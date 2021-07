3 fondi con dividendi del 10% e rapida crescita

2021 e classifica di successo

In questi giorni ho sentito che molti investitori CEF stanno lavorando duramente per trovare dividendi a basso costo. Se sei una di queste persone, lo capisco. In realtà sono al tuo fianco!

Anche per quelli di noi che spendono tutte le nostre energie cielo Trovare occasioni CEF è sempre stato un calvario in questo mercato. È più difficile che mai trovare dividendi costosi e a prezzi ragionevoli da consigliarti Dentro CEF.

(Ma qui non siamo sfortunati. Oggi esamineremo tre rendimenti superiori al 10% speculativo Gioca ora, oltre ai nostri 13 interessanti suggerimenti di acquisto Dentro il CEF Portfolio, continuo a raccomandare la tua quota maggiore di investimenti CEF. )

Dal CEF al legno i prezzi alti sono ovunque…

La ragione dell’alto prezzo del CEF è la stessa del prezzo delle azioni, degli immobili, del legname, delle biciclette e dei microchip, come desideri: un’impennata della domanda.Dai un’occhiata all’elenco dei principali indici CEF che monitoriamo Dentro il CEF:

Il CEF decolla

Ritorno CEF 2021

Dentro il CEF

come potete vedere, Ogni Tra questi, il sottoindice buy-write (che segue il CEF delle azioni che generano reddito aggiuntivo attraverso la vendita di opzioni in portafoglio) è aumentato di quasi il 20%. Per investimenti che generano reddito relativamente stabili come il CEF, queste sono iniziative importanti.

Sconti, dividendi in calo, ma ancora acquisto

Questo rapido aumento ha ridotto lo sconto CEF sul valore patrimoniale netto (valore patrimoniale netto, ovvero il valore delle azioni e obbligazioni in portafoglio) al livello più basso che abbia mai visto: solo l’1,8% al momento della stesura di questo articolo.

L’aumento dei prezzi dei CEF ha anche indebolito i loro guadagni. Nei dieci anni in cui ho seguito CEF, il loro rendimento medio è stato compreso tra il 6,8% e il 7,2%. Al 23 luglio 2021, il tasso di pagamento medio di CEF era del 6,1%. Per gli standard delle azioni dell’indice S&P 500 (il rendimento odierno è un triste 1,3%), questo è ancora alto, ma per il CEF è una soglia minima.

Per quelli di noi che investono in CEF da molti anni, è tutto fantastico; stiamo approfittando di Johnny-come-lately e continueremo a farlo.

Ci sono ancora opportunità lì. Questo mi riporta ai tre CEF più speculativi che ho appena menzionato.

…Ma questi rendimenti superiori al 10% sono ancora disponibili

Cominciamo da Kraft Global Equity Fund (GLQ), La società ha investito i suoi 202 milioni di dollari in attività in vari titoli perfettamente adatti alla riapertura dell’economia statunitense. Prenotazioni possedute (BKNG) Come la sua posizione più grande, seguita da Gruppo Royal Caribbean

RCL

(RCL), Carnival Corporation (CCL) e Prima finanza americana (FAF), che ha beneficiato dell’aumento della domanda di case unifamiliari (FAF fornisce un’assicurazione di proprietà per gli acquirenti di case).

Il più ampio cambiamento di quest’anno in questi titoli ha spinto il GLQ più in alto e c’è spazio per loro di aumentare ulteriormente man mano che più persone nel mondo vengono vaccinate.

GLQ fornisce la maggior parte dei suoi profitti come dividendi agli investitori e il suo rendimento del 10% è molto più alto della media CEF del 6,1%.

Per un altro rendimento vicino al 10%, diamo un’occhiata al fondo gemello di GLQ Kraft Global Opportunity Fund (GLO). Le partecipazioni dei due fondi sono più o meno simili, ma c’è una differenza fondamentale: GLO è più aggressivo. Sebbene GLQ detenga quasi il 10% delle sue attività sotto forma di contanti e titoli di stato statunitensi per fornire liquidità in caso di crash, GLO con un rendimento del 9,9% è totalmente impegnata in attività che massimizzano i rendimenti. Finora quest’anno, questo ha guidato il suo aumento di quasi il 20%.

Ciò significa che il reddito da dividendi di questo fondo da $ 404 milioni è quasi il doppio e ora è possibile garantire la sicurezza dei pagamenti.

Il perfezionamento del nostro portafoglio di rendimenti a due cifre è minuscolo Fondo di distribuzione del credito Guggenheim (GGM), Un CEF del valore di 209 milioni di dollari usa la sua piccola scala e la forza istituzionale per investire strategicamente in aree che i grandi fondi non possono.

Questo è ciò che intendo: GGM può prendere in prestito denaro da piccole aziende come questa Cingage (CNGO) Quando vogliono emettere obbligazioni, i grandi fondi obbligazionari semplicemente non possono farlo, perché le obbligazioni di piccole società non forniranno loro motivazione.Inoltre, la società di gestione di GGM Guggenheim ha USD 270 miliardi Tra gli asset in gestione, rendilo un attore importante del mercato, posizionato idealmente per trovare piccole opportunità che possono essere trasferite al fondo.

Ecco come GGM fornisce un rendimento del 10,3% e Ottieni questo tipo di profitto dagli investitori.

Il rendimento del 15% dall’inizio dell’anno supera il dividendo di GGM per quell’anno.I vantaggi del suo piccolo fondo e del suo fondo grande le consentono di continuare a pagare questi grandi dividendi per molto tempo a venire.

Divulgazione: nessuna

