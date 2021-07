4 incredibili tecnologie Amazon (e una bomba)

Amazon Inc. (Amazon) È stato lanciato nel 1995. Da allora, l’azienda con sede a Seattle ha sistematicamente rivoluzionato il modo in cui le persone consumano.Il suo fondatore Jeff Bezos (Jeff Bezos) ha deciso di avviare questa azienda nel 1994, quindi non ha mai dovuto approfittare di società di rete prosperità.

Ora è l’uomo più ricco del mondo.

Punti chiave Amazon Dash Button esiste in forma virtuale.

Amazon Fresh si è esteso a più di 5.000 città.

L’obiettivo di Amazon Prime Air è di consegnare tramite drone entro 30 minuti.

Fire TV occupa una quota considerevole del business dei dispositivi multimediali in streaming.

Sebbene la sua startup sia stata casuale e impulsiva, Bezos è sempre stato metodico nel costruire il proprio marchio. Nel 21° secolo, Amazon è leader in molti campi tecnologici, dal cloud computing agli e-reader, alla spesa online, allo streaming video e ai giochi. La maggior parte sono (non casualmente) modi per ricevere, consumare e archiviare informazioni, intrattenimento e prodotti venduti da Amazon. E l’azienda ha un gran numero di nuove tecnologie, che svolgono un ruolo in tutte le fasi di sviluppo.

1. Pulsante Dash Amazon (virtuale)

Quando Amazon ha annunciato la sua nuova tecnologia Dash Button alla fine di marzo 2015, l’idea sembrava così inverosimile che molte persone l’hanno considerata un pesce d’aprile. La società ha dovuto rilasciare una dichiarazione per chiarire che il dispositivo è autentico.

Dash Button era originariamente un controller a funzione singola, delle dimensioni di un pacchetto di gomme da masticare che i membri di Amazon Prime possono mettere nelle loro case. Ogni pulsante corrisponde alle necessità domestiche del marchio. Gli utenti possono riordinare detersivo o lamette semplicemente premendo il pulsante Dash.

Nel prossimo futuro, Amazon spera di utilizzare droni senza pilota per consegnare gli ordini Prime entro 30 minuti.

Amazon ha interrotto i dispositivi fisici nel 2019. Continua a supportare i pulsanti esistenti, inclusi alcuni pulsanti installati nel dispositivo dal produttore.

La società ha affermato di aver venduto milioni di Dash Button per $ 5 ciascuno. Ma ovviamente si sente che il suo assistente vocale Alexa sostituisce la funzione del pulsante. Il nome e il design sono presenti in Virtual Dash Buttons, che è una pagina di riordino che elenca gli articoli acquistati in passato per l’ordinazione con un clic.

2. Amazon Fresh

La spesa online può essere fatta risalire agli anni ’90. Tuttavia, Amazon è l’unica azienda che ha ottenuto un successo duraturo attraverso questo modello di business.

suo Filiale Amazon Fresh Fresh Gli utenti in determinati mercati geografici possono effettuare ordini di generi alimentari dal vasto inventario dell’azienda di prodotti freschi, prodotti confezionati di marca e cibi pronti a marchio Amazon. Un camion ha consegnato l’ordine entro due ore.

Il servizio è stato lanciato nella periferia di Seattle nel 2007. Dal 2013, la filiale si è espansa rapidamente e ora copre più di 5.000 città e paesi. Amazon ha acquisito Whole Foods nel 2017 per espandere la linea di prodotti del servizio.

3.Amazon Prime Air

I dirigenti di Amazon hanno affermato che a un certo punto nel prossimo futuro, i clienti saranno in grado di ricevere i loro ordini Prime entro 30 minuti e la società non ha bisogno di infrangere alcun limite di velocità per arrivarci.

Il segreto dell’azienda sono i veicoli aerei senza equipaggio, noti anche come droni. Sebbene questi dispositivi siano ancora controversi, la società è ottimista sul fatto che le persone guarderanno i droni in una luce più favorevole rispetto ai droni utilizzati per la ricognizione o il dispiegamento di armi, che portano loro ciò che vogliono.

A partire da luglio 2021, questa non è un’opzione selezionabile, ma la società ha e gestisce centri di sviluppo Prime Air negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Austria, Francia e Israele.

4. Amazon Fire TV

Fire TV è la risposta di Amazon a prodotti simili di concorrenti come Apple TV e Roku.Il prodotto sta deglutendo quota di mercato Velocemente. A metà del 2019 contava più di 34 milioni di utenti attivi.

L’industria dei media in streaming misura rispettivamente la quota di mercato di Box e Stick. Negli Stati Uniti, il box Fire TV di Amazon ha una quota di mercato del 28,5%, ma ha una quota del 57% nel mercato degli stick.

La sua versatilità ha ottenuto recensioni entusiastiche da parte degli analisti del settore: i box Fire TV possono trasmettere la TV in diretta e consentire agli utenti di guardare centinaia di spettacoli e film in coda. È anche un dispositivo di gioco popolare e ampiamente popolare.

5. Telefono Amazon Fire

Anche Amazon non può vincere tutti. Nel luglio 2014, l’azienda ha lanciato il telefono cellulare Amazon Fire, entrando per la prima volta nel mercato degli smartphone.

Questo sembra naturale: il dispositivo esegue Fire OS, lo stesso sistema operativo del popolare e-reader Kindle Fire dell’azienda. Ha molte funzionalità innovative, come Dynamic Perspective per creare un aspetto profondo e Mayday, un’applicazione per il servizio clienti 24 ore su 24. Questo telefono può scaricare ed eseguire qualsiasi applicazione progettata specificamente per Google Android. E, naturalmente, ha una connessione vantaggiosa con il servizio di acquisto di Amazon.

Ha bombardato. Più di un anno dopo, Amazon ha interrotto il Fire Phone e da allora non ha mai messo piede sul campo.