12 consigli finanziari per le famiglie dei militari

Che tu sia una recluta, in procinto di partire o una via di mezzo, sai che il servizio militare può presentare sfide finanziarie uniche alle famiglie di militari. Trasferimenti accidentali o frequenti, difficoltà a trovare un lavoro per i coniugi e l’eventuale passaggio alla vita civile o alla pensione sono solo alcuni ostacoli a una vita familiare stabile e finanziariamente sana.

Fortunatamente, ci sono soluzioni sia all’interno che all’esterno dell’infrastruttura militare. Ecco una dozzina di consigli finanziari utili per il personale militare e le loro famiglie.

Punti chiave Le risorse per aiutare le famiglie di militari a gestire le proprie finanze sono visibili ovunque all’interno e all’esterno del governo.

L’uso della maggior parte delle risorse deve essere avviato dal personale di servizio, ma alcune risorse (come l’assistenza per l’occupazione del coniuge) possono essere avviate dai membri della famiglia.

Il Military Civil Relief Act (SCRA) è una legge di ampio respiro che dimostra numerose protezioni legali e finanziarie per il personale militare e le loro famiglie.

Le politiche più recenti, incluso il diritto di condividere i benefici educativi di GI Bill con i membri della famiglia, sono poco conosciute.

Sebbene la smobilitazione o la smobilitazione metteranno sotto pressione il personale di servizio e le loro famiglie, varie agenzie lo hanno ampiamente riferito.

1. Utilizzare gli strumenti disponibili per affrontare l’impatto economico della pandemia.

Al culmine della crisi, le persone sono state esortate a “accovacciarsi”. I soldati e le loro famiglie sono diversi. Il dispiegamento, il trasferimento e altri fattori comportano rischi personali e finanziari per il personale di servizio e le loro famiglie. Molti di questi problemi esistono ancora. Fortunatamente, ci sono strumenti che possono aiutare.

Il personale di servizio che è costretto a lasciare le proprie case in quarantena può pagare fino a $ 100 al giorno e fino a $ 1.500 al mese per le tasse sul duro lavoro

Se non sei in grado di svolgere le tue funzioni, i requisiti di prestazione per la compensazione speciale o incentivante sono esentati

Fornire un’indennità di alloggio di base per i familiari che si spostano durante il soggiorno e viceversa

Assistenza finanziaria familiare di emergenza esercito, Marina e Corpo dei Marines, O aeronautica militare Compresi prestiti o sovvenzioni senza interessi

Prestito senza interessi per i membri guardia Nazionale Con la loro famiglia

Consulenza finanziaria, attraverso i seguenti metodi per aiutare a risolvere le basi finanziarie personali, problemi di credito, rimborso del debito e assistenza finanziaria di emergenza Militare OneSource

2. Utilizzare il Military Civil Relief Act (SCRA).

Il Servicemembers Civil Relief Act (SCRA) offre ai membri del servizio speciali vantaggi finanziari e legali, inclusa la fissazione di un limite del tasso di interesse del 6% su qualsiasi prestito ottenuto prima del servizio. È necessario richiedere questo beneficio tramite il prestatore. Ciò è particolarmente utile per i membri della riserva o della Guardia Nazionale, che potrebbero ricevere una sostanziale riduzione dello stipendio quando attivati.

SCRA ti dà anche diritti aggiuntivi come membro del servizio, incluso il diritto di differire la preclusione e gli affari del tribunale civile, l’imposta sul reddito differita, lo sfratto e la protezione del giudizio in contumacia, la protezione dei beni delle piccole imprese e la cessazione dei contratti di locazione residenziale, locazione di auto o telefono Servizi.

Altre disposizioni includono la prevenzione del pignoramento, la protezione della copertura assicurativa sulla vita, la possibilità di sospendere l’assicurazione di responsabilità professionale e la protezione dei diritti di voto nel tuo stato. Tutto ciò dipende da un sito di sostituzione permanente (PCS) o da un ordine di distribuzione temporaneo per 90 giorni o più.

Il monitoraggio del credito è diverso dall’accesso annuale ai rapporti di credito gratuiti che tutti possono ottenere. Il monitoraggio del credito fornisce un monitoraggio continuo del tuo file di credito e ti ricorda quando sorgono problemi.

