4 film imperdibili per ragionieri

I contabili di solito fanno solo titoli o raccontano la loro cattiva condotta sul grande schermo.

Questi quattro film rivelano alcuni degli esempi più oscuri di avidità e corruzione e dimostrano l’importanza della moralità nel mantenere un sistema finanziario irrisolto.

Punti chiave “Il debito di cui ci fidiamo” spiega come cadiamo in un debito così profondo.

“An Ran: The Smartest Man in the Room” esplora la più grande frode dei tempi moderni.

“Unraveled” mostra come vengono ingannate le persone più intelligenti di Wall Street.

Il protagonista di “Shawshank’s Redemption” espone la corruzione del sistema carcerario.

“Il debito di cui ci fidiamo: l’America prima dello scoppio della bolla”

Il debito è diventato uno stile di vita per gli americani.Questo documentario del 2006 ha lanciato l’allarme per le giovani generazioni che non possono smettere di vivere una vita rossa. Questo film approfondisce le politiche economiche e politiche che hanno portato l’economia degli Stati Uniti a passare dal fare affidamento sulla produzione alla produzione. consumismo E debito.

Al momento dell’uscita del film, si stimava che gli americani avessero un debito di oltre 10 trilioni di dollari con i consumatori. (Entro il quarto trimestre del 2020, è cresciuto fino a 14,56 trilioni di dollari USA.) “In Debt We Trust” rivela e spiega un sistema che opera con denaro preso in prestito e tempo preso in prestito, e ci dice che è solo una questione di tempo prima che l’intero sistema vada in crash.

Questo film esamina in modo critico gli effetti a lungo termine dell’abuso del debito su larga scala, come la crescente disuguaglianza della ricchezza tra i pochi super ricchi e il resto di noi.

“An Ran: l’uomo più intelligente nella stanza”

Probabilmente la manifestazione più scioccante della moderna corruzione aziendale, che porta a Enron è crollato È il soggetto del documentario “An Ran: la persona più intelligente nella stanza.”

Prima di denunciare un ricevimento intelligente, Mark Dreyer ha ingannato alcuni degli investitori più esperti di New York.

I realizzatori hanno raccolto un gran numero di videoclip di testimonianze dalle udienze del Congresso e hanno condotto interviste sincere con i dirigenti della Enron Mike Mukroy e Sheren Watkins, che hanno esposto molti dei piani illegali della società.

Ciò che i trader Enron fanno dietro le quinte per mantenere il proprio lavoro e fare soldi a tutti i costi è davvero offensivo.

Il contenuto più scioccante del film è che Enron, cinicamente e deliberatamente, ha creato una falsa crisi energetica della California del 2000-2001. La California non ha carenza di elettricità. Enron una volta ha chiuso dal 30% al 50% dell’industria energetica della California, fino al 76%, solo per spingere i prezzi dell’elettricità di nove volte più in alto.

“Sbloccare”

Bernie Madoff potrebbe fare notizia a causa del suo gigante schema Ponzi, Ma l’enorme rete di frodi di Mark Dreyer per 380 milioni di dollari da un hedge fund del più famoso investitore di New York, è diventata un film molto interessante.

Intervistando Dreyer nel suo attico di Manhattan, dove era agli arresti domiciliari durante le riprese, abbiamo appreso del suo piano elaborato.

Dreyer dirige uno studio legale con 238 persone, ma è l’unica persona che conosce i dettagli finanziari delle transazioni aziendali. Attraverso la falsificazione e l’impersonificazione, Dreyer ha ingannato alcuni degli investitori più esperti di Manhattan fino a quando un’acuta receptionist gli ha fischiato.

“La redenzione di Shawshank”

Potete trovare “Shawshank’s Redemption” viene mostrato in TV via cavo quasi tutti i giorni dell’anno perché è un grande film. Andy Dufresne, il protagonista di questo film, non è solo un altro contabile in prigione.Ha dimostrato di sapere Lacune fiscali nascosteHidden Può effettivamente salvarti la vita e persino aiutarti a fuggire dalla prigione.

Andy è stato ingiustamente condannato all’ergastolo per aver ucciso sua moglie e il suo amante, e ha imparato a ottenere una protezione extra dalle guardie carcerarie preparando le dichiarazioni dei redditi. Dopo essere finalmente evaso dalla prigione di Shawshank, è stato implicato in anni di contabilità illegale dal direttore corrotto.