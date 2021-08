10 modi per trarre profitto dall’aumento dei tassi di interesse

Sebbene molti investitori e analisti siano preoccupati per i bassi tassi di interesse, l’aumento dei tassi di interesse ha cambiato il panorama del mercato per gli investitori aziendali e individuali. Ecco come gli investitori possono trarre profitto dall’aumento dei tassi di interesse.

Punti chiave Le aziende che investono in tassi di interesse crescenti possono investire con successo in società con tassi di interesse in aumento, come broker, titoli tecnologici e sanitari e società con saldi di cassa elevati.

Gli investitori possono anche trarre vantaggio dalla prospettiva di un aumento dei tassi di interesse acquistando immobili e vendendo attività indesiderate.

Le obbligazioni a breve termine ea tasso variabile sono anche buoni investimenti durante i periodi di rialzo dei tassi di interesse perché possono ridurre la volatilità del portafoglio di investimento.

1. Società di intermediazione di investimenti

La società di brokeraggio guadagna dagli interessi maturati sul saldo di cassa detenuto sul conto del cliente. Naturalmente, quando il tasso di interesse è più alto, guadagnano più interesse.Guardando indietro al periodo 2003-2004, quando Tasso di fondi federali Dall’1,25% al ​​2,25%, Mostra i principali broker online, come E*Trade Con Charles Schwab Il reddito da interessi è aumentato del 29% e il margine di profitto operativo è aumentato di conseguenza del 10%.

2. Investi in aziende ricche di liquidità

Le aziende con ampia liquidità beneficeranno anche dell’aumento dei tassi di interesse e guadagneranno maggiori entrate dalle riserve di liquidità.Gli investitori possono cercare società con un basso rapporto debito/capitale proprio (D/E) o società con un rapporto più elevato Valore contabile Sotto forma di contanti.

3. Bloccare i tassi di interesse bassi

personale Mutuo a tasso variabile (ARM) o qualsiasi tipo di società di finanziamento a tasso di interesse regolabile, è meglio utilizzare finanziamenti a tasso fisso per il rifinanziamento e bloccare il tasso di interesse più basso possibile per lungo tempo.

4. Finanziamento dell’acquisto

Individui o aziende che pianificano acquisti importanti o Spese in conto capitale Dovrebbe prendere in considerazione l’acquisto ora, mentre hanno ancora la capacità di bloccare bassi tassi di interesse a lungo termine. Gli acquisti effettuati prima che i tassi di interesse inizino a salire bruscamente possono far risparmiare notevolmente i costi di finanziamento e i costi complessivi a lungo termine.

5. Investimenti in tecnologia, medicina

La maggior parte delle aziende nei settori della tecnologia e della sanità mantiene profitti più elevati perché utili trattenuti Reinvestire nella crescita invece di pagare sotto forma di dividendi. La storia passata mostra che questa posizione di solito aumenta il reddito in un ambiente di tassi di interesse in aumento.Negli ultimi 13 periodi di aumento dei tassi di interesse, nell’ultimo mezzo secolo, l’assistenza sanitaria e Industria tecnologica Nel primo anno dopo l’aumento dei tassi di interesse, il rendimento medio è stato dal 13% al 20%. Al contrario, l’aumento medio complessivo dell’indice S&P 500 è solo tra il 6% e il 7%.

6. Abbracciare obbligazioni a breve termine o a tasso variabile

Gli investitori obbligazionari possono passare a obbligazioni con scadenza più breve o acquistare Tasso del coupon Fluttuante in linea con i tassi di mercato.

7. Società di elaborazione degli stipendi da investimento

I programmi di elaborazione delle buste paga (come Paychex e l’elaborazione automatica dei dati) di solito riservano grandi saldi di cassa per i clienti durante il periodo di tempo tra le buste paga, momento in cui i fondi vengono allocati come buste paga. Quando i tassi di interesse aumentano, il reddito da interessi di queste società dovrebbe aumentare.

8. Vendita di beni

Individui o aziende che possiedono proprietà o altri beni indesiderati possono essere in grado di trarre profitto dalla vendita di tali beni prima che i tassi di interesse inizino a salire. Gli acquirenti potrebbero voler acquistare immediatamente quando possono ancora bloccare tassi di interesse bassi a lungo termine, quindi potrebbero essere disposti a pagare un premio per acquistare l’attività desiderata prima che i tassi di interesse inizino a salire.

9. Bloccare contratti di fornitura a lungo termine

L’aumento dei tassi di interesse di solito significa anche aumento dei prezzi.Le aziende che possono firmare contratti a lungo termine con i fornitori potrebbero essere in grado di godere meglio Margine Evita gli aumenti di prezzo il più a lungo possibile.

10. Acquista o investi in immobili

I prezzi degli immobili tendono ad aumentare con i tassi di interesse e spesso superano anche i tassi di interesse.Acquista immobili o investimenti Trust di investimento immobiliare (REIT) sono un altro modo per realizzare profitti da un ambiente di aumento dei tassi di interesse.

Per le persone che hanno bisogno di prestiti o acquistano cose a credito, l’aumento dei tassi di interesse può sembrare una cosa negativa, ma gli investitori possono trarre profitto pianificando in anticipo e acquistando il giusto tipo di investimento.