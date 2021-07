3 titoli a grande capitalizzazione acquistati per lungo tempo tramite StockNews

Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto le sue previsioni di crescita per l’economia statunitense al 7%, citando un rimbalzo più forte del previsto dalla recessione causata dalla pandemia. Tali aspettative dovrebbero guidare le prestazioni delle aziende che dominano i rispettivi settori. L’interesse degli investitori per le azioni a grande capitalizzazione è evidente nel rendimento da inizio anno di SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) del 16,5%.

A causa delle preoccupazioni per l’elevata inflazione e la diffusione delle varianti del coronavirus Delta in più paesi, si prevede che il mercato azionario continuerà a fluttuare nel prossimo futuro.Riteniamo che potrebbe essere saggio scommettere su azioni a grande capitalizzazione ora, poiché di solito forniscono qualunque cosa Indipendentemente dalla volatilità del mercato a breve termine, è possibile ottenere rendimenti stabili. Johnson & Johnson (JNJ), Agilent Technologies (NYSE:) e Canon (CAJ) sono i principali attori nei rispettivi settori e, considerando il loro enorme potenziale di crescita, potrebbero essere solidi titoli a grande capitalizzazione. Continua a leggere. Sebbene la rapida ripresa economica abbia guidato la performance positiva del mercato azionario, si prevede che le preoccupazioni per l’elevata inflazione e l’emergere di varianti del coronavirus Delta in molti angoli del mondo intensificheranno la volatilità del mercato a breve termine. Pertanto, scommettere su azioni a grande capitalizzazione può essere una mossa saggia. Oltre ad avere risorse finanziarie sufficienti per assorbire gli shock del mercato e fornire rendimenti stabili, i titoli a grande capitalizzazione di solito beneficiano del dominio del mercato della loro azienda.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati facendo affidamento su dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.