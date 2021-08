10 passaggi per raggiungere la sicurezza finanziaria prima dei 30 anni

Per molte persone di 20 anni, ottenere una sicurezza finanziaria prima dei 30 anni può sembrare fuori portata, ma è possibile. Come molte persone credono, lo sforzo per raggiungere la sicurezza finanziaria non è necessariamente una forma di privazione di sé. Raggiungere questo obiettivo porterà anche dei benefici diretti, perché l’insicurezza finanziaria può diventare una seria fonte di stress.

Ecco 10 passaggi che devi considerare per raggiungere la sicurezza finanziaria prima di compiere 30 anni.

Punti chiave Sapere quanto spendi può controllare le spese.

Rimani nei limiti delle tue possibilità, non utilizzare il credito per finanziare il tuo stile di vita e fissa obiettivi finanziari realizzabili a breve termine.

Comprendi le conoscenze finanziarie e risparmia denaro per la pensione.

Assumi rischi calcolati, come trasferirti in una città con più opportunità di lavoro o accettare un nuovo lavoro con uno stipendio più basso ma con un maggiore potenziale di rialzo.

Investi su te stesso migliorando continuamente le tue capacità e conoscenze.

Trovare un equilibrio cercando di raggiungere la sicurezza finanziaria non significa che devi privarti di te stesso.

1. Tieni traccia delle tue spese

Sapere quanto spendi e quanto spendi su di esso può controllare la tua spesa.Un’applicazione di budget gratuita come menta Può aiutarti a farlo.

Potresti scoprire che ordinare cibo più volte alla settimana costa $ 300 al mese, o le spese ricorrenti per servizi di streaming e abbonamenti che non hai mai usato prima stanno sprecando i tuoi sudati guadagni. Se puoi permetterti di spendere centinaia di dollari al mese per ordinare, sarebbe fantastico. In caso contrario, oltre a cancellare quei servizi di streaming che hai dimenticato di possedere, hai appena scoperto un modo semplice per risparmiare denaro.

2. Vivi con i tuoi mezzi

Mantieni il tuo tenore di vita al di sotto del tuo reddito. Man mano che la tua carriera progredisce e acquisisci più esperienza, il tuo stipendio dovrebbe aumentare. Ma invece di utilizzare questo reddito in eccesso per acquistare nuovi giocattoli e vivere uno stile di vita più lussuoso, il modo migliore è usare il denaro per ridurre i debiti o aumentare i risparmi. Se i costi del tuo stile di vita sono in ritardo rispetto alla crescita del tuo reddito, avrai sempre un flusso di cassa in eccesso che può essere utilizzato per raggiungere obiettivi finanziari o emergenze finanziarie impreviste.

3. Non prendere in prestito denaro per finanziare il tuo stile di vita

Quando il tuo reddito supera il costo del prestito, dovresti utilizzare i fondi presi in prestito. Questo può significare investire in te stesso, per la tua istruzione, imprenditorialità o per l’acquisto di una casa. In questi casi, il prestito può fornire la leva di cui hai bisogno per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari più velocemente.

D’altra parte, quando si tratta di accumulare ricchezza, usare il credito per uno stile di vita che non ci si può permettere è una proposta fallita.E aggiunse Interesse Le tasse di prestito aumentano ulteriormente il costo dello stile di vita.

4. Stabilisci obiettivi a breve termine

Ci sono molti fattori di incertezza nella vita, come la crisi economica o la disoccupazione, da oggi a 30 anni dopo molte cose possono cambiare. Pertanto, la prospettiva di pianificare un futuro lontano sembra scoraggiante.

Invece di fissare obiettivi a lungo termine, fissa una serie di obiettivi a breve termine piccoli, misurabili e precisi, ad esempio per ottenere un ritorno Debito della carta di credito Contribuire al piano pensionistico entro un anno o mensilmente. Se fissi degli obiettivi, le tue possibilità di raggiungerli saranno maggiori rispetto a quando dici semplicemente di voler saldare il debito senza fissare un calendario. Anche il processo di annotare alcuni obiettivi può aiutarti a raggiungerli.

