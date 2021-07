3 Deve comprare azioni ispirate a Warren Buffet a luglio Da StockNews

I record di performance a 10 anni di questi titoli generalmente aumentano gli utili per azione, il debito a lungo termine non supera 5 volte i guadagni annuali, il ROE medio degli ultimi dieci anni è almeno del 15%, il ROIC medio degli ultimi dieci anni è almeno il 12% e il rendimento è elevato Il rendimento dei titoli di stato a lungo termine.Quando esaminiamo azioni con un rating di acquisto o superiore, otteniamo società come Target Corporation (NYSE:), Foot Locker, Inc. (FL) e Williams-Sonoma, Inc. (WSM) .

Sebbene la situazione di Warren Buffett stia migliorando, BRK.B è valutato come neutrale nel nostro sistema di valutazione POWR. È meglio che gli investitori scelgano azioni che soddisfino la sua filosofia e siano classificate come “Strong Buy” o “Buy” nel nostro sistema di rating POWR. Per trovare questi titoli, ho usato la strategia di investimento delineata in Buffett dall’ex moglie di Mary Buffett.

Sebbene la società “Oracle of Omaha (NYSE:)” abbia sottoperformato il mercato lo scorso anno, Berkshire Hathaway (NYSE:) (BRK.B) è rimbalzata nel 2021. Tuttavia, questo non significa che gli investitori dovrebbero esaurirsi e acquistare azioni. L’obiettivo. il gol (TGT), armadietto (codice azionario NYSE:) e le azioni Williams-Sonoma (codice azionario NYSE:) sono attualmente tre titoli ispirati a Buffett che sono acquisti migliori. I titoli tecnologici hanno guidato il mercato lo scorso anno e le azioni Berkshire Hathaway (BRK.B) hanno sottoperformato. Il titolo è aumentato solo del 2,4% nel 2020, mentre l’indice S&P 500 è aumentato del 16,3%. Ma quest’anno, BRK.B si è comportato molto meglio, con un aumento del 18% finora quest’anno. Sebbene gli investitori possano pensare che sia ora di entrare in BRK.B, ci sono opzioni migliori.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.