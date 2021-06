20 modi per rimanere senza conti di spesa flessibili

Se ne hai uno Conto di spesa flessibile (FSA)⁠—Esistono due tipi: uno per le spese sanitarie e mediche e l’altro per le spese per l’assistenza a carico: la fine dell’anno significa che potresti trovarti in una situazione in cui lo usi o lo perdi. La tua azienda potrebbe fornirti un riporto di $ 550 o un periodo di grazia di 2,5 mesi per utilizzare i tuoi fondi rimanenti, sebbene non possa essere fornito allo stesso tempo.

Se hai un FSA per i membri della famiglia e un FSA per la salute e la medicina, è meglio notare che puoi spendere solo ogni denaro nella sua categoria. Fortunatamente (e pianificando), hai calcolato attentamente il costo delle tue cure a carico e non ci sono fondi aggiuntivi in ​​questo FSA. Se lo fanno, possono essere utilizzati solo per la cura delle persone a carico.

Punti chiave Non è necessario pagare le tasse sui fondi FSA.

FSAstore.com fornisce prodotti approvati dalla FSA per la vendita.

Dependent Care FSA può essere utilizzato per pagare le spese del campo estivo.

I fondi devono essere utilizzati entro una finestra temporale specifica.

Il tuo FSA e come utilizzare il denaro rimanente

Tuttavia, è più probabile che tu abbia denaro nel fondo sanitario perché queste spese sono più difficili da pianificare. Prima che la fine dell’anno sia esaurita, questi fondi FSA dovrebbero essere utilizzati per primi, per evitare che scompaiano per sempre.

Per prima cosa contatta il tuo fornitore FSA e scopri quanto è rimasto nel tuo account. Ecco 20 modi per utilizzare i fondi rimanenti.

Secondo la pubblicazione IRS 969, puoi spendere soldi FSA solo su “qualificati” Spese medicheIn genere, i servizi che ottieni che coinvolgono operatori sanitari sono idonei, ma anche altri sono idonei. Se hai bisogno di aiuto per trovare idee, forse alcune di esse ti saranno utili.

Tiralatte e accessori: sei incinta e stai pianificando di allattare? Acquista ora. Puoi anche utilizzare i fondi FSA per le persone a carico che hanno bisogno di fondi. Esame della vista: dovresti fare un esame della vista una volta all’anno. Chiama oggi perché persone come te si affretteranno a fissare un appuntamento prima della fine dell’anno. Occhiali: una prescrizione per gli occhiali viene fornita con l’esame della vista. Niente può cambiare il tuo look più di un nuovo paio di scarpe. Hai bisogno di occhiali nuovi? Che ne dici di un paio di occhiali da sole graduati? Lenti a contatto: chiunque indossi lenti a contatto sa che alcuni mesi di lenti a contatto esauriranno rapidamente il loro equilibrio FSA. Anche i liquidi per lenti non sono economici. Chiropratico: La tariffa è qualificata, ma dovresti stare attento. Alcuni chiropratici richiedono di pagare i servizi in anticipo. Ricorda, solo i trattamenti che hai già ricevuto possono essere rimborsati. Non è possibile pagare in anticipo le spese di servizio future per utilizzare il saldo. Cure odontoiatriche: se rimandi visite di controllo odontoiatrico, otturazioni o trattamenti canalari, ora hai una motivazione perfetta. Tuttavia, le procedure cosmetiche come lo sbiancamento dei denti non sono incluse. Assistenza a carico: se hai pagato per l’assistenza relativa a una persona che può essere una persona a carico, puoi essere rimborsato tramite la tua assistenza a carico FSA (tuttavia, queste spese non soddisfano le condizioni di rimborso delle spese mediche e sanitarie della FSA). Forniture per il diabete: sono idonei i misuratori della glicemia, le strisce reattive e qualsiasi fornitura di test diagnostici, compresi i test per problemi di salute diversi dal diabete. Forniture di pronto soccorso: è difficile avere abbastanza cerotti, bende e tutti gli altri oggetti che usiamo durante l’anno, soprattutto se ci sono bambini in casa. Pillole anticoncezionali: chiama il tuo medico e chiedi una prescrizione per una fornitura di 90 giorni. assicurazione: Fintanto che non richiedi detrazioni o crediti altrove nella tua dichiarazione dei redditi, contano. Questo può includere anche la tua parte in un piano sanitario sponsorizzato dal datore di lavoro. Crema solare: la crema solare di quest’estate potrebbe essere stata utilizzata o se il tuo cassetto è pieno di vecchi tubi, scadrà. L’aggiornamento del tuo inventario è coperto dalla tua FSA sanitaria. rimanere: Se dovessi sostenere spese di alloggio o alloggio a causa di cure mediche, queste spese sono coperte da assicurazione. Questo include anche i pasti. Incontri medici: se hai partecipato a incontri relativi a malattie di cui soffri tu, il tuo coniuge o la persona a carico principale, è consentito. Tuttavia, alloggio e pasti non lo sono. Ristrutturazione medica: se hai bisogno di ristrutturare la tua casa a causa della salute della persona con cui vivi o ti trasferirai, questi costi possono essere rimborsati tramite la tua FSA. Ciò può includere l’installazione di rampe, l’allargamento delle porte, l’installazione di ringhiere, la modifica delle scale, ecc. Chilometraggio: Sì, è possibile richiedere il chilometraggio per visite mediche di andata e ritorno. Inoltre, se il chilometraggio è generato dal fornitore di assistenza, puoi utilizzare la tua FSA per l’assistenza a carico per pagare il chilometraggio da e verso l’assistenza coperta (ad esempio, la tata che accompagna tuo figlio all’asilo è coperta, ma lo fai come genitore No). Medicinale da banco: finché il medicinale tratta la malattia, sei al sicuro. Tuttavia, se lo scopo è decorativo, potrebbe non esserlo. Ad esempio, la maggior parte degli articoli da toeletta non conta. E sono disponibili solo alcune vitamine (comprese le vitamine prenatali). Modifica del veicolo: se hai bisogno di modificare la tua auto per l’utilizzo da parte di persone con disabilità, è una tassa FSA. Educazione speciale: Se il medico richiede un’istruzione speciale, compresa la consulenza o le scuole che forniscono servizi speciali, queste forme di istruzione sono coperte. Piani per la perdita di peso: molti piani per la perdita di peso sono coperti, purché trattino le condizioni diagnosticate da un medico. Sfortunatamente, il tuo FSA non coprirà le ultime e più grandi mode per la perdita di peso.

Linea di fondo

Durante l’anno, potresti spendere più di quanto pensi nell’ambito dei regolamenti FSA. Se riesci a tenere traccia di queste spese, potresti non dover cercare di spendere soldi per cose che non ti servono necessariamente ora.