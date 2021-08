4 grandi titoli che vale la pena acquistare per prevenire di nuovo la quarta ondata di blocco — Hashtag Investing

Se la quarta ondata dell’epidemia non è così grave come l’ondata precedente e l’economia continua a riprendersi con la riapertura, allora ci sarà un sacco di ritorsioni e le sue vendite aumenteranno. Andrew Peller ha dichiarato: “A causa della chiusura obbligatoria del governo e delle restrizioni sui viaggi internazionali, le vendite di hotel, licenziatari e canali di esportazione della società nel primo trimestre dell’anno fiscale 2022 saranno ancora interessate. Molte di queste restrizioni saranno revocate a giugno. 2022. Pertanto, la società prevede un aumento delle vendite da questi canali rispetto all’anno fiscale 2021”.

questo Vendite aziendali Le entrate per il primo trimestre dell’anno fiscale 22 terminato il 30 giugno sono state di $ 92,4 milioni, con un calo del 6,1% rispetto al primo trimestre dell’anno fiscale 21. L’utile netto per il trimestre di giugno del 2021 è stato di $ 3,3 milioni, rispetto a $ 11,2 milioni per il trimestre corrispondente dell’anno fiscale precedente.

Andrea Peller È uno dei maggiori produttori e distributori di vino e liquori in Canada. A causa della pandemia, la performance FY21 della società è stata molto buona. Andrew Peller è in una posizione unica, indipendentemente dal fatto che ci sia un altro blocco, le vendite dovrebbero aumentare.

Per il terzo trimestre dell’anno fiscale 21 terminato il 31 marzo 2021, la società Rapporto Il fatturato è stato di 39,2 milioni di dollari, con un aumento dell’8,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno fiscale precedente. L’utile netto è stato di $ 2,1 milioni e la perdita netta per il terzo trimestre dell’anno fiscale 20 è stata di $ 3,1 milioni. Il debito netto è stato ridotto da 10,5 milioni di dollari a giugno 2020 a 3,3 milioni di dollari.

Si tratta di una delle risorse più importanti di cui il mondo ha bisogno: l’acqua pulita. Poiché i comuni sperano di proteggere e gestire le risorse idriche in modo più economico, H2O è destinato a fare fortuna. Il 26 luglio la società Annunciare La sua linea di business per la tecnologia e i servizi idrici (WTS) ha ricevuto sei nuovi progetti di beni strumentali e ha sostanzialmente completato gli altri sei progetti. Questi nuovi contratti portano l’arretrato totale di WTS a 34,8 milioni di dollari USA.

Il CEO e presidente Bill Wood ha dichiarato: “Ora stiamo anche passando completamente a un metodo di sviluppo del prodotto agile, in cui rilasciamo le funzionalità e le innovazioni richieste a un ritmo più rapido, circa mensilmente. Questi cambiamenti aiuteranno a supportare una crescita accelerata nel prossimo pochi trimestri, rafforzare le connessioni con i clienti, consolidare la nostra posizione competitiva e migliorare l’eccellenza operativa per supportare la futura espansione organica e inorganica.

L’azienda è nota per la sua stabilità, ma il nuovo team di gestione ha pianificato di sviluppare l’azienda in modo più attivo.

Polimero interbanda

Nastro È un gioco offline nello spazio online. Se il Canada entrerà di nuovo in lockdown, questa è una buona notizia per le aziende di e-commerce. Questa è anche una buona notizia per Intertape, perché questa azienda fornisce nastri, carta da imballaggio e materiali da imballaggio a molte aziende.

Intertape sa che il settore dell’e-commerce diventerà la spina dorsale della sua attività e ha investito molto per espandere la sua attività di e-commerce. I risultati iniziano già a vedersi. Il 2020 è un anno record per guadagni aziendali, EBITDA (utili prima di interessi, tasse, ammortamenti) e flusso di cassa. reddito Aumento del 41% a 376,7 milioni di dollari USA, utile netto aumentato del 162% a 33,7 milioni di dollari USA, EBITDA aumentato del 60% a 65,7 milioni di dollari USA

Se la quarta ondata non arriva, l’azienda sarà tutelata perché il settore industriale e il retail offline in genere si riprenderanno. L’azienda sta ora seguendo la via dell’espansione inorganica. Questo è un titolo premium acquistato in altre situazioni di blocco.