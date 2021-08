3 appezzamenti di terreno per la tecnologia del magnesio raro (00601.HK) l’azionista di controllo Century Sunshine (00509.HK) sono congelati

Condividi questo articolo!

Century Sunshine (00509.HK) e la sua quota del 72,31% in Dilute Magnesium Technology (00601.HK) hanno annunciato che il 5 luglio 2021, Century Sunshine è stata notificata dal suo liquidatore provvisorio congiunto, secondo il rapporto della filiale cinese di Century Sunshine durante il ricerca online, la banca ha presentato una richiesta al tribunale di Linyi per far valere la garanzia del prestito concessa dalla banca a Shandong Hongri per un importo di 124,9 milioni di RMB. Secondo la sentenza scritta della Corte di Linyi, la sentenza è applicabile anche allo Xinjiang Tengxiang, una sussidiaria indiretta interamente controllata da Dimagnesium Technology. La sentenza ha indicato che i depositi bancari o le attività equivalenti delle controllate rilevanti di Century Sunshine, Ms. Chi Bifen e Xinjiang Tengxiang per un totale di circa 125 milioni di RMB possono essere congelati per un massimo di un anno (se contanti), due anni (se beni mobili) e tre anni Il periodo di anni (come beni immobili o altri tipi di attività).

Il tribunale di Linyi ha disposto il congelamento di 3 appezzamenti di terreno di proprietà di Shandong Hongri (che possiede indirettamente il 70,02% del capitale di Shiji Sunshine) invece di congelare i 13 appezzamenti di terreno applicati da Industrial Bank.Shiji Sunshine ritiene che il rischio di ulteriori il congelamento degli ordini è basso in questa fase. . Non ci sono affari in beni congelati.

Durante la comunicazione con la banca, Century Sunshine ha appreso che, in considerazione della proposta di ristrutturazione del debito di Century Sunshine, l’azione esecutiva è una procedura standard eseguita dalla banca. Century Sunshine è in grado di discutere con la banca su beni che potrebbero essere soggetti a ordini di congelamento senza influire il più possibile su Century Sunshine Group e Rare Magnesium Technology Group.

Century Sunshine sta inoltre discutendo con le banche la possibilità di garantire la cancellazione dell’accordo di garanzia Baishan e dell’accordo di garanzia Xinjiang nell’ambito del prestito a condizione che Century Sunshine Group fornisca un mutuo alternativo.

Nel periodo gennaio 2018-agosto 2020, Baishan Tianan e Xinjiang Tengxiang, la controllata indiretta al 100% di Dimagne Technology, hanno stipulato con la banca 10 contratti di garanzia a garanzia del prestito concesso da Shandong Hongri nell’ambito del contratto di finanziamento. I proventi del prestito sono stati assegnati alle operazioni commerciali di Shandong Hongri fino alla sua cessazione delle operazioni alla fine del 2020 per attuare il piano di ricollocazione.

Poiché gli amministratori della pertinente tecnologia del magnesio raro non comprendono che la prestazione di garanzia costituisce “l’assistenza finanziaria” del gruppo di tecnologia del magnesio raro in termini di regole di quotazione, non hanno chiesto l’approvazione del consiglio di amministrazione della tecnologia rara tecnologia del magnesio per la firma del contratto di garanzia. In considerazione di questi errori di controllo interno e di gestione del rischio e della scarsa familiarità con le relative regole di quotazione, Dimagnesium Technology ha implementato e implementerà misure di controllo per evitare che tali errori si ripetano.

Al fine di rafforzare le procedure di controllo interno di Century Sunshine e Magnesium Technology nella separazione delle responsabilità di amministratori e alti dirigenti, verrà modificata la composizione del Consiglio di amministrazione di Century Sunshine e Magnesium Technology, che entrerà in vigore dal 30 luglio 2021 Jingchao non fa più parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione di Century Sunshine e del consiglio di Magnesium Technology.

Shen Shijie è principalmente responsabile della supervisione del business dei prodotti in metallo al magnesio del raro gruppo di tecnologia del magnesio, e Chi Wenfu (presidente e direttore esecutivo di Century Sunshine) è principalmente responsabile della supervisione del business dei fertilizzanti ecologici verdi del Century Sunshine Group.

Shen Shijie si è dimesso da direttore esecutivo e amministratore delegato di Century Sunshine, ma continuerà a ricoprire il ruolo di presidente e direttore esecutivo di Rare Magnesium Technology. Chi Jingchao si è dimesso da direttore esecutivo e membro del comitato direttivo di Rare Magnesium Technology. La figlia di Chi Wenfu e il cugino di Chi Shijie, Chi Sele, sono stati nominati direttori esecutivi e membri del comitato di gestione esecutivo di Rare Magnesium Technology, a partire dal 1 agosto 2021.

Century Sunshine e Dilute Magnesium Technology hanno fatto domanda per riprendere le contrattazioni lunedì.

