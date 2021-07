3 Vanguard Data Target Fondo Pensione

Offerta Pioniere Fondo pensione con data obiettivo Soddisfare le esigenze degli investitori di età diverse.Il fondo della data di destinazione è Fondo comune Adeguerà automaticamente il portafoglio di attività e la distribuzione in base alla tua età e all’orario di pensionamento.

I fondi pensione con data obiettivo di Vanguard di solito investono in altri fondi indicizzati Vanguard e forniscono agli investitori una diversificazione istantanea. La società fornisce fondi comuni di investimento con una data di pensionamento obiettivo ogni cinque anni dal 2015 al 2065.

Di seguito, diamo un’occhiata ai fondi dell’azienda per le persone che intendono andare in pensione nel 2030, 2040 e 2050. Ogni fondo investe la maggior parte del proprio patrimonio in Vanguard Index Funds e ogni portafoglio include Vanguard Total Stock Market Index Fund Azioni di investitore, Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares, Vanguard Total Bond Market II Index Fund Azioni di investitore, Vanguard Total International Bond Index Fund Azioni degli investitori.

Le informazioni in questo articolo sono aggiornate al 3 luglio 2021.

Punti chiave Vanguard è noto per i suoi vari fondi comuni di investimento ed ETF indicizzati a basso costo.

Vanguard fornisce anche una serie di fondi pensione con data obiettivo altrettanto competitivi.

Il fondo target date è progettato per essere un investimento diversificato, a bassa manutenzione, con un rischio più elevato all’inizio e passare automaticamente a un’allocazione più conservativa quando si avvicina il pensionamento.

Vanguard Target Retirement Fund 2030 (VTHRX)

Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) è progettato per gli investitori che desiderano andare in pensione tra il 2028 e il 2032, con un investimento iniziale minimo di 1.000 USD.

Il fondo è stato emesso il 7 giugno 2006 e ha un rendimento medio annuo del 7,68% dalla sua costituzione. suo Rapporto di spesa Secondo Vanguard, è dello 0,14%, ovvero del 69% inferiore al rapporto di spesa medio di fondi simili.

Al 31 maggio 2021, il patrimonio netto del fondo era di 41,9 miliardi di dollari, di cui circa il 65% detenuto da azioni e il 35% da obbligazioni. Il tasso di rotazione annuale del fondo nell’anno fiscale 2020 è del 17%.

Il fondo Vanguard Target Retirement 2030 è considerato da medio aFondi intraprendentiTuttavia, con l’avvicinarsi della data target, l’asset allocation nel fondo cambierà e diventerà sempre di più. conservatore col tempo. Questo rende il fondo più adatto per le persone che vogliono investire per 10 anni o più.

Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX)

Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) è più adatto per gli investitori che intendono andare in pensione tra il 2038 e il 2042, con un investimento iniziale minimo di $ 1.000.

Il fondo è stato emesso il 7 giugno 2006 e ha un rendimento medio annuo dell’8,32% dalla sua costituzione. Secondo Vanguard, l’indice di spesa annuale del fondo è solo dello 0,14%. Il fondo ha un patrimonio netto di 33,1 miliardi di dollari, di cui circa l’80% detiene azioni e il 20% detiene obbligazioni.

Anche il fondo Vanguard Target Retirement 2040 è considerato un fondo da moderato ad aggressivo. Tuttavia, come il Fondo 2030, poiché l’allocazione delle attività del fondo cambia, il Fondo Vanguard Target Retirement 2040 diventerà più conservativo nel tempo. Allo stesso modo, questo fondo è anche il migliore per le persone che vogliono investire per 10 anni o più.

Fondo Vanguard Target Retirement 2050 (VFIFX)

Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) è per gli investitori che andranno in pensione tra il 2048 e il 2052, con un investimento iniziale minimo di $ 1.000.

Da quando il fondo è stato costituito il 6 giugno 2006, il rendimento medio annuo è stato dell’8,56%. Secondo Vanguard Group, il suo rapporto spese è dello 0,15%, che è del 67% inferiore a quello dei fondi che detengono attività simili. Il patrimonio netto del fondo è stato di 24,6 miliardi di dollari, di cui circa il 90% detiene azioni e il 10% detiene obbligazioni.

Poiché Vanguard Target Retirement 2050 Fund investe principalmente in azioni o azioni, ha un alto grado di volatilità ed è considerato aggressivo. Pertanto, è più adatto per gli investitori che possono tollerare una volatilità potenzialmente elevata nel mercato azionario, nonché per gli investitori a lungo termine. Come altri fondi Vanguard con data obiettivo, al variare dell’asset allocation, il fondo diventerà più conservativo nel tempo.