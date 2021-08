3 ETF reverse REIT nel quarto trimestre del 2021

L’ETF REIT inverso mira a fornire agli investitori un’esposizione corta a un paniere di titoli nel settore immobiliare. Trust di investimento immobiliare (Trust di investimento immobiliare) È una società che possiede, gestisce o finanzia beni immobili che generano reddito, fornendo agli investitori un modo per investire nel settore immobiliare senza la necessità di acquistare o gestire beni immobili da soli. Gli investitori che sono ottimisti sul settore immobiliare possono utilizzare i fondi negoziati in borsa REIT (ETF) Investire in un paniere di REIT. Ma gli investitori con una prospettiva ribassista possono scegliere di investire denaro in un ETF REIT inverso.

Punti chiave Nell’ultimo anno, la performance degli ETF REIT inversi è rimasta notevolmente indietro rispetto al mercato, sebbene gli investitori sofisticati utilizzino principalmente questi ETF come strumenti a breve termine.

Gli ETF con il miglior rendimento totale di monitoraggio a 1 anno sono REK, SRS e DRV, ma è meglio misurare la loro performance in termini di rendimenti giornalieri.

Questi ETF offrono un’esposizione corta a titoli replicati dall’indice Dow Jones US Real Estate o dall’indice MSCI US IMI Real Estate 25/50.

Gli ETF tradizionali guadagnano quando il prezzo del loro indice sottostante aumenta. Tuttavia, quando l’indice sottostante scende, l’ETF inverso aumenterà.Usano derivati ​​finanziari, come gli indici Scambio, Al fine di fornire un’esposizione corta agli investitori che cercano di trarre profitto durante la recessione del settore o in una tendenza al ribasso più marcata, come mercato orso.

Rispetto agli ETF non invertiti, gli ETF invertiti possono essere investimenti più rischiosi perché mirano solo a ottenere l’inverso del rendimento giornaliero del benchmark. Non dovresti aspettarti che lo facciano in rendimenti a lungo termine. Ad esempio, un ETF inverso può restituire l’1% in un giorno in cui il suo benchmark scende del -1%, ma non dovresti aspettarti che restituisca il 10% in un anno quando il benchmark scende del -10%.Per maggiori dettagli, fare riferimento a questo Avviso Commissione Titoli e Cambio.

Alcuni ETF REIT inversi adottano Influenza, Amplificare l’esposizione corta all’indice pertinente. Quando l’indice sottostante scende dell’1%, l’ETF REIT inverso che offre una leva di -2 volte aumenta del 2%. Ma la perdita è anche amplificata, il che significa che quando l’indice sale dell’1%, l’ETF REIT inverso con leva -2x scende del 2%.

Gli ETF con leva possono essere più rischiosi degli ETF senza leva perché reagiscono alle variazioni giornaliere dei titoli sottostanti che rappresentano e le perdite possono essere amplificate durante variazioni di prezzo avverse. Inoltre, gli ETF con leva sono progettati per ottenere un moltiplicatore dei loro rendimenti giornalieri, ma non dovresti aspettarti che lo facciano in rendimenti a lungo termine. Ad esempio, un ETF 2x può restituire il 2% in un giorno in cui il suo benchmark sale dell’1%, ma non dovresti aspettarti che restituisca il 20% in un anno in cui il suo benchmark sale del 10%.Per maggiori dettagli, fare riferimento a questo Avviso Commissione Titoli e Cambio.

Ci sono 3 diversi ETF REIT inversi negoziati negli Stati Uniti. Non esiste un benchmark per questi ETF, perché ognuno mira ai risultati di investimento giornalieri. Tuttavia, come riferimento per il mercato REIT complessivo e la più ampia performance del mercato azionario, l’indice FTSE NAREIT All-Share REITs ha un rendimento totale del 34,7% nell’ultimo anno, mentre l’S&P 500 ha un rendimento totale del 34,5%, come di agosto 2021. Il 13. Sulla base della performance dell’anno passato, l’ETF REIT inverso con le migliori prestazioni è ProShares Short Real Estate (Energia rinnovabile). Controlliamo i 3 ETF REIT inversi di seguito. Tutte le cifre sottostanti si riferiscono al 13 agosto 2021.

