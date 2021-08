I risparmi per la pensione dovrebbero essere utilizzati quando si va in pensione, quindi il governo ha regole per impedire alle persone di ritirarsi anticipatamente. Se prelevi denaro dalla maggior parte dei conti pensionistici prima dell’età di 59 anni e mezzo, potresti perdere il 10% del prelievo al governo, e questo si aggiunge alle tasse.

Questo è un grosso problema per chi ha intenzione di andare in pensione intorno ai 50 anni, ma ci sono alcune strategie che puoi usare per evitare queste penalità.

1. Regola del 55

questo 55 Regola È stabilito che se lasci il lavoro a o dopo i 55 anni di età, puoi prelevare fondi dal conto pensione del lavoro senza penalità. Coloro che lavorano nella pubblica sicurezza, come polizia e vigili del fuoco, possono usufruire di questa regola nell’anno in cui compiono 50 anni.

A questo proposito, ci sono alcuni punti da notare. In primo luogo, non ti consentirà di utilizzare liberamente tutti i tuoi risparmi per la pensione. Puoi prelevare denaro solo dal conto pensione del tuo datore di lavoro più vicino. Se hai intenzione di vivere con questi prelievi prima dei 59 anni e mezzo, assicurati prima di avere abbastanza soldi nel tuo conto. Se hai vecchi 401(k), il tuo nuovo piano potrebbe consentirti di trasferirli al tuo attuale 401(k). Ciò aumenterà il tuo equilibrio.

Un’altra cosa da tenere a mente è che questa regola si applica all’anno in cui compirai 55 anni e non necessariamente all’anno del tuo 55esimo compleanno. Se avrai 55 anni a dicembre 2022, a patto che tu e il tuo datore di lavoro vi separiate, potete iniziare un prelievo senza penali già dal 1° gennaio 2022.

Alcune persone credono erroneamente che la regola del 55 permetta loro di prelevare denaro senza penali ogni volta che si dimettono nell’anno in cui compiono 55 anni, ma non è così. Se ti dimetti quando hai 54 anni, la regola dei 55 non si applica a te. Dovrai aspettare un anno per smettere o provare alcune delle altre strategie elencate qui per ottenere i tuoi risparmi per la pensione il prima possibile.

2. Pagamenti regolari sostanzialmente uguali

Puoi usarlo Pagamenti periodici sostanzialmente uguali (SEPP) Utilizza gratuitamente il tuo risparmio previdenziale a qualsiasi età. Ma per coloro che hanno molti risparmi personali, questa è solo una buona idea.

SEPP ti consente di prelevare fondi dal tuo conto pensionistico, a condizione che continui a prelevare lo stesso importo ogni anno entro cinque anni o fino a raggiungere 59 1/2 (a seconda di quale sia più lungo). Pertanto, le persone che iniziano a 57 anni devono ritirare SEPP prima di 62 anni e le persone che iniziano a 50 anni devono prelevare denaro prima di 59 1/2.

Esistono diversi modi per calcolare l’importo da prelevare ogni anno.Un modo è usare l’IRS Tabella dell’aspettativa di vita singolaDividi il saldo del tuo conto per il fattore dell’aspettativa di vita della tua età per ottenere il tuo SEPP. Ad esempio, se hai $ 250.000 nel tuo conto pensionistico e hai 50 anni, guarderai la tabella dell’aspettativa di vita singola e vedrai che il fattore dell’aspettativa di vita per le persone che hanno 50 anni è 34,2. Puoi dividere $ 250.000 per 34,2 per ottenere circa $ 7.310. Se scegli questo metodo, questo è l’importo che devi prelevare quest’anno.

Una volta che inizi a prendere SEPP, non puoi smettere fino a 59 anni e mezzo o prendere SEPP per cinque anni. Se non riesci a ottenere tutti i SEPP richiesti, l’IRS addebiterà retroattivamente una penale di prelievo anticipato del 10% su tutti i pagamenti precedentemente prelevati.

3. Il contributo del Ross Irish Republican Army

Chiunque può ritirare il proprio Ross Irish Republican Army Contribuisci in qualsiasi momento perché hanno già pagato le tasse. Tuttavia, fino a quando non raggiungi 59 1/2 e hai un Roth IRA per almeno cinque anni, di solito non puoi ritirare il tuo reddito senza una multa.

Se prevedi di utilizzare questa strategia, dovresti indagare sul tuo Ross Irish Republican Army Il saldo è il contributo e quanto è il reddito. Se ritiri inavvertitamente il tuo reddito, potresti dover pagare tasse e multe.

4. Eccezioni alle penalità di recesso anticipato

Il governo prevede un’eccezione alla sanzione del ritiro anticipato del 10% per consentire alle persone di utilizzare i propri risparmi pensionistici in determinate circostanze. Puoi prelevare denaro dal tuo conto senza penalità nelle seguenti situazioni:

Sarai totalmente e permanentemente disabilitato.

Spendi questi soldi per spese di istruzione superiore qualificata.

Hai usato questi soldi per comprare la tua prima casa (con un prelievo massimo di $ 10.000).

Usi questi soldi per pagare più del 10% delle tue spese mediche Entrate totali rettificate.

Usi questi soldi per pagare l’assicurazione sanitaria quando sei disoccupato.

Prima di prelevare denaro per uno di questi motivi, assicurati di controllare le regole del tuo piano pensionistico specifico per assicurarti di non dover affrontare multe. Ricorda, se il denaro proviene da un conto in sospensione d’imposta, potresti comunque dover pagare le tasse.

Dovresti utilizzare i tuoi risparmi di vecchiaia in anticipo?

Prima di utilizzare una delle strategie sopra elencate, dovresti considerare se è saggio andare in pensione presto. Se hai un grande nido di uova e hai intenzione di andare in pensione presto per anni, potrebbero andare bene.

Tuttavia, se hai bisogno di soldi urgentemente, per favore tira fuori il tuo Risparmio previdenziale Probabilmente non una buona idea. Potresti dover pagare multe o tasse governative e rallenterai la crescita dei tuoi risparmi. Se disponi di un fondo di emergenza, prova a utilizzarlo o prendi in considerazione un prestito prima di utilizzare i tuoi risparmi per la pensione.

Per saperne di più