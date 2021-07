3 titoli di aziende elettriche influiscono sul tuo portafoglio

Ho sempre avuto idee inappropriate sulle compagnie elettriche di New York City.Penso che potrebbe piacermi davvero

O almeno, al momento non mi dispiace particolarmente. Qualche giorno fa, ConEd mi ha inviato un messaggio di testo dicendomi che sta arrivando un forte temporale in una piccola città a un’ora di macchina a nord della mia città e potrebbe esserci un’interruzione di corrente. In tal caso, rispondi “OUT”. L’ho fatto Dopo pochi minuti, il sistema stima che l’alimentazione verrà ripristinata in tre o quattro ore. è. Per una persona di 198 anni, questo è un gioco di parole molto affidabile.

ConEd (codice azionario: ED) è il titolo più antico della Borsa di New York, quotato decenni prima della nascita di Thomas Edison ed era originariamente la New York Gaslamp Company. Oggi il suo rendimento da dividendi è del 4,2%. Questo è anche più di quanto paga il fondo obbligazionario spazzatura. Non rendiamolo più strano, ma il mio nascente senso di disprezzo per l’azienda può tradursi in un sentimento positivo per le azioni?

Beh no. L’analista di KeyBanc Capital Markets Sophie Karp ha recentemente declassato il rating di ConEd da Sector Weight a sottopeso, fornendo un valido motivo per acquistare

Duke Energy

(DUK) invece. Questo confronto è un’illustrazione per gli investitori per misurare altre società di servizi pubblici e Karp ha più opzioni di valore.

In generale, le utenze non sono particolarmente economiche.Il rapporto prezzo/utili del gruppo è solo leggermente inferiore a

Indice Standard & Poor’s 500.

Goldman Sachs ha recentemente calcolato che negli ultimi 30 anni i servizi di pubblica utilità sono stati scambiati con uno sconto maggiore rispetto al mercato l’86% delle volte.

Nei prossimi decenni si assisterà a una modesta crescita della domanda di energia elettrica. Potresti aver sentito dire che l’aumento dei veicoli elettrici porterà a un picco nella domanda di elettricità, o che i pannelli solari ridurranno la domanda di elettricità della rete e causeranno una spirale di morte per le utility. Entrambi sono esagerati. Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti prevede che, nonostante la crescita dei veicoli elettrici, i trasporti rappresenteranno meno del 3% della domanda di elettricità entro il 2050. Durante questo periodo, la produzione di energia in loco, compreso il solare sul tetto, raddoppierà, ma rappresenterà solo il 7% della produzione totale di energia.

Allo stesso tempo, se l’economia è in crisi, i servizi di pubblica utilità regolamentati possono mantenere uno stato relativamente buono e alcuni servizi sono migliori di altri in termini di crescita. Duke ha combinato un rendimento da dividendo del 3,8% con una previsione di crescita degli utili dal 5% al ​​7% entro il 2025 per ottenere un rendimento annuo del 10%.

“Intendiamo continuare ad aumentare i dividendi in modo da fornire buoni rendimenti”, mi ha detto il CEO Lynn Good.

Goode ha affermato che anche la Duke University prevede di spendere tra 100 e 125 miliardi di dollari entro la fine di questo decennio. Lo so: questa suona come una brutta cosa. Ma per i servizi di pubblica utilità regolamentati, la spesa è la chiave della crescita. Le utility che possono dimostrare alle autorità di regolamentazione di avere il controllo delle fatture dei clienti possono investire e utilizzare i loro tassi di interesse per recuperare i tassi di interesse stabiliti. Duke sta eliminando gradualmente le centrali elettriche a carbone e aumentando la produzione di energia rinnovabile, comprese le fattorie solari che i clienti possono acquistare tramite abbonamenti. Aggiunge anche droni di pattugliamento di linea e contatori intelligenti per ridurre i costi operativi. Questo sopprime il disegno di legge e rafforza la ragione per maggiori investimenti.