L’ETF è molto basso Patrimonio in gestione (AUM)Meno di 50 milioni di dollari, di solito meno liquidi dei grandi ETF. Ciò può comportare costi di transazione più elevati, compensando così parte del reddito da investimento o aumentando le perdite.

Performance in un anno: -28,0%

Tasso di spesa: 0,95%

Rendimento da dividendo annuale: Non applicabile

Volume giornaliero medio di 3 mesi: 7,780

Patrimonio in gestione: 7,1 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 18 marzo 2010

Editore: ProShares

REK offre posizioni corte giornaliere nell’indice Dow Jones U.S. Real Estate, che ha 83 azioni costituenti nella gamma Valore di mercato. Gli ETF utilizzano vari swap su indici immobiliari per fornire agli investitori ribassisti un rendimento giornaliero di -1 volte il suo indice. Se l’indice scende dell’1% in un determinato giorno, REK dovrebbe aumentare dell’1%. Il fondo viene azzerato ogni giorno, con conseguente capitalizzazione dei rendimenti per la detenzione di più periodi. È adatto per gli investitori che hanno un’elevata tolleranza ai rischi e alla volatilità e non è inteso come investimento a lungo termine.

Rendimento in un anno: -49,5%

Tasso di spesa: 0,95%

Rendimento da dividendo annuale: Non applicabile

Volume medio giornaliero di 3 mesi: 23.712

Patrimonio in gestione: 14,2 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 30 gennaio 2007

Editore: ProShares

SRS fornisce 2 volte la posizione corta giornaliera nell’indice Dow Jones U.S. Real Estate. L’ETF utilizza vari swap su indici immobiliari per fornire agli investitori ribassisti un rendimento di -2 volte il suo indice. Se l’indice scende dell’1% in un determinato giorno, il fondo prevede un rendimento del 2% in quel giorno prima che vengano detratte commissioni e spese. L’SRS viene reimpostato ogni giorno, determinando più periodi di capitalizzazione del rendimento. È adatto per investitori senior che desiderano investire siepe La loro esposizione immobiliare può speculare sul calo del mercato immobiliare.

Performance in un anno: -67,6%

Tasso di spesa: 1,08%

Rendimento da dividendo annuale: Non applicabile

Volume medio giornaliero di 3 mesi: 213.231

Patrimonio in gestione: 17,2 milioni di dollari

Data di costituzione: 16 luglio 2009

Editore: Rafferty Asset Management

DRV offre posizioni corte 3 volte al giorno per l’indice MSCI US IMI Real Estate 25/50, che è un indice di tutti i settori di capitalizzazione di mercato nel settore immobiliare statunitense. L’ETF utilizza vari swap su indici immobiliari per fornire agli investitori ribassisti un rendimento giornaliero pari a -3 volte la performance giornaliera del suo indice. Se l’indice scende dell’1% in un determinato giorno, il DRV dovrebbe aumentare del 3% nello stesso giorno. Il fondo viene azzerato ogni giorno, determinando più periodi di capitalizzazione del rendimento.È inteso per scopi di copertura e speculazione a breve termine, non come Compra e tieni strategia.

I commenti, le opinioni e le analisi qui espresse sono solo di riferimento e non devono essere considerati consigli di investimento personali o consigli sull’investimento in titoli o sull’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Sebbene riteniamo che le informazioni fornite qui siano affidabili, non ne garantiamo l’accuratezza o la completezza. Le opinioni e le strategie descritte nei nostri contenuti potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. A causa della rapida evoluzione del mercato e delle condizioni economiche, tutti i commenti, le opinioni e le analisi contenuti nei nostri contenuti sono presentati alla data di pubblicazione e possono cambiare senza preavviso. Questo materiale non ha lo scopo di fornire un’analisi completa di ogni fatto importante su qualsiasi paese, regione, mercato, settore, investimento o strategia.