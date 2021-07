4 Pregiudizi comportamentali e come evitarli

Sostenitore di Mercato effettivo Credi che tutte le informazioni note siano state incluse in azioni o altri investimenti.L’aumento Trading algoritmico Secondo i teorici efficienti del mercato, l’elaborazione delle informazioni sui prezzi di mercato è stata resa quasi istantanea.

Tuttavia, altri ancora non ci credono.Cosa pensano che piaccia agli investitori a lungo termine Warren Buffett o Trader ad alta frequenza La redditività sostenuta è dovuta al mercato esistereefficienza. Affermano che queste inefficienze sono inevitabili perché il mercato è composto da umani o computer programmati da umani.

Indipendentemente dalla disciplina, le decisioni finanziarie che le persone spesso prendono possono essere influenzate da pregiudizi comportamentali, che li spingono ad agire in base alle emozioni oa commettere errori nell’elaborazione delle informazioni.Questa è la base Finanza comportamentale, Un campo di ricerca che combina la teoria psicologica con l’economia finanziaria tradizionale.La finanza comportamentale prevede il comportamento effettivo delle transazioni in base a questi fattori e lo utilizza come base più efficace Strategia di trading Questo è corretto per i limiti umani.

Qui, evidenziamo quattro importanti pregiudizi comportamentali che sono comuni tra i commercianti al dettaglio che commerciano all’interno di individui Conto di intermediazionePrestiamo particolare attenzione all’eccessiva sicurezza, al rimpianto, al deficit di attenzione e alla caccia alle tendenze.

Punti chiave La finanza comportamentale mostra che le persone reali non agiscono come attori razionali previsti dalle teorie tradizionali e dall’ipotesi del mercato efficiente.

I veri trader e investitori sono spesso afflitti da eccessiva sicurezza, rimpianto, mancanza di attenzione e inseguimento di tendenze, ognuna delle quali porta a decisioni non ottimali e cannibalizza i rendimenti.

Qui, descriviamo questi quattro pregiudizi comportamentali e forniamo alcuni consigli pratici su come evitare di commettere questi errori.

1. Eccesso di fiducia

L’eccessiva fiducia ha due componenti: l’eccessiva fiducia nella qualità delle informazioni e la capacità di agire sulle informazioni al momento giusto per ottenere il massimo beneficio.Gli studi hanno dimostrato che i trader troppo sicuri di sé commerciano più frequentemente, ma non riescono a farlo Diversificare adeguatamente il proprio portafoglio di investimenti.

Uno studio ha analizzato le transazioni di 10.000 clienti di una società di brokeraggio di sconti. Lo studio ha voluto determinare se le transazioni frequenti avrebbero portato rendimenti più elevati.Dopo l’uscita Perdita fiscale Al fine di soddisfare i requisiti di liquidità, lo studio ha rilevato che la performance delle azioni acquistate è stata inferiore del 5% rispetto alle azioni vendute in un anno e dell’8,6% inferiore rispetto alle azioni vendute in due anni.In altre parole, più attivo Investitore al dettaglio, Meno soldi fanno.

Questa ricerca è stata ripetuta molte volte in più mercati e i risultati sono sempre gli stessi. L’autore conclude che i commercianti “sostanzialmente pagano commissioni per perdere denaro”.

Come evitare questo pregiudizio



Fai trading di meno, investi di più. Comprendi che partecipando ad attività di trading, stai facendo trading con un computer, investitore aziendale, E altre persone in tutto il mondo che hanno dati migliori e più esperienza di te. Le probabilità di vincita sono schiaccianti per loro. Aumentando l’intervallo di tempo, riflettendo l’indice e utilizzando i dividendi, puoi accumulare ricchezza nel tempo. Resisti alla tentazione di credere che le tue informazioni e la tua intuizione siano migliori di altre sul mercato.

2. rammarico



Ammettilo, l’hai fatto almeno una volta. Sei convinto che un determinato titolo abbia un prezzo conveniente e abbia scarse possibilità di declino. Hai fatto un accordo, ma lentamente ha funzionato contro di te. Sento ancora che hai ragione, non hai venduto quando la perdita era piccola. Ci rinunci perché finché non vendi la posizione, nessuna perdita è una perdita. Continua a lavorare contro di te, ma non vendi finché il titolo non perde la maggior parte del suo valore.

Gli economisti comportamentali lo chiamano rimpianto.Come esseri umani, proviamo Evita i sentimenti di rimpianto Per quanto possibile, e di solito faremo del nostro meglio, a volte anche di lunghezza illogica, per evitare di dispiacerci per noi stessi. Non vendendo posizioni e bloccando le perdite, i trader non devono pentirsene. Gli studi hanno dimostrato che i trader hanno da 1,5 a 2 volte più probabilità di vendere posizioni redditizie troppo presto e di perdere posizioni troppo tardi, tutto per evitare il rimpianto di perdere profitti o perdere la base di costo originale.

Come evitare questo pregiudizio

Imposta regole di trading che non cambiano mai. Ad esempio, se una transazione in azioni perde il 7% del suo valore, la posizione viene chiusa.Se lo stock supera un certo livello, impostare a Trailing stop Se la transazione perde una certa quantità di guadagno, questo bloccherà il guadagno. Stabilisci regole infrangibili a questi livelli e non barattare sulle emozioni.