3. Iscriviti per il monitoraggio del credito gratuito.

Se sei nella Guardia Nazionale o in servizio attivo, il più vicino Commissione federale del commercio (FTC) Le regole consentono di ottenere il monitoraggio del credito gratuito per prevenire frodi o furti di identità. Per aderire al programma, visita la pagina web di sorveglianza militare di una delle tre principali agenzie di credito. fax, Esperian, O Unicom.

Dopo la registrazione, se ci sono determinate modifiche al tuo profilo di credito, inclusi cambiamenti di indirizzo, ritardi di pagamento di oltre 30 giorni, informazioni su bancarotta, pignoramenti, privilegi o apertura di nuovi account, riceverai notifiche tramite app mobili, e-mail o SMS A tuo nome .

4. Aiuta a trovare un lavoro per un coniuge militare.

Dipartimento della Difesa (DOD) Opportunità di istruzione e carriera per coniugi (SECO) Procedure e Partenariato per l’impiego di coniugi militari Fornire opportunità di istruzione e di inserimento lavorativo ai coniugi militari per aiutare a superare molti ostacoli che il coniuge potrebbe incontrare nel trovare e mantenere un lavoro e nel perseguire il percorso professionale prescelto nelle dure condizioni della vita familiare militare.

5. Comprendere e utilizzare le risorse abitative disponibili.

Oltre alla protezione fornita da SCRA (vedi n. 2 sopra), puoi anche ottenere ulteriore assistenza per problemi abitativi.Questi includono indennità di alloggio esentasse e la possibilità di portare fuori Prestito dell’amministrazione dei veterani (VA), che ti permette di prendere in prestito senza acconto Assicurazione ipotecaria privata (PMI).

Se hai difficoltà a pagare il mutuo, potresti essere idoneo per le difficoltà militari. Ciò potrebbe applicarsi se hai ricevuto un ordine PCS, sei attualmente in servizio o se tu o il tuo coniuge siete feriti durante il servizio attivo.Infine, si prega di consultare Directory nazionale delle risorse Elenco delle risorse abitative per i membri militari.

25 USD Il premio mensile per l’assicurazione sulla vita SGLI per il personale militare attivo è di US $ 400.000.

6. Approfitta dell’assicurazione sulla vita economica e dei benefici ai superstiti.

I militari e i familiari in servizio attivo possono ottenere un’assicurazione sulla vita a basso costo attraverso i seguenti metodi Assicurazione sulla vita del gruppo militare (SGLI) e Assicurazione sulla vita del gruppo dei membri dei servizi familiari (FSGLI) rispettivamente. I membri del servizio possono arrivare fino a 400.000 dollari USA, il coniuge può arrivare fino a 100.000 dollari USA e ogni figlio a carico può arrivare fino a 10.000 dollari USA.Il canone mensile è basso.Se i figli a carico sono liberi, è gratuito.

Una volta separato dal servizio, potresti essere idoneo a passare a Assicurazione sulla vita del gruppo veterani (VGLI) Finché paghi il premio, puoi tenerlo. Quando ti separi o vai in pensione, il tuo coniuge coperto da FSGLI può convertire la sua polizza FSGLI in una polizza assicurativa sulla vita individuale permanente. Alcuni veterani e familiari possono anche avere diritto a benefici funebri, benefici in caso di morte e oggetti commemorativi. Le regole sono complicate, ma puoi ottenere una risposta chiamando USA.gov al numero 1-844-872-4681 (dalle 8:00 alle 20:00 fuso orario orientale, dal lunedì al venerdì, ora orientale).

7. Comprendere le opportunità di investimento a basso costo.

Questo Piano di risparmio dell’usato Consenti al personale militare attivo di investire a basso costo e scegli tra titoli del Tesoro USA a breve termine, fondi indicizzati composti da azioni nazionali ed estere e più fondi con data obiettivo (ciclo di vita), ognuno dei quali diventa più prudente con l’età.

Il limite di contributo 2021 è un’estensione facoltativa di US $ 19.500. Se hai 50 anni o più, verrà aggiunto un limite di pagamento aggiuntivo di US $ 6.500. Anche se non contribuisci, riceverai automaticamente l’1% del tuo stipendio base. Puoi ottenere fino al 3% di corrispondenza e fino al 3% di contributo e il 50% del successivo 1% di contributo. Nessuna corrispondenza agenzia/servizio dopo il 5%. I contributi possono essere tradizionali o di Roth. Il tuo coniuge non può contribuire al TSP a meno che non sia anche idoneo a lavorare attraverso il governo o non sia lui stesso un militare attivo.

