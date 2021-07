2 titoli di telecomunicazioni esteri possono ora essere acquistati tramite StockNews

L’attuale carenza globale di semiconduttori e le restrizioni commerciali con i principali produttori come la Cina hanno avuto un impatto negativo significativo sull’industria delle telecomunicazioni nazionale. Al contrario, gli operatori esteri Nippon Telegraph and Telephone Company (NTTYY) e América Móvil, SAB de CV (AMX) hanno registrato una buona performance, e pensiamo che possa crescere ulteriormente nei prossimi mesi.

Inoltre, nella corsa al 5G in corso, i giganti delle telecomunicazioni hanno implementato commercialmente il 5G per garantire e/o mantenere un’elevata quota di mercato. Con l’implementazione della connettività di nuova generazione e l’innovazione continua, si prevede che il mercato globale delle telecomunicazioni raggiungerà i 2713,53 miliardi di dollari nel 2021, con un tasso di crescita annuale composto del 6,2%.

Introducendo soluzioni rivoluzionarie e l’implementazione commerciale del 5G, l’industria delle telecomunicazioni ha ottenuto buoni risultati durante la pandemia. Poiché l’industria nazionale dei semiconduttori con risorse insufficienti ostacola lo sviluppo degli operatori di telecomunicazioni statunitensi, si prevede che le società straniere Nippon Telegraph and Telephone (OTC:) Corporation (NTTYY) e América Móvil (AMX) avranno prestazioni migliori. Continua a leggere per saperne di più dettagli. Dallo scorso anno, l’industria delle telecomunicazioni si è sviluppata rapidamente per fornire connessioni di rete ad alta velocità per soddisfare la crescente domanda del mercato. La società ha introdotto soluzioni rivoluzionarie come la tecnologia di quinta generazione (5G) e piattaforme di dialogo supportate dall’intelligenza artificiale (AI) per soddisfare la domanda di connessioni ad alta velocità e una migliore esperienza del cliente.

