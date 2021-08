3 ETF blockchain nel quarto trimestre del 2021

Blockchain Exchange Traded Fund (ETF) Possiede azioni di società operanti nelle seguenti regioni Blockchain La tecnologia può trarne vantaggio in qualche modo. La blockchain è composta da complessi blocchi di informazioni digitali ed è sempre più utilizzata nei settori bancario, degli investimenti, delle criptovalute e in altri campi. Sebbene la blockchain sia una tecnologia relativamente nuova, molte aziende che operano in questo campo si sono guadagnate una buona reputazione. Alcuni esempi includono International Business Machines Corporation (IBM), Oracle Corporation (ORCL) e Visa Inc. (Volt).

Poiché la tecnologia è associata al mercato volatile delle criptovalute, molti investitori potrebbero preoccuparsi di investire in blockchain. Tuttavia, blockchain e criptovaluta non sono la stessa cosa. ETF blockchain Investire solo in azioni di società regolamentate, molte delle quali di grandi dimensioni chip blu Aziende tecnologiche invece di utilizzare direttamente le criptovalute.

Punti chiave Nell’ultimo anno, questi tre ETF blockchain hanno ottenuto risultati migliori rispetto al mercato più ampio.

I tre ETF sono classificati seguendo i rendimenti totali per un anno, ovvero BLOK, BLCN e LEGR.

Le maggiori partecipazioni di questi ETF sono rispettivamente le azioni di Classe A di MicroStrategy Inc., le azioni di Classe A di Coinbase Global Inc. e Nvidia Corp..

Ci sono 3 ETF blockchain negoziati negli Stati Uniti, esclusi ETF reverse e leveraged e fondi in gestione inferiori a 50 milioni di dollari (Scala di gestione patrimoniale). Questo elenco non include Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ), è stato lanciato nel maggio 2021 e non c’è abbastanza cronologia delle transazioni registrata nelle nostre classifiche.

A partire dal 10 agosto 2021, questi tre ETF blockchain hanno sovraperformato il mercato, con un rendimento totale superiore al rendimento totale del 34,0% dell’S&P 500. Sulla base delle prestazioni dell’anno passato, l’ETF blockchain con le migliori prestazioni nel quarto trimestre del 2021 è l’ETF Amplify Transformation Data Sharing (pezzo). Controlliamo i tre ETF blockchain di seguito. Tutte le cifre sono al 10 agosto 2021.

Performance in un anno: 112,9%

Tasso di spesa: 0,71%

Rendimento da dividendo annuo: 1,30%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 448.406

Patrimonio in gestione: 1,2 miliardi di dollari USA

Data di costituzione: 16 gennaio 2018

Emittente: espandere gli investimenti

BLOK è un ETF gestito attivamente Investi almeno l’80% del patrimonio netto nelle azioni di società impegnate nello sviluppo e nell’utilizzo della tecnologia blockchain.Segue una strategia mista, investendo in valore e Titoli in crescita Varie Valore di mercato Su scala globale, è composto principalmente da società che operano nel software e servizi e industrie finanziarie diversificate.

Le prime tre partecipazioni del fondo sono MicroStrategy Inc. (metropolitana), un fornitore di piattaforme software aziendali; Square Inc. (qualità), una società di servizi finanziari e di pagamento digitale e Hut 8 Mining Company (Cottage: TSE), una società di infrastruttura mineraria e blockchain con sede in Canada.

Performance in un anno: 38,9%

Tasso di spesa: 0,68%

Rendimento da dividendo annuale: 0,63%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 55,737

Patrimonio in gestione: $ 289,1 milioni

Data di costituzione: 17 gennaio 2018

Emittente: Consulente SRN

BLCN tiene traccia del Nasdaq Blockchain Economic Index, che misura le prestazioni delle aziende coinvolte nello sviluppo, nella ricerca, nel supporto, nell’innovazione o nell’uso della tecnologia blockchain. Gli ETF seguono una strategia ibrida, investendo nella crescita e Azioni di valore, e le sue prime tre partecipazioni sono Coinbase Global Inc. (moneta), l’operatore di una piattaforma di trading di criptovalute, le azioni di classe A di Square Inc. e le azioni di classe A di MicroStrategy Inc.

Rendimento in un anno: 36,4%

Tasso di spesa: 0,65%

Rendimento da dividendo annuale: 1,12%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 18,962

Patrimonio in gestione: 117,8 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 24 gennaio 2018

Emittente: First Trust

LEGR tiene traccia dell’Indxx Blockchain Index, che misura le prestazioni delle aziende che utilizzano attivamente, investono, sviluppano o possiedono prodotti posizionati per beneficiare della tecnologia blockchain. Gli ETF di solito investono almeno il 90% del loro patrimonio netto nei titoli azionari che compongono l’indice, detenendo un totale di 100, esclusa la liquidità, la maggior parte dei quali opera nel settore informatico e finanziario.

Le prime tre partecipazioni di LEGR includono Nvidia Corp. (Nvidia), un produttore di unità di elaborazione grafica; Oracle, una società multinazionale di tecnologia informatica; e Advanced Micro Devices Inc. (AMD), un produttore di semiconduttori.

I commenti, le opinioni e le analisi qui espresse sono solo di riferimento e non devono essere considerati consigli di investimento personali o consigli sull’investimento in titoli o sull’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Sebbene riteniamo che le informazioni fornite qui siano affidabili, non ne garantiamo l’accuratezza o la completezza. Le opinioni e le strategie descritte nei nostri contenuti potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. A causa della rapida evoluzione del mercato e delle condizioni economiche, tutti i commenti, le opinioni e le analisi contenuti nei nostri contenuti sono presentati alla data di pubblicazione e possono cambiare senza preavviso. Questo materiale non ha lo scopo di fornire un’analisi completa di ogni fatto importante su qualsiasi paese, regione, mercato, settore, investimento o strategia.