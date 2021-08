3 cose da guardare in borsa questa settimana @themotleyfool #stocks $CINQUE $^DJI $^GSPC $OKTA $ZM

Share it

Il mercato azionario è aumentato la scorsa settimana perché Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^ DJI) insieme a Indice Standard & Poor’s 500 (SNPINDEX: ^ GSPC) È aumentato di oltre l’1% e ha raggiunto un nuovo massimo. L’indice Dow Jones è aumentato di circa il 16% finora nel 2021, mentre l’indice Standard & Poor’s è salito del 20%.

Nei prossimi giorni di negoziazione, la stagione degli utili continuerà e ci saranno alcuni rapporti di grandi nomi.Diamo un’occhiata più da vicino ad alcuni degli annunci in questo elenco, di Razzo (Codice azionario NASDAQ: ZM), Polpo (Nasdaq: OKTA), insieme a Meno di cinque (Nasdaq: Cinque).

1. Le prospettive di Zoom

Finora i rendimenti azionari di Zoom sono stati deboli nel 2021 poiché gli investitori si preparano a un rallentamento della crescita aziendale che è completamente cambiata con lo scoppio della pandemia.Questo rallentamento continuerà In cima alla lista di controllo di Wall Street Quando lunedì il gigante delle comunicazioni video ha annunciato i risultati del secondo trimestre.

La maggior parte degli investitori che seguono il titolo prevede che le entrate delle vendite raggiungeranno circa il 50% e le entrate raggiungeranno circa US $ 990 milioni. Rispetto ai risultati dell’impennata nelle prime fasi della pandemia, un aumento così ampio non può che essere deludente. Dopotutto, Zoom ha annunciato che le sue vendite del primo trimestre sono aumentate del 191%.

La grande tendenza che merita attenzione è l’ultima prospettiva pubblicata dal CEO Yuan Zheng e dal suo team per il terzo trimestre e il più ampio anno fiscale 2022. Un altro periodo di forti guadagni dei clienti può persuadere gli investitori a essere più rialzisti sul titolo, soprattutto se genera un flusso di cassa e una redditività più elevati.

Tuttavia, le prospettive deboli che potrebbero essere associate al ritorno in ufficio di molte persone in tutto il mondo eserciteranno maggiore pressione su questo titolo in crescita.

2. Aggiornamento dell’unione di Okta

Le azioni di Okta sono precipitate nel mercato dal 2017, ma gli investitori sono stati più cauti in vista del rapporto sugli utili di martedì. Questo non vuol dire che i risultati dei fornitori di gestione dell’identità digitale siano scarsi. In effetti, le vendite dell’ultimo trimestre sono aumentate del 37%, superando l’aumento del 46% annunciato dalla società un anno fa.

Il CEO Todd McKinnon prevede che quando il fatturato si avvicina a 300 milioni di dollari, la crescita dei ricavi nel secondo trimestre accelererà di quasi il 50%. Presta attenzione ai segnali di una forte domanda nelle entrate degli abbonamenti di Okta e nella sua capacità di assicurarsi contratti di grandi dimensioni.

Guardando oltre, alle persone che sono rialziste sulle azioni piace molto Il mercato di riferimento di Okta Lo è diventato dall’IPO nel 2017. Ma una grande sfida nel 2021 e nel 2022 è integrare il suo massiccio acquisto di Auth0 in un portafoglio di prodotti più ampio.

3. Memorizza la mappa sotto i cinque

Gli investitori attendono con impazienza il rapporto sugli utili del secondo trimestre del rivenditore 5 martedì pomeriggio. Diversi annunci recenti fatti da questa società incentrata sui giovani hanno fatto scalpore.

Il rapporto nel primo trimestre ha mostrato che le vendite sono aumentate a causa del recupero della capacità di vendita al dettaglio vicino alla piena capacità e dell’aumento della base di negozi.Nell’ultimo trimestre, sono state aggiunte 68 sedi record a meno di 5. Gli investitori sperano che, mentre la società costruisce una rete nazionale Al dettaglio orma.

Allo stesso tempo, cerca le ultime notizie sulle nuove iniziative promettenti del management, come i prodotti ad alto prezzo lanciati di recente. I dirigenti hanno affermato che questa mossa non ha diluito il marchio nell’ultimo anno e potrebbe aprire le porte a una base di clienti più ampia e margini di profitto nel 2022 e oltre.

Questo articolo rappresenta le opinioni dell'autore e l'autore potrebbe non essere d'accordo con la posizione "ufficiale" raccomandata dei servizi di consulenza avanzati di Motley Fool.

