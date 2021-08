4 Il problema economico globale dell’invecchiamento della popolazione

In molti paesi industrializzati del mondo, l’impatto sociale ed economico dell’invecchiamento della popolazione sta diventando sempre più evidente. Poiché le popolazioni del Nord America, dell’Europa occidentale e del Giappone stanno invecchiando più velocemente che mai, i responsabili delle politiche stanno affrontando diversi problemi correlati, tra cui un calo del tasso di invecchiamento della popolazione. Popolazione in età lavorativa, Aumento dei costi sanitari, promesse pensionistiche insostenibili e cambiamento dei fattori trainanti della domanda nell’economia. Questi problemi potrebbero minare gravemente l’elevato tenore di vita di cui godono molte economie avanzate.

La società industrializzata avanzata sta invecchiando

A dicembre 2015, solo tre paesi, tra cui Germania, Italia e Giappone, rappresentavano oltre il 20% della popolazione totale di 65 anni o più. Questo numero dovrebbe aumentare a 13 paesi entro il 2020 e 34 paesi entro il 2013.

I paesi con una grande popolazione anziana fanno affidamento su pochi per pagare spese mediche più elevate, benefici pensionistici e altri progetti finanziati con fondi pubblici.

Diminuzione della popolazione in età lavorativa

Il rapido invecchiamento della popolazione significa che ci sono sempre meno persone in età lavorativa nell’economia. Ciò porta a una carenza di lavoratori qualificati e rende più difficile per le aziende riempire le posizioni richieste. Un’economia che non è in grado di soddisfare la domanda di posti di lavoro dovrà affrontare conseguenze negative, tra cui la riduzione della produttività, l’aumento del costo del lavoro, l’espansione ritardata delle attività e la diminuzione della competitività internazionale.In alcuni casi, la carenza di offerta può far aumentare i salari, portando a salari inflazione E creare un circolo vizioso Spirale prezzo/salario.

Come compensazione, molti paesi sperano di mantenere un’offerta di lavoro sufficiente attraverso l’immigrazione. Sebbene paesi come Australia, Canada e Regno Unito stiano attirando immigrati più qualificati, inserirli nel mercato del lavoro può essere una sfida perché i datori di lavoro nazionali potrebbero non riconoscere i certificati di immigrazione e l’esperienza lavorativa, soprattutto se acquisiti in un paese diverso rispetto al Nord degli Stati Uniti, all’Europa occidentale e all’Australia.

Aumento dei costi sanitari

Dato che la domanda di assistenza sanitaria aumenta con l’età, i paesi con popolazioni che invecchiano rapidamente devono destinare più fondi e risorse ai propri sistemi sanitari.Percentuale della spesa sanitaria prodotto interno lordo (PIL) è già elevato nella maggior parte delle economie avanzate; una sfida per le economie avanzate è garantire che quando aumentano la spesa, i risultati dell’assistenza sanitaria effettivamente migliorino.

Inoltre, anche i settori sanitari in molte economie avanzate stanno affrontando problemi simili, tra cui la carenza di manodopera e competenze e l’aumento della domanda di assistenza domiciliare. Tutte queste scale mobili dei costi possono rendere più difficile per i sistemi esistenti far fronte alle malattie croniche sempre più diffuse, soddisfacendo anche i bisogni della grande e crescente popolazione anziana.

Aumento del rapporto di dipendenza

Un paese con una grande popolazione anziana fare affidamento su Le tasse sono imposte a gruppi più piccoli di lavoratori per pagare spese mediche più elevate, benefici pensionistici e altri schemi di finanziamento pubblico.Questo sta diventando sempre più comune in Cina Economie avanzate I pensionati vivono con un reddito fisso e l’aliquota fiscale è molto più bassa di quella dei lavoratori. La combinazione di minori entrate fiscali e maggiori impegni di spesa sanitaria e pensionistica. Altri vantaggi sono l’obiettivo principale dei paesi industrializzati avanzati.

Cambiamenti economici

Un’economia con una percentuale più elevata di anziani e pensionati ha fattori di domanda diversi rispetto a un’economia con un tasso di natalità più elevato e una popolazione in età lavorativa più ampia. Ad esempio, una popolazione che invecchia rapidamente tende ad avere una maggiore domanda di servizi sanitari e case di cura. Sebbene ciò non sia necessariamente negativo, l’economia può affrontare sfide e spostarsi verso un mercato sempre più guidato da beni e servizi relativi agli anziani. Man mano che le economie avanzate invecchiano nei prossimi 15 anni, resta da vedere se gli immigrati colmeranno le lacune del settore lasciate dall’invecchiamento della popolazione o se le economie più ampie dovranno adattarsi ai cambiamenti demografici.