4 segni che le aziende private diventano pubbliche

Quando un’azienda privata fa un piano Elencato, Di solito poca fanfara o preavviso.Un po’ di silenzio radio è dovuto a Securities and Exchange Commission (SEC) Requisiti relativi alla presentazione formale delle comunicazioni. Un po’ di silenzio è semplicemente perché la quotazione di un’azienda è di solito una grande notizia e mette l’azienda sotto una lente d’ingrandimento. È più probabile che le aziende si preparino alla relativa solitudine dell’anonimato. Tuttavia, prima della notifica e del deposito ufficiali, ci sono diversi segnali che l’azienda sta per fare un grande balzo in avanti.

Punti chiave Prima di presentare i documenti e gli annunci richiesti alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, le società private che stanno per diventare pubbliche di solito intraprendono varie azioni per prepararsi a un’offerta pubblica iniziale (IPO) per mostrare le loro intenzioni.

Le aziende possono implementare procedure per rafforzare i registri e la contabilità per dimostrare di avere rigorose politiche finanziarie e controlli interni per prevenire frodi e cattiva gestione.

Prima di essere quotata in borsa, la società può sostituire il personale dirigente senior e assumere nuovi dirigenti con un record di redditività delle aziende leader.

La società può anche vendere unità aziendali non essenziali ed eseguire tutte le cancellazioni contabili consentite per presentare rendiconti finanziari migliorati.

Aggiornamento della governance aziendale

Le società quotate quotate alla borsa valori degli Stati Uniti devono basarsi su Legge Sarbanes-Oxley del 2002 (SOX) Mantenere determinati standard nella gestione dell’azienda. Questi standard includono l’istituzione di un consiglio di amministrazione esterno, lo sviluppo e la valutazione di un insieme efficace di misure di controllo interno per la gestione finanziaria dell’azienda e la creazione di un processo formale che consenta ai dipendenti e ad altri di contattare direttamente il comitato di revisione per riferire attività illegali e coloro che violano le politiche aziendali.L’improvvisa comparsa di una serie di nuove politiche e procedure può indicare Offerta pubblica iniziale (IPO).

Annotazione “Grande bagno”

Società quotate e società in procinto di quotarsi, ogni anno e ogni trimestre Bilancio d’esercizio Ha ricevuto l’attenzione di investitori e analisti.Le società private che prendono in considerazione la quotazione in borsa di solito valutano i loro rendiconti finanziari ed effettuano eventuali cancellazioni consentite Principi contabili generalmente accettati (GAAP) per fornire un miglior conto economico in futuro.

Ad esempio, le regole contabili richiedono alle aziende di svalutare l’inventario che si muove lentamente o il cui valore è inferiore al costo originale. Tuttavia, c’è molto margine di manovra nel prendere questa decisione. Le aziende di solito mantengono le scorte nei loro bilanci il più a lungo possibile per garantire che soddisfino i rapporti patrimoniali delle banche e di altri istituti di credito.Una volta che l’azienda prende in considerazione la quotazione in borsa, di solito ha senso Disconnettersi Quando l’inventario influenzerà la redditività degli azionisti, prima piuttosto che dopo.

“Stato di unicorno” si riferisce a una società privata con una valutazione di $ 1 miliardo. Questo punto di svolta spesso fa sì che gli investitori e i media speculano sul fatto che la società sarà presto quotata in borsa.

Cambiamenti improvvisi nell’alta dirigenza

Una volta che un’azienda pensa di diventare pubblica, deve considerare se la sua attuale gestione è qualificata e se ha bisogno di una pulizia di primavera. Per attrarre investitori, le società quotate devono avere manager e manager esperti ed esperti. Record redditizio dell’azienda leaderSe il top management di un’azienda conduce una riorganizzazione globale, potrebbe essere un segnale che sta lavorando duramente per migliorare la propria immagine prima di essere quotata in borsa.

Cessione di rami d’azienda non core

Una società autocostruita di solito ha unità aziendali sussidiarie collegate al suo scopo principale o principale. Un esempio di ciò è un’azienda di forniture per ufficio con un’attività di elaborazione delle buste paga. L’attività secondaria non è direttamente collegata all’attività principale. Al fine di promuovere un’azienda in una IPO, Prospetto Ci si aspetta che mostri una chiara direzione aziendale. Se una società sta cedendo la sua attività non principale, potrebbe indicare che è diventata più sofisticata mentre si prepara a emettere azioni pubbliche.

Linea di fondo

Poiché una società privata può tacere sulle sue intenzioni di quotazione davanti ai documenti e agli annunci ufficiali richiesti dalla SEC, è difficile valutare se una società si stia muovendo in questa direzione. Tuttavia, per chi li cerca, ci saranno sempre segnali più sottili. Questi segnali includono la società che eleva i suoi standard di governo societario, conducendo cancellazioni contabili su larga scala, riformando il suo senior management team e vendendo unità aziendali non essenziali.