3. Attenzione limitata

Ci sono migliaia di titoli tra cui scegliere, ma i singoli investitori non hanno né il tempo né l’interesse per studiarli ciascuno.Gli esseri umani sono vincolati da economisti e psicologi Herbert Simon Conosciuto come “razionalità limitata”. La teoria afferma che gli esseri umani prenderanno decisioni in base alla conoscenza limitata che possono accumulare. Non prenderanno la decisione più efficace, ma la decisione più soddisfacente.

A causa di queste restrizioni, gli investitori tendono a considerare solo le azioni che hanno attirato la loro attenzione attraverso siti Web, media finanziari, amici e familiari o fonti diverse dalla propria ricerca.Ad esempio, se un titolo biotech sale goes Food and Drug Administration L’approvazione di un farmaco campione d’incassi può essere amplificata spostandosi al rialzo perché la notizia riportata ha attirato l’attenzione degli investitori. Notizie più piccole sullo stesso titolo possono causare pochissime reazioni del mercato perché non raggiungeranno i media.

Come evitare questo pregiudizio

Riconosci che i media hanno un impatto sulle tue attività di trading.Studiare e valutare titoli noti e “inaccessibili” può portare enormi profitti Transazioni che non hai mai scoperto Se aspetti che vengano da te. Non lasciare che il rumore dei media influenzi la tua decisione. Invece, usa i media come uno dei tanti punti dati.

4. Segui la tendenza

Questo è probabilmente il bias di trading più forte. I ricercatori di finanza comportamentale hanno scoperto che il 39% dei nuovi fondi utilizzati nei fondi comuni di investimento è andato al 10% più alto dei fondi nell’anno precedente. Sebbene i prodotti finanziari contengano spesso un disclaimer che “le prestazioni passate non rappresentano risultati futuri”, i commercianti al dettaglio credono ancora di poter prevedere il futuro studiando il passato.

Gli esseri umani hanno uno straordinario talento nel rilevare schemi e, quando scoprono schemi, credono nella loro efficacia. Quando trovano un modello, agiranno, ma di solito il modello è già stato valutato. Anche se viene trovato un modello, il mercato è molto più casuale di quanto la maggior parte dei trader sia disposta ad ammettere. Una ricerca dell’Università della California ha scoperto che gli investitori che ponderano le proprie decisioni in base alle prestazioni passate tendono a ottenere le peggiori prestazioni rispetto agli altri.

Come evitare questo pregiudizio

Se identifichi una tendenza, il mercato potrebbe averla scoperta e utilizzata prima di te.Rischi di acquistare a un punto alto: una transazione Al momento giusto Osserva la caduta del valore delle azioni. Se vuoi sfruttare l’inefficienza, Prendi l’approccio di Warren Buffett; Compra quando gli altri hanno paura e vendi quando sono fiduciosi. Andare con il flusso raramente produce guadagni su larga scala.

Domande frequenti

Cos’è il rimpianto e il disgusto?

L’avversione rammarica è quando una persona spreca tempo, energia o denaro per evitare di pentirsi della decisione iniziale che potrebbe superare il valore dell’investimento. Un esempio è comprare un’auto rotta e poi spendere più soldi per riparare l’auto, invece di ammettere di aver commesso un errore, dovresti comprare un’auto diversa.

Gli investitori fanno lo stesso non commerciando o trattenendo i perdenti per lungo tempo per paura del rimpianto.Avere una conoscenza di base della finanza comportamentale e coltivare in modo forte Piano di portafoglioE capisci il tuo Tolleranza al rischio E le sue ragioni possono limitare la possibilità di impegnarsi in comportamenti distruttivi di rimpianto e di evitamento.

Come giudicare se sei troppo sicuro di te?

Se fai questa domanda, potresti essere troppo sicuro di te. Sentire di sapere più degli altri o di fare più di quello che effettivamente fai è un grave errore che commettono sia i principianti che gli esperti. Come parte della natura umana, è lecito ritenere che potresti essere troppo sicuro di te in alcuni aspetti del tuo processo decisionale.

Cosa posso fare per evitare di inseguire le tendenze?

Il comportamento del gregge e la psicologia del mercato sono difficili da separare come esseri umani. Un buon modo per stare lontano dal rincorrere le tendenze è sviluppare una strategia obiettiva ed equa, e poi attenersi ad essa comunque. Imposta i criteri di uscita in anticipo e non deviare.Indice passivo o Strategia contraria Può anche essere usato per evitare questa deviazione.

Linea di fondo

Ci vedi un po’ di te in questi pregiudizi? Se lo fai, ti preghiamo di comprendere che il modo migliore per evitare le trappole delle emozioni umane è sviluppare regole di trading. Questi possono includere la vendita quando il titolo è sceso di una certa percentuale, il non acquisto dopo che il titolo è aumentato di una certa percentuale e la vendita della posizione dopo che è trascorso un certo periodo di tempo. Non puoi evitare tutti i pregiudizi comportamentali, ma puoi ridurre al minimo l’impatto sulle tue attività di trading.