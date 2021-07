3 titoli di crescita infallibili che possono andare sulla luna @themotleyfool #stocks $SE $ROOT $BARK – shareandstocks.com

Abbiamo superato la metà del 2021, questo è un anno folle a Wall Street e gli investitori al dettaglio lo hanno interrotto. Sebbene gli investitori al dettaglio abbiano investito denaro a Wall Street per molto tempo, hanno spostato le azioni in modi senza precedenti nei primi sei mesi del 2021.

In particolare, i commercianti al dettaglio hanno acquistato azioni e opzioni call out-of-the-money con posizioni corte molto elevate al fine di compressione breveIn parole povere, i trader vogliono “spingere la luna” nei prezzi delle azioni di questi titoli volatili.

Anche se non ho obiezioni sul fatto che il prezzo delle azioni di una società possa essere trasmesso sulla luna, non ho visto nessuna delle cosiddette azioni Reddit arrivare lì. Se vuoi possedere un’azienda che ha un reale potenziale di crescita e può davvero andare sulla luna, i seguenti tre titoli infallibili potrebbero fare al caso tuo.

Sea Co., Ltd.

La prima cosa che dovresti sapere sulle azioni con capacità di atterraggio sulla luna è che possono anche essere grandi.Ambasciata a Singapore Sea Co., Ltd. (Borsa di New York: SE) Ha un valore di mercato di 143 miliardi di dollari, ma può In realtà ha raggiunto 1 trilione di dollari USA Se i suoi tre segmenti di mercato in rapida crescita continuano a deludere le aspettative della gente.

Attualmente, i guadagni positivi di Sea al lordo di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) Dal suo reparto giochi. Alla fine del primo trimestre, Sea contava 648,8 milioni di giocatori attivi trimestralmente, di cui il 12,3% pagati per giocare. Questo è molto più alto della media del settore e un aumento significativo dall’8,9% nello stesso periodo dello scorso anno. Sebbene parte di questa crescita possa essere dovuta alle persone intrappolate in casa dalla pandemia, è chiaro che i giochi per dispositivi mobili di Sea risuonano tra gli utenti.

Ciò che entusiasma davvero gli investitori è l’app di shopping online dell’azienda Shopee. È l’app per lo shopping più popolare nel sud-est asiatico ed è rapidamente cresciuta in Brasile. Sebbene la pandemia abbia aumentato gli ordini online, abbiamo assistito a un’impennata degli ordini totali e del valore lordo della merce (GMV) negli anni prima che la pandemia prendesse forma. Gli ordini totali per il trimestre alla fine di marzo sono aumentati del 153% e GMV è più che raddoppiato a $ 12,6 miliardi. In termini di contesto, questo è più del GMV di Shopee nel 2018. Shopee dovrebbe essere il più grande motore di crescita dell’azienda nell’ultimo decennio ed è probabile che aiuti Sea Le vendite sono quintuplicate nei prossimi quattro anni.

Terzo, Sea ha un fiorente settore dei servizi finanziari digitali. Poiché molti dei mercati emergenti in rapida crescita gestiti da Sea hanno aree sottobanco, fornisce ai residenti servizi di portafoglio mobile digitale.Secondo la società, ha Più di 26 milioni di clienti paganti E nel primo trimestre, ha registrato 3,4 miliardi di dollari in pagamenti con portafoglio mobile. Tutto considerato, questa è una parte nascente, ma nel tempo potrebbe essere molto importante per la storia dello sviluppo dell’oceano.

Sebbene il mare sia grande, può fare onde e correre verso la luna.

radice

Quando pensi alle azioni che vanno sulla luna, una compagnia di assicurazioni è una buona scelta Non è In quella lista. Questo perché il settore assicurativo tende a crescere lentamente e in modo prevedibile. Tuttavia, una società, radice (Nasdaq: ROOT), sta cercando di cambiare il modo tradizionale di fare le cose, il che potrebbe portare al prezzo delle sue azioni Finalmente vola sulla luna.

Oggi, quando i conducenti acquistano una polizza di assicurazione auto, la giudicano fondamentalmente in base a fattori quali età, stato civile, punteggio di credito e se hanno altre polizze in una particolare compagnia assicurativa. In altre parole, questi non sono fattori che dicono davvero alla compagnia di assicurazioni se una persona è un buon guidatore.La radice è Affidati alla telematica per cambiare le cose.

