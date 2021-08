3 motivi per cui è improbabile che Ethereum capovolga Bitcoin a breve termine Autore: Cointelegraph

Aspettative positive L’hard fork di Londra e i suoi potenziali effetti deflazionistici Senza dubbio ha funzionato, ma alcuni investitori continuano a chiedersi come la valutazione di Ethereum sia paragonabile a quella di Bitcoin.Alcuni, tra cui Dan Morehead, CEO di Pantera Capital, si aspettano Ethereum supera Bitcoin Come la più grande criptovaluta.

Dopo essere aumentato del 13% in due giorni, (Bitcoin) Il valore di mercato supera gli 800 miliardi di dollari USA, raggiungendo il valore più alto in 79 giorni. Nello stesso periodo, Ethereum (ETH) ha guadagnato il 45% in due settimane, portando il valore di mercato della rete a 340 miliardi di dollari USA.

