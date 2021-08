4 carte di credito per farti entrare in prima classe

Tutti vogliono volare nella parte anteriore dell’aereo. Sedili più grandi e confortevoli, fornitura costante di snack e bevande e primo imbarco e sbarco sono alcuni dei vantaggi dei posti di prima classe o business class. I voli internazionali e transcontinentali americani di solito forniscono queste due classi. Potrebbe esserci un solo tipo di volo a corto raggio, solitamente in business class.

Sfortunatamente, a meno che tu non voli frequentemente, abbandonare questi posti premium senza pagare la tariffa intera non è facile. Se non viaggi spesso in aereo, uno dei modi migliori per volare in prima classe è usare una carta di credito. Le carte di credito a tema di viaggio forniscono ricompense Puoi riscattare i punti fedeltà per le principali compagnie aeree.

1. Premio per l’imprenditorialità Capital One

Spendi $ 3.000 nei primi tre mesi per guadagnare 60.000 miglia bonus. Puoi riscattare i tuoi punti per voli che possono includere posti in prima classe. Nessuna tassa annuale, E un tasso di interesse del 15,49%, 21,49% o 25,49% (basato su Credibilità) Appartiene all’ambito della maggior parte degli abbonamenti.

Insieme al tasso di introduzione dello 0% nel primo anno, non c’è Commissioni sulle transazioni estere, Capirai perché è così popolare tra i viaggiatori.È consigliato dal 92% dei revisori sul sito Web di Capital One.

2. La prima scelta per inseguire gli zaffiri

Guadagna 2 punti per ogni dollaro speso in viaggi e cene al ristorante. Per tutti gli altri acquisti riceverai un punto. Chase offre un riscatto individuale, il che significa che 1.000 punti premio Chase equivalgono a 1.000 miglia per le compagnie aeree partecipanti.Altri vantaggi includono Assicurazione annullamento viaggio, Noleggio auto Esenzione per danni da collisione, E non ci sono date o restrizioni di viaggio.

Questo Tasso annuo annuo (TAEG) A seconda della tua reputazione, varia dal 15,99% al 22,99%. Se spendi più di $ 4.000 nei primi tre mesi di possesso della carta, riceverai 100.000 punti bonus. Non ci sono commissioni per transazioni estere.

3. Esplora il chilometraggio

Dal 1986, Le carte Discover sono sempre state amate dai consumatori A causa delle sue serie ricompense e dell’uso della tecnologia più recente. Di recente, la società ha annunciato che in caso di smarrimento o furto della carta, i clienti possono ora aprire o chiudere immediatamente la carta dalla propria app. Se trovi la carta, vai sull’app e riaprila.

Come la maggior parte delle aziende, Discover ha una carta di viaggio. La carta It Miles guadagna 1,5 miglia per ogni $ 1 speso e Discover ti fornisce miglia doppie nel primo anno. Secondo la tua reputazione, l’APR per i primi 14 mesi è dello 0%, e successivamente è compreso tra l’11,99% e il 22,99%. Non ci sono canoni annuali e nessun limite di data.

4. Carta di credito BankAmericard Travel Rewards

Usa questa carta per guadagnare 1,5 punti per ogni USD 1 speso. I punti possono essere riscattati per qualsiasi tipo di viaggio premio, inclusi i posti in prima classe delle compagnie aeree. Il TAEG varia dal 13,99% al 23,99%, a seconda del credito, mentre il TAEG per il primo anno è dello 0%.

La carta non ha commissioni annuali o commissioni per transazioni estere e non ci sono restrizioni di date o restrizioni di viaggio. Se spendi almeno $ 1.000 nei primi 90 giorni, Bank of America ti darà 25.000 punti bonus, equivalenti a circa $ 250 in premi.

Linea di fondo

Di fronte alla pandemia di COVID-19, il business delle compagnie aeree è crollato, ma ora che i vaccini stanno rendendo di nuovo sicuri i viaggi aerei, sta tornando, Secondo CBS News——Ciò significa che anche se ci sono abbastanza miglia da riscattare, non è facile ottenere un posto nella parte anteriore dell’aereo.I viaggiatori d’affari che volano più volte alla settimana di solito ottengono prima un posto, ma Molti altri viaggiatori usano i loro premi Siediti su una sedia comoda ogni tanto. I viaggiatori in vacanza possono essere più flessibili, il che può fornire loro più opzioni da provare.

La carta di viaggio di cui sopra può aiutarti a volare su quasi tutte le compagnie aeree. Se voli principalmente su una compagnia aerea specifica, avere la sua carta di credito può anche aiutarti a ottenere un posto di prima classe su quella compagnia aerea.