In sostanza, l’azienda sta raccogliendo grandi quantità di dati da strumenti sensibili negli smartphone, come accelerometri e giroscopi, per misurare fattori come la gravità in frenata, in curva e in accelerazione. Abbandonando standard di ampia base come i punteggi di credito e sostituendoli con dati di guida reali, Root crede di poter fornire ai conducenti politiche più redditizie.

Come funziona?Nel primo trimestre, Root ha pagato 203 milioni di dollari di premi e Il tasso di perdita durante il periodo di infortunio diretto è sceso al 77%Qualsiasi numero inferiore al 100% rappresenta una polizza assicurativa scritta redditizia. Rispetto al primo trimestre del 2019, i premi dell’assicurazione diretta sono aumentati del 128% e il tasso di perdita di incidenti diretti è sceso dal 106% dello stesso trimestre di due anni fa. Potrebbe essere troppo presto, ma i metodi basati sulla telematica sembrano essere molto efficaci.

Tieni presente che Root potrebbe perdere denaro nei prossimi anni poiché aumenta il numero di dipendenti, reinveste e perfeziona la sua piattaforma di prezzi dinamici e si affida al marketing per far conoscere il suo nome ai conducenti. Ma dati questi primi segnali incoraggianti e la capacità di Root di espandere la propria piattaforma in nuovi verticali assicurativi, Root può essere facilmente lanciato in orbita.

Original Bark Company

Il terzo stock di crescita affidabile con un serio “effetto zampa” è Original Bark Company (Borsa di New York: Buck), recentemente passato a Società di acquisizione per scopi speciali (SPAC) Fusione. BARK fornisce principalmente prodotti incentrati sui cani tramite abbonamenti online.

non c’è modo, una volta, Sottovalutare il potere degli animali domestici e dei proprietari Disposto a spendere una piccola somma di denaro Della felicità e della felicità dei loro amici a quattro zampe. Quest’anno, l’American Pet Products Association stima che gli Stati Uniti spenderanno 109,6 miliardi di dollari in animali da compagnia, di cui cibo e snack sono la componente più grande con 44,1 miliardi di dollari. È passato molto tempo da quando la spesa per animali domestici è diminuita di anno in anno, il che rende l’industria degli animali da compagnia quasi in grado di resistere alla crisi economica.

La cosa interessante di BARK (potresti conoscere meglio BarkBox) è che l’azienda Modello operativo e sua innovazionePer il primo, BARK è principalmente gestito come un regolare servizio di abbonamento. Sebbene la società possieda i suoi prodotti in circa 23.000 negozi al dettaglio, operare come società online aiuta a ridurre le spese amministrative e ad aumentare il margine di profitto lordo a circa il 60%. BARK aveva 1,2 milioni di abbonati alla fine di marzo, quasi il doppio dello scorso anno.

Ci sono anche chiare innovazioni che hanno guidato la crescita di BarkBox. Sebbene la consegna mensile di giocattoli e snack dell’azienda possa ancora essere il principale motore di entrate, il lancio di Bark Eats e Bark Home creerà ulteriori opportunità di vendita ad alto margine e potenzialmente aumenterà la fedeltà al marchio. Bark Eats lavora con i proprietari di animali domestici per personalizzare le diete di cibo secco consegnabili per i loro cani. Allo stesso tempo, Bark Home è meta di beni di prima necessità come ciotole, guinzagli, collari e cucce per cani.

Sebbene in anticipo, le stime preliminari di Wall Street hanno raddoppiato le vendite di BarkBox dall’anno fiscale 2022 all’anno fiscale 2026 a $ 1,5 miliardi.Se questo si rivelerà esatto, BARK potrebbe essere un affare nel 2021 Buoni scatti alla luna.

Questo articolo rappresenta le opinioni dell’autore e l’autore potrebbe non essere d’accordo con la posizione “ufficiale” raccomandata dei servizi di consulenza avanzati di Motley Fool. Siamo tutti i tipi di cose! Mettere in discussione gli argomenti di investimento, anche i nostri stessi argomenti, può aiutarci a pensare in modo critico agli investimenti e a prendere decisioni che ci aiutano a diventare più intelligenti, più felici e più ricchi.

