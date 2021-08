3 ETF brasiliani nel quarto trimestre del 2021

Fondo brasiliano quotato in borsa (ETF) Fornire esposizione a La più grande economia dell’America Latina E una delle dieci maggiori economie del mondo.Il Brasile è un Economia di mercato emergente Sforzati di costruire un moderno paese industriale con un alto tenore di vita. Il paese è ricco di risorse naturali, con oltre il 40% delle foreste tropicali del mondo e circa il 20% dell’approvvigionamento di acqua dolce. Ma affronta anche molte sfide, come la disuguaglianza sociale ed economica e la corruzione del governo.

La pandemia di COVID-19 ha esacerbato alcuni problemi economici in Brasile. Ma per gli investitori che possono affrontare i rischi economici dei mercati emergenti, possono ottenere enormi vantaggi. Gli ETF brasiliani offrono agli investitori un modo per beneficiare della potenziale crescita futura dell’economia brasiliana, limitando al contempo alcuni rischi diversificando in un paniere di titoli operanti in diversi settori economici.

Punti chiave Nell’ultimo anno, il mercato azionario brasiliano ha sottoperformato il mercato azionario statunitense.

Gli ETF brasiliani con i migliori rendimenti totali a un anno sono EWZS, FLBR ed EWZ.

La partecipazione più alta del primo ETF è Sendas Distribuidora SA e la partecipazione più alta degli altri due ETF è Vale SA

Solo tre ETF brasiliani sono negoziati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF inversi e con leva finanziaria e i fondi in gestione inferiori a 50 milioni di USD (Scala di gestione patrimoniale). Misurato dall’indice MSCI Brazil, il mercato azionario brasiliano è rimasto indietro rispetto al mercato azionario statunitense negli ultimi mesi 12. A partire dal 5 agosto 2021, il rendimento totale era del 22,8%, mentre il rendimento totale dell’S&P 500 era del 35,2%. Sulla base della performance dell’anno passato, l’ETF brasiliano con la migliore performance nel quarto trimestre del 2021 è l’iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Abbiamo controllato tutti e tre gli ETF brasiliani di seguito. Tutte le cifre sono al 6 agosto 2021.

Performance in un anno: 29,2%

Tasso di spesa: 0,59%

Rendimento da dividendo annuale: 2,01%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 54.326

Patrimonio in gestione: 111,4 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 29 settembre 2010

Emittente: BlackRock Financial Management

EWZS replica l’indice MSCI Brazil Small Cap, che misura un gruppo di Azioni a piccola capitalizzazione Azioni brasiliane. L’ETF offre esposizione a piccole società quotate in Brasile e la sua maggiore allocazione è nei settori dei beni voluttuari, industriale e dei servizi pubblici dell’economia brasiliana.

EWZS segue una strategia ibrida, investendo in crescita e Azioni di valorePotrebbe essere il più attraente per gli investitori che desiderano effettuare cambiamenti strategici a breve termine nei loro portafogli di investimento, ma è anche Compra e tieni investitore. Le prime tre partecipazioni del fondo sono Sendas Distribuidora SA (ASAI3: BSP), distributore di alimenti e altri beni di consumo; Embraer (EMBR3: BSP), un produttore aerospaziale e Eneva SA (ENEV3: BSP), una società di produzione e commercio di energia.

Rendimento in un anno: 22,2%

Tasso di spesa: 0,19%

Rendimento da dividendo annuale: 2,79%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 146,978

Patrimonio in gestione: 230 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 3 novembre 2017

Editore: Franklin Templeton

FLBR segue l’indice FTSE Brazil Ceiling, che misura grandi e Fascia media Azioni brasiliane. L’ETF offre esposizione a società di grandi e medie dimensioni situate principalmente in Brasile, con i settori dei materiali, della finanza e dell’energia che detengono la quota maggiore del fondo.

FLBR segue una strategia ibrida, investendo in valore e Titoli in crescitaQuesta è un’opzione relativamente economica per gli investitori che cercano di investire ampiamente nel mercato azionario brasiliano. Le prime tre partecipazioni del fondo sono Vale SA (Valore 3: BSP), una società mineraria e metallurgica; Petroleo Brasileiro SA (PETR4: BSP), una società globale di petrolio e gas e azioni privilegiate di Itau Unibanco Holding SA (ITUB4: BSP), una holding di servizi finanziari.

Performance in un anno: 19,9%

Tasso di spesa: 0,59%

Rendimento da dividendo annuale: 2,41%

Volume giornaliero medio di tre mesi: 27.182.120

Patrimonio in gestione: 5,7 miliardi di dollari USA

Data di costituzione: 10 luglio 2000

Emittente: BlackRock Financial Management

EWZ replica l’indice MSCI Brazil 25/50, che fornisce un’ampia misura della performance del mercato azionario brasiliano. L’ETF offre esposizione a società di grandi e medie dimensioni in Brasile. La sua configurazione più ampia è nei settori dei materiali, della finanza e dell’energia dell’economia brasiliana.

EWZ segue una strategia mista e investe in titoli growth e value allo stesso tempo, che è una delle migliori opzioni per fornire un’ampia gamma di esposizioni al rischio Azioni a grande capitalizzazione Parte del mercato azionario brasiliano.Le sue prime tre partecipazioni sono Vale SA; azioni privilegiate di Itau Unibanco Holding SA; e azioni privilegiate di Petroleo Brasileiro SA

