendono dall'età di morte del proprietario dell'IRA. Se hai intenzione di lasciare i beni dell'IRA ai tuoi figli o nipoti, tienilo a mente.

6. Puoi trasferire o rollare il tuo IRA

È comune per le persone trasferire conti da un istituto finanziario a un altro. Se decidi di mantenere lo stesso tipo di conto IRA in diverse società, puoi trasferire le risorse come trasferimento o trasferimento a rotazione.

Usane uno Trasferimento, Le attività vengono consegnate direttamente da un istituto finanziario a un altro e le transazioni non vengono segnalate all'IRS. "Quando trasferisci fondi nella tua IRA, puoi trasferire direttamente da un istituto finanziario a un altro istituto finanziario più volte all'anno. Si prega di notare che ogni società può avere le proprie commissioni di apertura e chiusura dell'account e commissioni annuali, quindi si prega di essere consapevoli di queste commissioni quando si apportano modifiche alla società", ha affermato Rebecca Dawson, Un consulente finanziario a Los Angeles, California.

Il rinnovo comporta l'assegnazione dei beni a te stesso e il loro rinnovo entro 60 giorni. "Quando un piano pensionistico di gruppo è come 401 (k) è incluso nell'IRA, Se il rollover viene eseguito nel modo giusto, può mantenere alcuni dei vantaggi del piano 401 (k).Ecco perché ha senso trasferire un 401 (k) a un IRA rollover invece di un IRA a contribuzione ", ha affermato Kirk Chisholm, che è Gruppo consultivo per l'innovazione A Lexington, Massachusetts

Puoi anche fare il contrario e trasferire le tue risorse IRA a un piano 401 (k). Tuttavia, il piano deve consentirlo e decidere se il rinnovo può essere effettuato come rinnovo di 60 giorni o se i fondi devono essere pagati direttamente al piano. Una ragione per questo è proteggere queste risorse dell'IRA da RMD. Quando hai 72 anni, i fondi nel 401 (k) in cui stai attualmente lavorando non sono soggetti alle restrizioni RMD, ma i fondi nell'IRA tradizionale saranno limitati. Se non è necessario prelevarlo come spese di soggiorno, non pagare le tasse sui soldi. Si prega di consultare un consulente fiscale per assicurarsi di aver completato il trasferimento in modo tempestivo in conformità con le normative IRS.

Se stai ancora lavorando quando hai vicino ai 72 anni, se il tuo piano lo consente, trasferendo questi fondi al tuo 401 (k) con quel datore di lavoro, puoi spostare i fondi nella tua IRA tradizionale dal minimo richiesto Detratto dalla quota.

7. La tua IRA può essere una rendita

Se lo strumento di finanziamento è uno, la tua rendita può funzionare secondo le stesse regole dell'IRA Rendita pensionistica personale PersonalUn vantaggio è che la politica di rendita è progettata per fornire un reddito da pensione a vita.

8. L’IRA può gestire i conti

Un conto di intermediazione ti consente di dare al tuo consulente finanziario un’autorizzazione scritta a prendere decisioni di investimento e transazioni quotidiane senza preavviso. Di solito viene addebitata una tariffa fissa per la gestione di un account. L’IRA consente questo tipo di attività, a condizione che il tuo broker abbia raggiunto un accordo con te per consentire questo tipo di comportamento.

“Sono un vero sostenitore della gestione professionale di grandi conti IRA. Un consulente per gli investimenti di alta qualità può creare un portafoglio di investimenti personalizzato a basso costo e monitorarlo per i cambiamenti necessari”, ha affermato Dandanford, CFP®, Il fondatore e CEO del St. Joseph Family Investment Center nel Missouri. “Possono sfruttare migliaia di opzioni di investimento comprovate e adattarle ai cambiamenti della tua situazione, all’innovazione dei prodotti o ai cambiamenti economici”.

“Come professionista”, ha aggiunto Danford, “quando i pensionati hanno un ampio portafoglio e cercano di risparmiare denaro agendo da soli, sono preoccupato. Ho visto brutti risultati troppe volte. Per la maggior parte delle persone In altre parole, è stupido per quello che pagare e una sterlina.”

9. Le opzioni di investimento possono essere limitate

L’IRS limita i tipi di investimenti che possono essere detenuti nell’IRA, ma il tuo istituto finanziario potrebbe avere ulteriori restrizioni patrimoniali. Ad esempio, l’Internal Revenue Service degli Stati Uniti consente l’uso di alcune monete d’oro e d’argento, ma la maggior parte delle istituzioni finanziarie non lo farà. Allo stesso modo, alcune società di fondi comuni di investimento non sono autorizzate a detenere singole azioni nei loro IRA.

10. L’età è solo un numero, principalmente

Chiunque di qualsiasi età riceva uno stipendio, una mancia o una paga oraria per lavoro (Guadagno guadagnato) Può contribuire all’IRA tradizionale, compresi i minori. Ciò significa che tuo figlio può iniziare a risparmiare per la pensione dopo aver ottenuto il suo primo lavoro. Un’IRA è una scelta eccellente per i bambini il cui reddito supera quello che intendono spendere perché consente risparmi fiscali differiti a lungo termine.

Michelle Buonincontri di CFP®, CDFA™, un coach finanziario con sede a Phoenix, in Arizona, ha dichiarato: “Quando inizi a investire, il tuo investimento supererà l’importo dell’investimento.” “Se hai un reddito, avvia un IRA da adolescente, Roth IRA è la cosa migliore, è una buona idea Può avere un impatto significativo sui tuoi risparmi per la pensione sfruttando il potere di Interesse composto. ”

Le sanzioni fiscali per l’assegnazione anticipata incoraggeranno i tuoi figli a posticipare la ricezione delle assegnazioni dall’IRA, consentendo loro di utilizzare fondi per il college o fino a $ 10.000 per acquistare la loro prima casa senza penalità. Insegna anche ai tuoi figli il valore di investire fin dalla tenera età.

Gli anziani possono continuare a contribuire al conto Roth IRA finché hanno un reddito. Questo è un buon conto di fondi che alla fine verrà trasmesso come eredità. In precedenza, gli anziani non potevano contribuire all’IRA tradizionale dopo i 70 anni e mezzo di età, ma con il 2019 Legge sulla sicurezza, Finché l’individuo ha un reddito, ora può versare contributi a qualsiasi età. Non c’è più un limite di età per i contributi a un’IRA tradizionale.

Linea di fondo

L’IRA ha una flessibilità intrinseca. Capire come funzionano le varie funzioni può aiutarti ad adeguare i tuoi risparmi per la pensione alle tue esigenze.Se stai cercando maggiori informazioni su da dove iniziare, fai una ricerca Il miglior broker dell’IRA.