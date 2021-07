4 domande sul modello di business di Costco (COST)

Azienda all’ingrosso Costco (costo) È un artista affidabile. In due anni e mezzo (da dicembre 2019 a giugno 2021), il prezzo delle azioni della società è quasi raddoppiato. Ancora più importante, le azioni Costco offrono agli investitori $ 3,16 Dividendo annuale (resa dello 0,79%), ma la storia di Costco ha di più.

Il rivenditore ha un unico modello di business Ciò può influire sulle sue prospettive a lungo termine, sugli utili e sul prezzo delle azioni.Nel caso più elementare, l’approccio dell’azienda è mantenere il prezzo così basso da essere solo leggermente superiore al costo e compensare il potenziale perso reddito Con la vendita di abbonamenti. L’azienda vende anche alcune private label e guadagna di più su questi prodotti. Offre qualcosa online, ma la maggior parte della sua attività sono le vendite di magazzino faccia a faccia. In breve, Costco guadagna molti soldi da queste iscrizioni.

Punti chiave Il modello di business di Costco si basa molto sul ritorno dei clienti per l’acquisto di abbonamenti.

Vendendo gli abbonamenti, Costco può vendere prodotti a prezzi che riescono a malapena a coprire i costi.

Un problema con il modello Costco è che l’acquisto all’ingrosso non è l’ideale per alcuni consumatori, specialmente quelli che vivono in città, perché queste città potrebbero avere difficoltà a consegnare articoli di grandi dimensioni dai negozi alle case.

Molti consumatori desiderano anche la comodità dello shopping online, ma Costco non lo adotta da molto tempo.

Costco affronta anche i rischi derivanti dai cambiamenti nelle preferenze dei consumatori perché il suo modello si basa su vendite elevate.

Finora, Costco ha avuto molto successo. L’azienda ha tassi di rinnovo dell’iscrizione superiori al 90% negli Stati Uniti e in Canada. Nel 2019, i suoi membri hanno pagato circa 3,54 miliardi di dollari USA quota associativa, Un aumento del 6% rispetto al 2019. A sua volta, ciò significa che il reddito di Costco è abbastanza stabile, ma ci sono dei rischi nell’utilizzo di questo modello di business.

preferenza del consumatore

modificare preferenza del consumatore Può interessare Costco. L’azienda adotta il metodo del magazzino. Acquista determinati articoli all’ingrosso e cerca di venderli il più rapidamente possibile. Ma questo metodo è efficace solo se è possibile mantenere queste elevate capacità. Se le preferenze dei consumatori cambiano, Costco potrebbe lasciare un gran numero di prodotti indesiderati e potenzialmente deperibili.

appartenenza

Uno dei maggiori problemi con il modello di business di Costco è la sua dipendenza dall’appartenenza.Finché i suoi membri continueranno a tornare e continueranno ad acquistare beni, questa strategia funzionerà Pezzo Come nella storia, ma ci sono diversi problemi che possono influenzare questa tendenza. I clienti possono scegliere di trasferire la propria iscrizione a un concorrente, come Sam’s Club di Wal-Mart. Le quote di iscrizione, tra $ 60 e $ 120 all’anno a Costco, sono più o meno le stesse di altri rivenditori all’ingrosso e gli sconti sono abbastanza simili. L’unica vera differenza è la scelta, che è anche legata alle preferenze dei consumatori.

In breve, se la domanda dei consumatori per il prodotto cambia, Costco potrebbe fallire.Inoltre, Costco compete anche con rivenditori specializzati come Office Depot, PetSmart e I cibi integrali di AmazonI clienti che cercano determinati prodotti potrebbero preferire quei rivenditori a Costco.

Esperienza omnicanale

Attualmente, la maggior parte dei rivenditori adotta un modello omnicanale, offrendo la possibilità di acquistare prodotti online o nei negozi fisici. Oggi i consumatori utilizzano diversi dispositivi connessi per fare acquisti online, cercare prodotti e confrontare i prezzi.Sebbene l’enfasi di Costco sui magazzini consenta ai rivenditori di sconti all’ingrosso di mantenere i prezzi molto bassi, ciò non si è realmente tradotto in Omnicanale Prova ciò che molti clienti si aspettano ora. Costco sta effettuando alcuni investimenti per raggiungere questo obiettivo, ad esempio testando i pick-up lungo la strada in luoghi specifici, ma non vi è alcuna garanzia che questi sforzi avranno successo, né che questi cambiamenti verranno implementati in tempo per mantenere l’azienda competitiva.

Consegna all’ingrosso

Quando si acquista all’ingrosso, spedire tutto a casa può essere un vero problema. Questo può essere un problema decisivo per le persone nelle aree urbane che potrebbero non essere in grado di parcheggiare vicino agli edifici o per le famiglie con bambini che potrebbero trovare troppe rinfuse da trasportare per essere movimentate.

Costco offre alcuni servizi online, ma ci sono altri importanti fornitori di sconti, come Amazon Prime, che offrono sconti simili e spedizione gratuita. Amazon offre l’abbonamento Prime, che include spedizione gratuita, streaming video e Diversi altri vantaggi, $ 119 all’anno.