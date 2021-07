La performance economica è al centro della decisione di acquistare e vendere dollari.Un’economia forte attirerà investimenti da tutto il mondo perché ha un senso di sicurezza e la capacità di ottenere risultati accettabili tasso di risposta A proposito di investimenti.Poiché gli investitori cercano sempre il massimo dare la precedenza Questo è prevedibile o “sicuro”. L’aumento degli investimenti, soprattutto da investimenti esteri, crea un forte Conto capitale E la conseguente forte domanda di dollari USA.

D’altra parte, il consumo degli Stati Uniti che porta a importazioni di beni e servizi da altri paesi fa sì che i dollari USA escano dal paese.Se le nostre importazioni sono maggiori delle nostre esportazioni, avremo un disavanzo nel nostro Profilo corrente. Un paese ha un’economia forte che può attrarre capitali stranieri per compensare Deficit commercialeCiò consente agli Stati Uniti di continuare a svolgere il proprio ruolo di motore di consumo che guida tutte le economie del mondo, anche se è un Paese debitore Prendi in prestito questi soldi per il consumo. Ciò consente anche ad altri paesi di esportare negli Stati Uniti e di mantenere la propria crescita economica.

Dal punto di vista del trading valutario, quando detengono una posizione in dollari USA, i trader devono valutare questi diversi fattori che influenzano il valore del dollaro USA nel tentativo di determinare la direzione o la tendenza.

Punti chiave Il dollaro USA è sempre stato la pietra angolare dell’economia globale e la valuta di riserva per il commercio e la finanza internazionali.

Come qualsiasi altra moneta a corso legale, il valore relativo del dollaro USA dipende dall’attività economica e dalle prospettive degli Stati Uniti.

Oltre ai fattori fondamentali e tecnici, anche la psicologia del mercato e i rischi geopolitici influenzeranno il valore del dollaro USA nel mercato mondiale.

3 fattori che guidano l’ascesa del dollaro USA

Fattori che influenzano il valore del dollaro USA

I metodi per determinare il valore delle transazioni in USD possono essere suddivisi nei seguenti tre gruppi:

Fattori di domanda e offerta

Emozioni e psicologia del mercato

Fattori tecnici

Di seguito esamineremo ciascun gruppo separatamente e poi capiremo come lavorano insieme nel loro insieme.

Il confronto dell’offerta guida la domanda di valore in dollari

Quando gli Stati Uniti esportano prodotti o servizi, creano domanda di dollari USA perché i clienti devono pagare beni e servizi in dollari USA. Pertanto, dovranno acquistare dollari USA vendendo le proprie valute per convertire le proprie valute in dollari USA.Inoltre, quando il governo degli Stati Uniti o le principali società statunitensi emettono Legame Al fine di raccogliere fondi per successivi acquisti da parte di investitori stranieri, questi pagamenti devono essere effettuati anche in dollari USA. Ciò vale anche per l’acquisto di azioni di società statunitensi da investitori non statunitensi e gli investitori stranieri sono tenuti a vendere la propria valuta per acquistare dollari statunitensi per acquistare tali azioni.

Questi esempi mostrano come gli Stati Uniti creino più domanda di dollari, che a sua volta esercita una pressione sull’offerta di dollari, aumentando così il valore del dollaro USA rispetto alla valuta che viene venduta per acquistare il dollaro USA.Inoltre, viene considerato il dollaro USA porto In tempi di incertezza economica globale, quindi Domanda di dollari Sebbene la performance dell’economia statunitense oscilli, di solito può essere sostenuta.

Il sentimento del valore del dollaro e la psicologia del mercato

Nel contesto dell’indebolimento dell’economia statunitense consumo Ad esempio, rallentando a causa dell’aumento della disoccupazione, ad esempio, gli Stati Uniti stanno affrontando la possibilità di un sell-off, che può essere sotto forma di cash back dalla vendita di obbligazioni o azioni sotto forma di ritorno al mercato nazionale moneta. Quando gli investitori stranieri riacquisteranno la propria valuta, avrà un effetto deprimente sul dollaro USA.

Fattori tecnici che influenzano il dollaro USA

Il compito del trader è misurare se l’offerta di dollari USA è maggiore o minore della domanda di dollari USA. Per aiutarci a determinarlo, dobbiamo prestare attenzione a qualsiasi notizia o evento che possa influenzare il valore del dollaro.Ciò include la pubblicazione di varie statistiche governative, come ad esempio Dati salariali, Dati sul PIL, con Altre informazioni economiche Questo può aiutarci a determinare se l’economia è forte o debole.

Inoltre, dobbiamo incorporare le opinioni dei più grandi attori del mercato (come le banche di investimento e le società di gestione del risparmio) per determinare il sentimento economico generale. Le emozioni di solito guidano i fondamenti economici del mercato piuttosto che la domanda e l’offerta.Al fine di aumentare questa combinazione di previsioni, il compito del trader è analizzare i modelli storici generati da fattori stagionali, come ad esempio pausa con Resistenza Livello e Indice tecnicoMolti trader considerano questi modelli ciclici Può essere usato per prevedere Andamento futuro dei prezzi.

Fattori completi

I trader di solito usano alcuni dei metodi combinati che abbiamo descritto sopra per prendere decisioni di acquisto o vendita. L’arte del trading consiste nell’impilare le probabilità e stabilire vantaggi in modo coerente in tre modi. Se la probabilità di essere corretti è alta, i trader si assumeranno il rischio di entrare nel mercato e gestire le loro ipotesi di conseguenza.

Un esempio di trasferimento di valore in dollari

Condizioni economiche durante l’epidemia recessione economica Iniziato nel 2007 Costringendo il governo degli Stati Uniti a svolgere un ruolo senza precedenti nell’economia.A causa della crescita economica a causa della grande scala Deleveraging In termini di attività finanziarie, il governo deve colmare il divario aumentando la spesa e sostenendo l’economia. Lo scopo della spesa pubblica è creare posti di lavoro, consentire ai consumatori di fare soldi e aumentare i consumi, guidando così la crescita necessaria per sostenere la crescita economica.

Il prezzo del governo per prendere questa posizione è il deficit e il debito pubblico in costante aumento. In breve, il governo essenzialmente aumenta l’offerta di dollari USA stampando denaro e vendendo titoli di stato a governi e investitori stranieri, portando al deprezzamento della valuta.

Linea di fondo

Oltre a prestare molta attenzione a fattori tecnici come il sentimento del mercato e i dati del governo, può essere utile per i trader prestare molta attenzione alle tendenze del mercato. Indice del dollaro Fornisce una panoramica dei movimenti di altre valute del dollaro USA rispetto all’indice. Osservando i modelli sul grafico e i principali fattori fondamentali che influenzano la domanda e l’offerta come descritto sopra, i trader possono avere una visione generale del flusso del dollaro e ottenere informazioni su come scegliere al meglio posizioni di trading redditizie.