8. Guadagna il 10% in un conto di risparmio ad alto interesse.

Questo Programma di deposito di risparmio del Dipartimento della Difesa Quando sei distribuito in un teatro designato, paghi un interesse del 10%, composto trimestralmente e l’importo dell’investimento è fino a $ 10.000. Devi ricevere un’indennità di potenza di fuoco ostile e schierarti per almeno 30 giorni consecutivi (o ogni 1 giorno di 3 mesi consecutivi) per partecipare al programma.

Una volta che lasci la zona di guerra, puoi chiudere il tuo account, ma entro 90 giorni dopo il tuo ritorno dalla distribuzione, gli interessi continueranno ad accumularsi, quindi potresti voler depositare i tuoi soldi. Il tuo coniuge (con una lettera di autorizzazione) può avviare e modificare l’importo dei risparmi nel tuo conto.

9. Approfitta della residenza esentasse per periodi di tempo più lunghi.

Anche se vieni trasferito in un altro stato, puoi rimanere legalmente in uno stato. Ad esempio, se sei di stanza e ti stabilisci in uno stato esente da tasse come la Florida o il Texas, e poi ti trasferisci in un altro stato soggetto all’imposta sul reddito statale, questo può essere d’aiuto. SCRA protegge te e il tuo coniuge dall’essere costretti a cambiare la tua residenza legale quando ti trasferisci. Il tuo stato di residenza legale (e quello del tuo coniuge) di solito sei tu:

Mantieni la registrazione degli elettori

Presentare e pagare l’imposta statale sul reddito (se applicabile)

Mantieni la patente di guida

Veicolo immatricolato

Questo vale solo per il tuo reddito militare. Se hai altri lavori o redditi al di fuori dell’esercito, quel reddito deve essere segnalato allo stato in cui è stato guadagnato. Per il tuo coniuge, SCRA si applica a qualsiasi reddito che guadagna nel tuo stato.

I regolamenti SCRA non si applicano ai bambini che dipendono da personale militare. Se i tuoi figli devono presentare le tasse statali sul reddito, devono dichiarare la loro residenza effettiva.

10. Trasferisci i tuoi benefici GI Bill alla tua famiglia.

Se hai prestato servizio per almeno 36 mesi dall’11 settembre 2001, puoi visitare Legge GI dopo l’11 settembreQuesto può pagare fino a quattro anni accademici in tasse scolastiche statali e tasse per le università pubbliche o fino a $ 26,042.81 all’anno per università private o scuole straniere. Inoltre, puoi trasferire i tuoi benefici al tuo coniuge o ai tuoi figli, a condizione che siano vere le seguenti condizioni:

11. Non dimenticare lo sconto militare.

È semplice: quasi ovunque spendi soldi, chiedi se ci sono sconti militari. Alcuni posti fanno pubblicità, altri no. L’unico modo per essere sicuri è chiedere. Per risparmiare tempo, vai online e cerca sconti militari o veterani in base al negozio o al marchio. La maggior parte delle aziende che offrono sconti richiedono un documento d’identità militare o una prova del servizio militare. I membri della famiglia possono o meno usufruire dello sconto, a seconda delle politiche personali dell’azienda.

12. Sfruttare appieno le risorse vitali dopo lo smantellamento.

Ad un certo punto, otterrai ETS, noto anche come “tempo di scadenza del servizio”. Alcune persone si separeranno e passeranno a un’altra professione. Altri andranno in pensione e inizieranno a ricevere rendite pensionistiche militari.

Tu e la tua famiglia non dovete effettuare la transizione separatamente. Alcune persone trovano difficile tradurre le loro abilità militari nel mercato del lavoro civile. Altri non sono sicuri di dove vogliono vivere dopo il pensionamento.

Per i veterani in cerca di lavoro post-impiego, USA.gov ne elenca diversi Lavoro e formazione per veterani risorsa.Dovresti anche controllare Programma dei benefici per i veterani, che elenca date e scadenze importanti per vari vantaggi VA e dove ottenere questi vantaggi.

Se stai lasciando l’esercito, fai riferimento a Soldati in pensione: ce l’avete? Sito web, che elenca importanti azioni di pensionamento e quando devono essere completate.