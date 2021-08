3 ETF sul gas naturale nel quarto trimestre del 2021

Fondo quotato in borsa del gas naturale (ETF) Fornire agli investitori un’esposizione al prezzo del gas naturale evitando la complessità del commercio di gas naturale Contratto futures E il costo di immagazzinamento di beni fisici. Il gas naturale è un bene utilizzato come fonte di energia per il riscaldamento, la cucina, il carburante e la generazione di energia. Viene anche usato per produrre plastica e altri prodotti chimici organici. Il prezzo del gas naturale sale e scende con le fluttuazioni della domanda e dell’offerta.

Punti chiave Nell’ultimo anno, i prezzi dei futures sul gas naturale sono aumentati a un ritmo più lento rispetto all’indice S&P 500.

I tre ETF sul gas naturale sono classificati in base al rendimento totale tracciato di un anno, ovvero UNL, UNG e GAZ.

Tutti e tre gli ETF detengono contratti future sul gas naturale per ottenere esposizione ai prezzi del gas naturale.

Esistono tre tipi di ETF sul gas naturale negoziati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF inversi e con leva. Questi tre ottengono principalmente un’esposizione al prezzo del gas naturale attraverso contratti futures sul gas naturale e non detengono azioni in società di gas naturale.

I prezzi dei futures sul gas naturale, misurati dal Bloomberg Natural Gas Sub-Index, sono aumentati a un ritmo più lento rispetto al mercato più ampio negli ultimi 12 mesi.Rispetto al rendimento totale dell’S&P 500 del 36,2% al 5 agosto, è aumentato del 16,8% nel 2021. Sulla base della performance dell’anno passato, l’ETF sul gas naturale più performante è il fondo statunitense per il gas naturale a 12 mesi (Università delle Nazioni Unite). Abbiamo studiato i seguenti tre ETF sul gas naturale. Tutte le cifre sono al 6 agosto 2021.

ETF con asset under management molto bassi (Scala di gestione patrimoniale), meno di 50 milioni di dollari, di solito gli ETF più grandi hanno una liquidità inferiore. Ciò può comportare costi di transazione più elevati, compensando così parte del reddito da investimento o aumentando le perdite.

Rendimento in un anno: 38,0%

Tasso di spesa: 0,90%

Rendimento da dividendo annuale: Non applicabile

Volume giornaliero medio su tre mesi: 16.272

Patrimonio in gestione: $ 11,4 milioni

Data di costituzione: 18 novembre 2009

Editore: Concierge Technologies

La struttura di UNL è Pool di materie prime, Una struttura di investimento privato che riunisce i contributi degli investitori e quindi negozia futures e opzioni su materie prime per loro conto.Il fondo detiene contratti future sul gas naturale per ottenere un’esposizione a lungo termine ai prezzi del gas naturale e diversificare le proprie partecipazioni su più periodi per mitigare gli effetti negativi sul gas naturale Premio futuresUNL può attrarre investitori come siepe Lotta contro l’inflazione.

Performance in un anno: 18,4%

Tasso di spesa: 1,35%

Rendimento da dividendo annuale: Non applicabile

Volume giornaliero medio su tre mesi: 2.227.166

Patrimonio in gestione: 286,9 milioni di dollari

Data di costituzione: 18 aprile 2007

Editore: Concierge Technologies

Come UNL, UNG è strutturato come un pool di materie prime e fornisce esposizione ai prezzi del gas naturale detenendo contratti future sul gas naturale. Tuttavia, a differenza di UNL, questo ETF non è così diversificato e investe in contratti future che scadono entro il mese successivo. Ciò significa che il fondo è più suscettibile agli effetti negativi dei premi futures ed è più adatto ai trader che adottano strategie a breve termine. Come copertura contro l’inflazione, può anche essere interessante.

Performance in un anno: 18,4%

Tasso di spesa: 0,45%

Rendimento da dividendo annuale: Non applicabile

Volume giornaliero medio su tre mesi: 4.122

Patrimonio in gestione: 6,5 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 8 marzo 2017

Emittente: Barclays Capital

La struttura di GAZ è una cambiale quotata (ETN), un titolo di debito chirografario che non paga interessi e presenta caratteristiche azionarie simili. Il fondo offre esposizione ai prezzi del gas naturale detenendo contratti future sul gas naturale.Come ETN, GAZ espone gli investitori a rischio di credito Quello dell’emittente. Inoltre, l’ETN di solito non cambia con le variazioni dei prezzi spot del gas naturale, perché l’indice sottostante è composto da contratti futures.È progettato per investitori con orizzonti di investimento a breve termine, non come parte di un portafoglio di investimento Compra e tieni strategia.

I commenti, le opinioni e le analisi qui espresse sono solo di riferimento e non devono essere considerati consigli di investimento personali o consigli sull’investimento in titoli o sull’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Sebbene riteniamo che le informazioni fornite qui siano affidabili, non ne garantiamo l’accuratezza o la completezza. Le opinioni e le strategie descritte nei nostri contenuti potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. A causa della rapida evoluzione del mercato e delle condizioni economiche, tutti i commenti, le opinioni e le analisi contenuti nei nostri contenuti sono presentati alla data di pubblicazione e possono cambiare senza preavviso. Questo materiale non ha lo scopo di fornire un’analisi completa di ogni fatto importante su qualsiasi paese, regione, mercato, settore, investimento o strategia.