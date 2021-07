12 strumenti di trading di opzioni di cui hai bisogno nel 2021 — Hashtag Investing

Le opzioni sono considerate uno degli strumenti del mercato finanziario più flessibili. In questa epoca di volatilità globale in continua evoluzione nei mercati finanziari, le opzioni consentono ai trader di modificare le proprie posizioni in base alle nuove informazioni disponibili sul mercato. Pertanto, gli investitori di oggi di solito considerano le opzioni come uno strumento di investimento prudente, perché non solo possono migliorare la redditività, ma anche diversificare i loro portafogli di investimento.

Al giorno d’oggi, il trading di opzioni sta diventando sempre più popolare. Tuttavia, la maggior parte dei trader di opzioni incontra difficoltà nella scelta degli strumenti di trading di opzioni giusti e soccombe alle perdite. Se stai cercando tali strumenti per semplificare il tuo viaggio nel trading di opzioni, allora questo articolo può aiutarti, perché discuteremo dei 12 principali strumenti di trading di opzioni.

Calcolatore del profitto delle opzioni Il calcolatore di profitto dell’opzione è un ottimo calcolatore online, molte persone lo usano per determinare il comportamento futuro del prezzo di un contratto o di uno spread. Contiene potenti strumenti per aiutare i trader di opzioni a scegliere strategie di trading di opzioni appropriate, che possono effettivamente ottenere profitti target per loro senza lasciare la loro zona di comfort. La piattaforma aiuta a confrontare diverse strategie di trading di opzioni fianco a fianco alla volta, aiutando così a scegliere una strategia che si adatti agli utenti e al sentimento del mercato. Inoltre, le persone possono vedere il loro ROI previsto in qualsiasi giorno dalla loro tabella ROI univoca.

Strategia delle opzioni OptionStrat è un altro potente strumento che aiuta a creare strategie di opzioni appropriate fornendo segnali di trading basati su applicazioni per investimenti in opzioni. Ha alcune fantastiche funzionalità che aiutano il trading di opzioni senza soluzione di continuità. Il suo strumento di visualizzazione della strategia aiuta l’utente a comprendere la transazione in modo intuitivo, in modo da dargli un’idea dei potenziali guadagni o perdite che la strategia può causare, aiutando così gli utenti a trovare e modificare strategie di trading di opzioni in tempo reale. Ha anche un ottimizzatore di strategia che può calcolare automaticamente le strategie fornendo un prezzo target e una data di scadenza.

Camaleonte di mercato Market Chameleon utilizza i fondamentali delle azioni e l’analisi delle opzioni per fornire informazioni sulle opzioni per fornire informazioni migliori ai trader di opzioni che desiderano prendere decisioni più informate. I dati e l’analisi delle opzioni, come catene di opzioni, opzioni greche, posizioni aperte e trigger di sentiment, non sono facilmente disponibili per individui e aziende con risorse limitate, ma sono molto importanti per costruire strategie di trading di opzioni appropriate perché contengono strategie Costruire il forward richiesto -indicatori di aspetto. Nel camaleonte del mercato, si possono trovare informazioni così importanti, che di solito sono concentrate in tre tempi principali: previsionale, presente e storico. Inoltre, puoi trovare informazioni su volumi di transazioni anormali, schermate di chiamate sovrapposte, calendari delle entrate imminenti, classifiche IV e altro.

Stock traballante Swaggy Stocks contiene strumenti semplici e analitici per aiutare i trader di opzioni a comprendere il sentimento del mercato e formulare strategie di trading di opzioni di conseguenza. La determinazione di una strategia di trading di opzioni dipende principalmente dai punti di prezzo raggiunti dal titolo quando l’opzione scade.La piattaforma aiuta a utilizzare la teoria del dolore massimo dell’opzione (nota anche come blocco dell’esercizio delle opzioni) per determinare questi punti di prezzo. Quando visiti la loro stanza di strategia, puoi anche accedere a un elenco di controllo contenente tutti i dati necessari, oppure puoi creare un elenco di controllo personalizzato con aggiornamenti in tempo reale dei prezzi delle azioni, date dei guadagni, opzione IV, valutazioni degli analisti, obiettivi di prezzo, ecc. .

Pulizia dell’oro Golden Sweeps è un altro fantastico sito web che utilizza strumenti per monitorare il numero totale di chiamate e put nel mercato finanziario, con particolare attenzione ai contratti e al loro volume di scambi. Ha un metodo diverso per determinare i contratti di opzione anomali disponibili sul mercato. Non visualizza il contratto separatamente per evitare la scansione di piccoli batch che potrebbero distruggere l’obiettivo di investimento finale. Inoltre, le informazioni contrattuali qui fornite sono del tutto veritiere perché aggiornate in tempo reale. Con l’aiuto di grafici e codici azionari, diventa più facile eseguire il trading di opzioni.

