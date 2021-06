3 ETF argento nel secondo trimestre del 2021

argento Fondo quotato in borsa (ETF) segue da vicino il prezzo dell’argento ed è solitamente più liquido rispetto al possesso del metallo prezioso stesso. Come altri metalli preziosi, argento Spesso favorito dagli investitori in cerca di investimenti siepe Combatti l’inflazione o porto In tempi di turbolenze di mercato. ETF argento La struttura abituale è il trust di un concedente, che è una tipica struttura di fondi i cui beni sono un singolo bene tenuto in un caveau in natura. Questa struttura di fiducia del concedente significa che ogni quota di proprietà dell’ETF corrisponde a un importo specifico dell’argento sottostante, il che rende l’ETF sull’argento una scelta conveniente per gli investitori che desiderano possedere lingotti d’oro fisici senza il fastidio di assicurare e conservare il metallo stesso . . Nota che questi ETF detengono argento o futures sull’argento, non le azioni di società che estraggono argento.

Punti chiave Nell’ultimo anno, gli ETF sull’argento hanno ottenuto risultati significativamente migliori rispetto al mercato più ampio.

I tre ETF argento sono classificati in base al rendimento totale monitorato di un anno e sono SIVR, SLV e DBS.

SIVR e SLV detengono solo argento e DBS detiene solo future sull’argento.

Il campo dell’ETF argento è costituito da tre ETF negoziati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF inversi e con leva. La performance di Silver nell’ultimo anno ha notevolmente sovraperformato il mercato.Il rendimento totale del benchmark Nasdaq Commodity Silver Index fornisce un rendimento totale di monitoraggio di un anno del 56,6%, mentre al 2 marzo 2021, l’indice S&P 500 era del 27,5%. Nella frenesia commerciale relativa a GameStop Corporation, le azioni e i future sull’argento sono aumentati brevemente nel febbraio 2021.Organismi geneticamente modificati). L’ETF sull’argento con le migliori prestazioni è l’ETF Aberdeen Standard Physical Silver Shares (SIVR). Di seguito, diamo un’occhiata a tre ETF sull’argento, classificati in base al loro rendimento totale per un anno. Le seguenti cifre sono al 3 marzo 2021.

Gli ETF con asset under management (AUM) molto bassi (meno di 50 milioni di dollari USA) sono generalmente meno liquidi dei grandi ETF. Ciò può comportare costi di transazione più elevati, compensando così parte del reddito da investimento o aumentando le perdite.

1 anno di monitoraggio del rendimento totale: 59,6%

Tasso di spesa: 0,30%

Rendimento da dividendo annuale: Non applicabile

Volume giornaliero medio di 3 mesi: 1.145.603

Patrimonio in gestione: USD 1 miliardo

Data di costituzione: 24 luglio 2009

Società emittente: Aberdeen Standard Investment

La struttura di SIVR è fiducia del disponente, Supportato in natura da lingotti d’argento e monete custodite nel caveau per conto degli investitori. Poiché detiene solo argento fisico, il fondo non utilizza contratti futures. Come altri ETF sull’argento, il SIVR può essere un utile rifugio sicuro durante i periodi di incertezza del mercato, ma come investimento buy and hold a lungo termine, potrebbe non essere attraente. L’unica partecipazione di SIVR è argento.

1 anno di monitoraggio del rendimento totale: 59,4%

Tasso di spesa: 0,50%

Rendimento da dividendo annuale: Non applicabile

Volume medio giornaliero di 3 mesi: 41.488.272

Patrimonio in gestione: 16,3 miliardi di dollari

Data di costituzione: 28 aprile 2006

Società emittente: iShares

Come SIVR, SLV è un trust concedente che detiene argento fisico per conto degli investitori.Poiché non utilizza contratti futures, il fondo non è soggetto a Premio spot o premio futureCome SIVR, può essere utilizzato al meglio come rifugio sicuro durante le turbolenze del mercato. L’unica partecipazione di SLV è argento.

1 anno di monitoraggio del rendimento totale: 58,0%

Tasso di spesa: 0,75%

Rendimento da dividendo annuale: Non applicabile

Volume giornaliero medio di 3 mesi: 4.756

Patrimonio in gestione: 29,9 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 5 gennaio 2007

Società emittente: Invesco

La struttura di DBS è un pool di materie prime che replica i rendimenti in eccesso dell’indice DBIQ Optimum Yield Silver, progettato per replicare il prezzo dei future sull’argento. A causa della sua esposizione a contratti future, DBS Bank affronta rischi quali premi spot e premi future. L’unica partecipazione di DBS Bank sono i future sull’argento.

I commenti, le opinioni e le analisi qui espresse sono solo di riferimento e non devono essere considerati consigli di investimento personali o consigli sull’investimento in titoli o sull’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Sebbene riteniamo che le informazioni fornite qui siano affidabili, non ne garantiamo l’accuratezza o la completezza. Le opinioni e le strategie descritte nei nostri contenuti potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. A causa della rapida evoluzione del mercato e delle condizioni economiche, tutti i commenti, le opinioni e le analisi contenuti nei nostri contenuti sono presentati alla data di pubblicazione e possono cambiare senza preavviso. Questo materiale non ha lo scopo di fornire un’analisi completa di ogni fatto importante su qualsiasi paese, regione, mercato, settore, investimento o strategia.