Quando raggiungi obiettivi a breve termine, fissa nuovi obiettivi. Stabilire e raggiungere costantemente obiettivi a breve termine ti aiuterà a raggiungere obiettivi a lungo termine, come avere un solido nido in pensione.

5. Esperto in finanza

Fare soldi è una cosa, ma risparmiare denaro e lasciarlo crescere è un’altra. La gestione finanziaria e gli investimenti sono carriere che durano tutta la vita.Dedica tempo ed energia Diventa esperto Nelle seguenti aree Finanza personale L’investimento pagherà nella tua vita. Prendere solide decisioni finanziarie e di investimento è molto importante per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.

6. Risparmia denaro per la pensione

Quando sei La tua pensione a 20 anni sembra essere una questione di vita Pianificarlo potrebbe essere l’ultima cosa che ti interessa. Se puoi fare qualche passo adesso per iniziare a salvare, complesso Ti sarà vantaggioso. Anche una piccola somma di denaro risparmiata all’inizio della tua vita può avere un impatto significativo sul tuo futuro. Più si aspetta, più è difficile stabilire un risparmio previdenziale.

Prova a impostare contributi mensili automatici per i piani pensionistici, come quelli sponsorizzati dal datore di lavoro 401 (k) Se puoi accedere a uno o uno Esercito Repubblicano Irlandese Se non lo fai. Quando il tuo reddito aumenta o raggiungi obiettivi più a breve termine, puoi aumentare i tuoi contributi.

Se esegui “Paga prima te stesso“Idealmente, non devi preoccuparti di quanto contribuisci. La cosa più importante è sviluppare l’abitudine al risparmio.

7. Non lasciare soldi sul tavolo

Se lavori per un’azienda che offre 401 (k), assicurati di contribuire almeno con l’importo maggiore Il datore di lavoro corrisponderà, Altrimenti lasci semplicemente i soldi sul tavolo.Inoltre, puoi dedurre Il tuo contributo nell’anno in corso ridurrà il tuo reddito imponibile nell’anno in corso.

Se non lavori per un’azienda che offre un 401(k), allora Esercito Repubblicano Irlandese Tradizionale Si risparmiano anche le tasse perché si possono detrarre anche i contributi.

8. Assumi rischi calcolati

A lungo termine, assumere rischi pianificati in giovane età può essere una decisione prudente. Potresti commettere errori in questo processo, ma quando sei giovane hai più tempo per riprenderti dai tuoi errori.

Esempi di rischi calcolati includono:

Trasferirsi in una nuova città con più opportunità di lavoro

Ritorno a scuola per ulteriore formazione

Passaggio a un nuovo lavoro in un’altra azienda, con uno stipendio più basso ma un potenziale maggiore

Investire Alto rischio/alto rendimento scorta

Man mano che invecchiano, alcune persone possono assumersi maggiori responsabilità, come pagare una somma forfettaria mutuo O risparmia per l’istruzione di tuo figlio. Quando hai meno responsabilità, è più facile correre dei rischi.

9. Investi su te stesso

Pensa a te stesso come a una risorsa finanziaria. Investire in te stesso ti ripagherà in futuro. Le tue capacità, conoscenze ed esperienze sono le risorse più grandi che hai. Aumenta il tuo valore migliorando continuamente le tue capacità e conoscenze e facendo scelte di carriera sagge.

Sebbene questo investimento di solito inizi con l’andare al college o alla scuola professionale, mantenere le competenze aggiornate e apprendere nuove competenze che sono molto richieste può aiutarti a diventare una forza lavoro più attraente e più remunerativa. Investire in te stesso dovrebbe continuare per tutta la vita.

10. Trova il giusto equilibrio

È anche importante trovare il giusto equilibrio tra la tua vita di oggi e la tua vita futura. Finanziariamente, non possiamo vivere oggi come l’ultimo giorno. Dobbiamo decidere tra ciò che spendiamo oggi e ciò che spenderemo in futuro. Ad esempio, imposta un obiettivo a breve termine per risparmiare denaro per un viaggio verso una destinazione che hai sempre desiderato, invece di utilizzare una carta di credito per finanziarlo. Trovare il giusto equilibrio è un passo importante per raggiungere la sicurezza finanziaria.