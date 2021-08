4 modi per utilizzare semplici interessi nella vita reale

puro interesse È il costo di non usare o prendere in prestito denaro? Interesse composto O interesse interesse. È relativamente facile da calcolare, perché è sufficiente calcolarlo in base all’importo del capitale preso in prestito e al periodo di tempo.

Quando sei un mutuatario, l’interesse semplice ti fa bene perché mantiene l’importo totale che hai pagato Inferiore a quello E interessi composti. Tuttavia, quando sei un investitore, potrebbe essere un male per te perché vuoi che i tuoi rendimenti siano il più composti possibile per ottenere il massimo dal tuo investimento.

Per capire come funziona, è utile esaminare alcune realtà dell’utilizzo di interessi semplici.

Punti chiave L’interesse semplice è il costo del prestito di denaro senza interesse composto, il che significa che sia il capitale che l’interesse hanno interesse.

L’interesse semplice viene calcolato osservando il capitale preso in prestito, il tasso di interesse e il periodo di tempo coperto.

L’interesse semplice è più vantaggioso per i mutuatari rispetto all’interesse composto perché può ridurre i pagamenti complessivi degli interessi.

I prestiti auto ammortizzati mensili e i prestiti rateali dei rivenditori che vengono calcolati anche su base mensile sono esempi di interessi semplici; poiché il saldo del prestito diminuisce con il pagamento mensile, anche gli interessi.

Un certificato di deposito (CD) paga un determinato importo di interessi a una data prestabilita, che rappresenta un interesse semplice.

prestito auto

Il prestito auto è Ammortamento Mensilmente, ciò significa che una parte del prestito viene utilizzata per pagare il saldo del prestito insoluto mensile e il resto viene utilizzato per pagare gli interessi.

Quando il saldo mensile del prestito in sospeso diminuisce, gli interessi pagabili diminuiscono, il che significa che la maggior parte del pagamento mensile va al capitale Rimborso.

Ad esempio, supponi di avere un prestito auto di 20.000 USD. Il tuo tasso di interesse è del 4%. Per trovare l’interesse semplice, moltiplichiamo per 20000 × 0,04 × 1 anno. Pertanto, utilizzando un interesse semplice di USD 20.000 a un tasso di interesse del 4% entro 5 anni è ($ 20.000*0,04) = USD 800 di interesse all’anno. Il pagamento totale dovuto è di 800 USD/anno * 5 anni + 20.000 USD = 24.000 USD. Quindi, l’interesse mensile è $ 800 / 12 = $ 66,67. Il tuo pagamento mensile totale è calcolato come 24.000 USD/60 mesi = 400 USD/mese. Pertanto, il pagamento principale sarà di 400 USD al mese-66,67 USD = 333,33 USD.

I mutuatari possono beneficiare di sconti offerti durante il rimborso anticipato, soprattutto quando si rimborsano prestiti a interessi semplici.

Altri prestiti al consumo

I grandi magazzini di solito forniscono i principali elettrodomestici per un massimo di un anno su una semplice base di profitto. Quindi, supponiamo di acquistare un frigorifero al prezzo di $ 2.000 e di pagare un semplice interesse a un tasso di interesse annuo dell’8%. Per 12 mesi, il tuo pagamento mensile sarà di $ 180.Ciò significa che finirai per pagare un totale di $ 2.088 per un totale Interessi passivi 160 dollari.

Questo è molto più basso che se hai preso un prestito di $ 2.000 per l’intero anno invece di rimborsare parte degli interessi passivi ogni mese.

Certificato di deposito

Una specie di Certificato di Deposito (CD) È un investimento bancario che paga un importo specifico di fondi in una data prestabilita. Non è possibile prelevare denaro dal CD prima della data stabilita.

Se investi $ 100.000 in un CD di un anno con un tasso di interesse annuo del 2%, riceverai $ 2.000 di reddito da interessi (100.000 x 0,02 x 1) dopo un anno. Se il CD paga lo stesso tasso di interesse annuo ma si applica solo per sei mesi, riceverai $ 1.000 di reddito da interessi (100.000 x 0,02 x 0,5) dopo sei mesi.

Sconto pagamento anticipato

Nel mondo degli affari, i fornitori offrono spesso sconti per incoraggiare il pagamento anticipato delle fatture.

Ad esempio, una fattura di $ 50.000 può fornire uno sconto dello 0,5% sui pagamenti entro un mese.La commissione per il pagamento anticipato è di $250, oppure Tasso annualizzato 6%, che è un affare molto interessante per l’azienda Pagatore.