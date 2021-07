3 cose da guardare su Investing.com

L’American Petroleum Institute rilascerà le sue previsioni settimanali dopo la chiusura di mercoledì. Il rapporto precedente indicava che la produzione di petrolio era di 8,1 milioni di barili. Dopo che il cartello petrolifero guidato dall’Arabia Saudita non è riuscito a raggiungere un accordo sulla produzione di agosto, questa settimana gli investitori in materie prime si concentreranno sui dati del settore e del governo.

I dati dell’US Bureau of Labor Statistics e i dati sulla mobilità del lavoro potrebbero mostrare che ci sono stati 9,388 milioni di posti vacanti a maggio, rispetto ai 9,286 milioni di aprile. I dati sono stati rilasciati alle 10:00 AM Eastern Time.

Dopo che l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e gli alleati guidati dalla Russia non sono riusciti a raggiungere un accordo sulla produzione di petrolio per agosto e quest’anno, anche i prezzi del petrolio hanno oscillato martedì.

