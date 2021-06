3 pronostici per la TV nei prossimi 10 anni

I progressi esponenziali della tecnologia hanno cambiato l’intero settore, soprattutto negli ultimi 10-15 anni.Ad esempio, Netflix, Amazon Prime, HBO, Hulu e i canali digitali sono enormi Potere distruttivo Nel settore dei media e della televisione. Inoltre, dato il rapido ritmo del cambiamento tecnologico, il panorama continuerà ad evolversi e apparirà completamente diverso dopo dieci anni. Queste sono tre previsioni audaci.

1. Libertà di scegliere

L’industria della televisione via cavo ha tradizionalmente caratterizzato una serie di canali popolari, che i clienti acquistano come pacchetti.Cercasi clienti ESPNAd esempio, è necessario acquistare un pacchetto contenente più canali, uno dei quali è ESPN.Questo Legato Il numero di canali consente ai consumatori di scegliere di acquistare un pacchetto combinato, che è teoricamente più economico rispetto all’acquisto di ciascun canale separatamente.

Tuttavia, la televisione via cavo sta affrontando una concorrenza sempre più agguerrita. Collaborare con aziende come YouTube e HBO, Hulu, Netflix, Apple TV, con Amazon Premium La produzione e la consegna di programmi di alta qualità, l’interesse per la tradizionale televisione via cavo è diminuito. Inoltre, gli analisti prevedono che in futuro questi servizi premium potrebbero avere un potente motore di raccomandazione, senza dover sfogliare i programmi, fornire una libreria di milioni di opzioni e soddisfare le abitudini di visualizzazione di ciascun abbonato.

Questo cambiamento nel modo in cui le persone consumano i contenuti ha messo sotto pressione i fornitori di TV tradizionali per riconsiderare il modo in cui forniscono i canali. I ricorsi dei clienti”spin off,” e l’opportunità di scegliere il canale che desiderano e pagarlo.

Alcuni servizi di streaming, come Sling TV, forniscono già questo servizio. In futuro, è probabile che i canali via cavo tradizionali vengano divisi, perché i fornitori di servizi online come Netflix La continua popolarità ha portato le persone a mescolare e abbinare canali TV e abbonamenti a pagamento.

2. La pubblicità diventa obsoleta

I fornitori di servizi multimediali in streaming stanno dimostrando che è possibile costruire e crescere attorno a un’attività di successo. modello di business Ciò include entrate limitate o nulle dalla pubblicità. Questa tendenza si è ora spostata su un modello di abbonamento piuttosto che su un modello basato esclusivamente sulle entrate pubblicitarie. Dieci anni dopo, anche i tradizionali fornitori di TV via cavo potrebbero diventare servizi in abbonamento, consentendo strutture tariffarie frazionate e scaglionate in base al tipo e al numero di canali selezionati dai consumatori.

Inoltre, tra dieci anni potrebbe emergere un modello ibrido, in cui i servizi in abbonamento si uniscono alla pubblicità intelligente.In questo caso, a differenza dello spot di 3 minuti nel programma TV di 30 minuti, il programma TV può essere modificato in modo che i consumatori debbano abbonarsi mensilmente prima di poter guardare in modo mirato Banner pubblicitarioQuesto tipo di pubblicità è apparso su Internet e la quantità di dati raccolti dalle società televisive consente loro di fare lo stesso.

3. Più interazione

Aziende come Facebook, Google e Microsoft hanno sviluppato Realta virtuale tecnologia. Nel prossimo decennio, gli schermi TV tradizionali potrebbero, almeno in una certa misura, lasciare il posto a cambiamenti nell’abbinamento con occhiali e visori VR. Lo sviluppo di Google Glass da parte di Google e l’ingresso di Samsung in Google Glass hanno fornito prove al riguardo. Accessori indossabili Questo aiuta a trasformare i telefoni cellulari in macchine di realtà virtuale.

Ancora più importante, tutti i televisori nei prossimi dieci anni potrebbero diventare televisori intelligenti. Si prevede che questi dispositivi che consentono agli utenti di trasmettere video e musica, navigare in Internet e visualizzare foto saranno onnipresenti nelle case di tutto il mondo, aumentando il potere e il potenziale della realtà virtuale e della programmazione futura.

Comprese le aziende all’interno e all’esterno del settore, i giganti della tecnologia stanno correndo per diventare leader nello sviluppo di smart TV. Aziende come Google, Apple, Netflix e Amazon stanno tutte sviluppando smart TV più potenti e questa tendenza probabilmente renderà questa tecnologia alla portata dei consumatori.