Finanza Waffle Waffles Finance è uno strumento di visualizzazione di strategie di opzioni educative che aiuta i trader di opzioni a costruire le loro strategie di trading di opzioni. È un calcolatore di opzioni avanzato e un diario commerciale. Semplifica il complesso trading di opzioni e aiuta i trader di opzioni a comprendere le loro scommesse in modo che i trader possano prendere decisioni più informate. Ha diverse funzioni utili, come la costruzione automatica di strategie, la costruzione di strategie da zero, il riposizionamento delle strategie con un solo clic, la messa a punto delle strategie scambiando le singole opzioni, la visualizzazione di profitti o perdite in qualsiasi momento con l’aiuto di grafici e tabelle, eccetera.

Opzione FT Wingman FT Options Wingman è un altro strumento utile. Utilizza una superficie di volatilità proprietaria e input di prezzo leader del settore per fornire ai trader di opzioni valori teorici accurati e calcoli greci. Di solito hanno bisogno di questi valori per costruire una strategia di trading di opzioni adeguata. . Può anche aiutare i trader di opzioni a valutare le opzioni e gli spread e utilizzare l’analisi della volatilità e altre informazioni importanti per analizzare le loro transazioni. Wingman ha recentemente annunciato che lancerà riepiloghi di mercato più funzionali, volatilità e strumenti di visualizzazione dell’analisi per migliorare ulteriormente il processo di costruzione della strategia di trading di opzioni.

Scanner FD FD Scanner è stato lanciato di recente nell’aprile 2020 ed è un eccellente strumento di ricerca per i trader di opzioni. Lo scanner può essere utilizzato per filtrare e scansionare facilmente più di 10 milioni di opzioni attraverso 26 indicatori (tra cui volatilità implicita, indicatori greci, percentuali OTM, ecc.). I trader di opzioni possono aumentare la loro efficienza nel trovare le opzioni ideali per la copertura, il trading o il trading premium. In gran parte attraverso l’uso di questo strumento. I trader possono anche utilizzare il loro indice Tendies e l’indice Skew per trovare opzioni sottovalutate o utilizzare scanner di attività insolite per tenere traccia dei movimenti dei grandi giocatori. È interessante notare che ha anche una versione adatta ai dispositivi mobili.

Tendenza TendieChart è un ottimo posto per i trader di opzioni. Qui, i trader di opzioni possono tenere traccia della cronologia dei prezzi di vari contratti di opzione prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Fornisce inoltre idee sul numero di opzioni anomale, rendimenti imminenti, scanner di posizione sulle scommesse di Wall Street e l’ultima catena di opzioni aggiunta. Tutte queste informazioni sono molto importanti per i trader di opzioni quando formulano una strategia di opzioni appropriata, perché questi sono i prerequisiti per formare una strategia di trading di opzioni informata che può mitigare le perdite in larga misura.

Opzioni di intelligenza artificiale Option AI fornisce una varietà di grafici e strumenti interattivi.Oltre a fornire prezzi futuri e aspettative di risultato dei dati di mercato delle opzioni, mostra anche informazioni sulla performance passata e altre informazioni. L’aspetto più importante della piattaforma è che fornisce ai trader di opzioni un solo clic per ricevere immediatamente strategie di trading di opzioni dopo aver inserito alcuni input personali. Ha anche alcuni altri contenuti interessanti, come grafici di tendenza previsti in tempo reale, visualizzazione in tempo reale del mercato delle opzioni per fornire ai trader approfondimenti fruibili, opzioni di esecuzione intelligenti e generazione di strategie istantanea facendo clic su se stesso. Inoltre, puoi anche utilizzare alcune altre funzionalità avanzate, come la modifica degli avvertimenti, la visualizzazione dei pagamenti e la gestione dinamica delle transazioni.

Sonar opzionale Option Sonar può aiutare i trader di opzioni a scoprire, monitorare e tracciare il flusso massimo di ordini di tutte le azioni con il volume di trading giornaliero più alto nel mercato delle opzioni rispetto alle posizioni aperte. Consente ai trader di opzioni di scansionare l’intero flusso di ordini da ogni scambio di opzioni negli Stati Uniti in modo che possano stare al passo con il mercato e capire quando condurre transazioni di opzioni di grandi dimensioni e altamente liquide. Inoltre, non appena viene rilevata un’attività anomala, fornirà avvisi via e-mail, fornirà un riepilogo degli ultimi contratti di opzione scambiati in base al sentimento e avrà uno scanner di scansione in grado di visualizzare ordini di grandi dimensioni, che sono suddivisi in ETF principali e molti più piccoli quelli personali Il trading di azioni aiuta anche a scoprire le transazioni che avvengono al di fuori delle principali borse.