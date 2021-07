3 titoli psichedelici a cui gli investitori dovrebbero prestare molta attenzione da StockNews

Queste sostanze vengono utilizzate per la ricerca e le sperimentazioni cliniche e i legislatori statali nelle enclavi più liberali stanno valutando la loro legalizzazione per scopi medici. L’anno scorso, l’Oregon è diventato il primo stato a legalizzarne l’uso per scopi medici. A causa dell’enorme potenziale commerciale, anche gli investitori stanno iniziando a prestare attenzione. I 3 titoli dedicati allo sviluppo di trattamenti psichedelici sono ATAI Life Sciences NV ( Arte ) , Compass Pathways Plc ( CMPS ) , con Mingyao Holdings ( MNMD ).

Ora potremmo passare attraverso lo stesso processo delle droghe psichedeliche come LSD, psilocibina e MDMA. Promettenti ricerche e prove dimostrano che, rispetto alle terapie tradizionali, queste sostanze possono aiutare a trattare le malattie mentali e i disturbi d’ansia in modo più efficace, con minori effetti collaterali. Inoltre, le droghe psichedeliche hanno la capacità di aiutare a più livelli di cause alla radice rispetto al semplice trattamento dei sintomi.

ATAI Life Sciences NV (ATAI), Compass Pathways Plc (CMPS) e Mind Medicine Holdings (MNMD) sono i tre titoli che sperano di commercializzare psichedelici per uso medico. Gli investitori dovrebbero prestare loro molta attenzione perché hanno un enorme potenziale a lungo termine. Le norme ei regolamenti nella società possono cambiare nel giro di poche generazioni. Con l’ascesa dell’industria della cannabis, abbiamo attraversato tutto questo. Decenni fa, la maggior parte delle persone si è opposta al suo uso per scopi ricreativi e medici. Oggi la marijuana medica è approvata quasi all’unanimità e la maggior parte delle persone è favorevole alla legalizzazione per uso ricreativo.