Il contesto normativo nei principali mercati di Duke è favorevole: Carolina, Florida e Indiana. Karp di KeyBanc ha dichiarato: “Non c’è nessun attacco di utilità come quello che accade spesso a New York. “Quindi hanno risultati più costruttivi. Hanno rendimenti migliori. “Il punto di partenza per le fatture dei clienti al di sotto della media sarà leggermente diverso. aiuto. Lo stesso vale per una sana crescita della popolazione. New York non ha né l’uno né l’altro.

Il duca ha commesso un errore. È un partner dell’Atlantic Coast Pipeline, responsabile del trasporto del gas naturale per la distribuzione ai clienti e della generazione di elettricità, ma ci sono superamenti dei costi e contenziosi. Duke è partito l’anno scorso e ha subito pesanti perdite. Tuttavia, tutto sommato, da quando Goode è diventato CEO nel 2013, il rendimento del titolo ha appena superato il 590%.Questo è meglio di

Indice Standard & Poor’s 500

E 130 punti

Dipartimento Selezione Servizi Pubblici SPDR

Fondi negoziati in borsa (XLU), che tengono traccia di un paniere di servizi di pubblica utilità.

Non tutti gli azionisti sono soddisfatti. L’investitore attivista Elliott Management ha proposto di dividere Duke in tre società. Goode ha rifiutato, affermando che la scissione aumenterebbe i costi dell’azienda, quindi Elliott ha recentemente pubblicato una lettera in cui criticava il compenso del management. Karp ha definito la risposta di Duke “giusta”. (Per ulteriori informazioni, vedere “Lo stallo tra Duke Energy e il management dell’attivista Elliott si sta surriscaldando”.)

Una centrale nucleare vicino a me ha chiuso il suo ultimo reattore ad aprile dopo 59 anni di attività. Attualmente, non c’è abbastanza energia eolica e solare per compensare la differenza, quindi più elettricità proviene dal gas naturale, il che porta a un aumento a breve termine delle emissioni di carbonio.

Più della metà dell’elettricità della Carolina del Nord proviene dalla produzione di energia nucleare. Il mese scorso Good ha chiesto alle autorità di regolamentazione di posticipare di 20 anni la più grande centrale nucleare di Duke, che ha una storia di quasi 50 anni. Se approvato, l’impianto funzionerà fino al 2050. “Non ho le risorse per sostituire l’energia nucleare in un modo che continui a raggiungere un futuro a basse emissioni di carbonio”, ha detto Goode.

A proposito, gli Stati Uniti hanno solo un nuovo progetto nucleare:

Compagnia del sud

(SO) Sono in fase di aggiunta due reattori presso l’impianto di Vogtle in Georgia. La costruzione è iniziata nel 2013, ma sono emersi alcuni problemi minori: il produttore di reattori Westinghouse Electric ha presentato istanza di protezione fallimentare nel 2017. “Non credo che le società di servizi pubblici regolamentate siano attualmente interessate alla costruzione di centrali nucleari”, ha detto Karp.

Gli analisti di KeyBanc amano gli altri due titoli di utilità.

Gruppo di imprese di servizio pubblico

Il New Jersey (PEG) si sta spostando dalla produzione di energia commerciale a una vita regolamentata, che può aumentare i rendimenti e consentire alle azioni di ottenere valutazioni migliori.con

prima energia

La scorsa settimana, l’Ohio (FE) ha accettato di pagare una multa di 230 milioni di dollari USA per risolvere le accuse di coinvolgimento in uno schema di corruzione che prevedeva una legislazione per il salvataggio delle centrali elettriche. Karp ritiene che il prezzo delle azioni potrebbe aumentare. Il tasso di rendimento del servizio pubblico è del 4,4% e il tasso di rendimento di FirstEnergy è del 4%.

Scrivere a Jack Hoff in jack.hough@barrons.com. Seguilo su twitter E iscriviti al suo Podcast di Barron’s Street.