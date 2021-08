3 cose da guardare su Investing.com

In primavera, le famiglie sono inondate di assegni di stimolo per stimolare la spesa, ma questa situazione potrebbe raffreddarsi di recente, soprattutto perché alcuni stati hanno tagliato l’assistenza federale aggiuntiva alla disoccupazione pandemica. Dopo essere aumentato dello 0,6% a giugno, luglio potrebbe diminuire dello 0,2% su base mensile. I dati saranno rilasciati alle 8:30 Eastern Time (1230 GMT).

La pandemia ha anche ispirato un’ondata di progetti di miglioramento della casa, poiché i noiosi fai-da-te hanno colto l’occasione per aggiungere mazzi o rinnovare le loro case per le vacanze. Questa tendenza continua e il boom immobiliare ha anche promosso lo sviluppo di rivenditori di bricolage. Home Depot Inc (NYSE:) prevede un utile per azione del secondo trimestre di $ 4,42 e un fatturato di $ 40,48 miliardi.

I grandi rivenditori faranno alcuni confronti difficili con l’anno scorso, quando la pandemia ha costretto le persone a rimanere a casa e ordinare merci online per la consegna o il ritiro a bordo strada. Uno dei maggiori beneficiari di questa tendenza è Wal-Mart (NYSE:), che ha riportato i suoi guadagni martedì. Gli analisti monitorati da Investing.com prevedono che il fatturato della società sarà di 136,63 miliardi di dollari e un utile per azione di 1,56 dollari.

Lunedì le azioni di Investing.com sono state per lo più in rialzo, respingendo le notizie sulla debolezza economica della Cina e la possibilità di un rallentamento della crescita economica globale.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.