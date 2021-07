30 miliardi di dollari USA versati nel mercato degli uffici di Hong Kong – shareandstocks.com

Video di Reuters

Martedì è stato un giorno in cui Wall Street ha oscillato leggermente, ma è stato sufficiente per fissare un nuovo massimo di chiusura per l’S&P 500 e il Nasdaq. Anche l’indice Dow Jones ha registrato un lieve rimbalzo: in rialzo di 9 punti. L’indice S&P 500 è pressoché invariato. L’indice Nasdaq è salito di 27 punti. I dati economici danno il tono alla giornata. La fiducia dei consumatori è balzata al livello più alto dallo scoppio della crisi sanitaria globale. I prezzi delle case continuano a salire. L’indice S&P/Cass Schiller ha mostrato che l’aumento annuale dei prezzi in 20 aree metropolitane ad aprile è stato del 14,9%, che è stato il più grande aumento in 15 anni e mezzo. Peter Cardillo, capo economista di mercato di Spartan Capital Securities, ha dichiarato: “Sai, la mattina presto, i futures indicavano una giornata di negoziazione mista, e poi, naturalmente, quando i dati economici hanno iniziato a uscire, abbiamo avuto un buon rimbalzo … E tutti gli indici in questo momento, tranne alcune utilità, sono tutti alti. Penso che alcuni di loro siano anche, sai, domani è la fine del trimestre. Quindi potresti avere ancora una decorazione della finestra dell’ultimo minuto. ” Il prezzo delle azioni Moderna ha raggiunto un record. Nuovi massimi. Il produttore di farmaci ha affermato che il suo vaccino dovrebbe vaccinare le persone con la variante Delta che sta attualmente circolando in tutto il mondo. Poiché l’India ha approvato l’importazione dei vaccini Moderna nel paese, anche il prezzo delle azioni è stato aumentato. Il titolo Moderna è salito del 5%. Morgan Stanley è leader nel settore bancario perché molte banche dichiarano dividendi. La banca di Wall Street ha annunciato che raddoppierà il dividendo dal terzo trimestre, il che ha sorpreso gli investitori. Martedì il titolo è salito di oltre il 3%. United Airlines ha confermato che sta completando il più grande ordine di jet nella storia della compagnia.​​​ La compagnia aerea ha annunciato che acquisterà 200 Boeing 737 MAX e 70 Airbus A321neo per circa 30 miliardi di dollari. Le azioni della United Airlines hanno chiuso in ribasso quel giorno.

