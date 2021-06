Il trading attivo è l’atto di acquistare e vendere titoli in base alle tendenze a breve termine al fine di trarre profitto dalle tendenze dei prezzi sui grafici azionari a breve termine.Con una mentalità correlata Transazione attiva La strategia è diversa da quella a lungo termine, Compra e tieni Strategia di scoperta Passivo O investitori indicizzati. I trader attivi credono che le tendenze a breve termine e l’acquisizione delle tendenze del mercato siano i punti in cui realizzano un profitto.

Esistono una varietà di metodi che possono essere utilizzati per implementare strategie di trading attive, ognuna delle quali ha l’ambiente di mercato appropriato e i rischi inerenti alla strategia. Di seguito sono riportate le quattro strategie di trading attive più comuni e i costi incorporati di ciascuna strategia.

Punti chiave Il trading attivo è una strategia per “battere il mercato” identificando e afferrando transazioni redditizie, di solito partecipazioni a breve termine.

Nel trading attivo, possono essere utilizzate diverse strategie generali.

Il day trading, il position trading, lo swing trading e lo scalping sono quattro metodi di trading attivi popolari.

4 strategie di trading attive comuni

1. Giorno di negoziazione

Giorno di negoziazione Probabilmente lo stile di trading attivo più famoso. Di solito è considerato uno pseudonimo per la transazione attiva stessa. Il day trading, come suggerisce il nome, è un metodo per acquistare e vendere titoli nello stesso giorno. Le posizioni sono state chiuse lo stesso giorno in cui sono state assunte e nessuna posizione è stata mantenuta durante la notte.Tradizionalmente, il day trading viene effettuato da trader professionisti, come esperti o Creatore di mercato. Tuttavia, Transazione elettronica Questa pratica è stata aperta ai trader alle prime armi.

Il trading attivo è una strategia popolare per coloro che cercano di battere il mercato Media di mercato.

2. Trading di posizione

Alcune persone pensano davvero che il trading di posizione sia un Compra e tieni Strategia invece di trading attivo. Tuttavia, le transazioni di posizione completate da trader avanzati possono essere una forma di trading attivo. Il trading di posizione utilizza grafici a lungo termine, dal quotidiano al mensile, combinati con altri metodi per determinare le tendenze nell’attuale direzione del mercato. Questo tipo di transazione può durare da pochi giorni a qualche settimana, a volte anche di più, a seconda dell’andamento.

I trader di tendenza cercano massimi consecutivi più alti o più bassi per determinare l’andamento del titolo. Saltando sull'”onda”, l’obiettivo del trader di tendenza è di beneficiare dei movimenti al rialzo e al ribasso del mercato.I trader di tendenza si concentrano sulla determinazione della direzione del mercato, ma non cercano di prevederne alcuna Livello di prezzoGeneralmente, i trader di tendenza saltano nella tendenza dopo che la tendenza è stata stabilita e quando la tendenza si interrompe, di solito escono dalla posizione. Ciò significa che durante i periodi di elevata volatilità del mercato, Trading di tendenza La difficoltà è maggiore e le sue posizioni sono generalmente ridotte.

3. Swing trading

Quando la tendenza si interrompe, Commerciante di swing Di solito entra nel gioco. Alla fine del trend, mentre il nuovo trend cerca di affermarsi, di solito ci saranno delle fluttuazioni di prezzo. Gli swing trader comprano o vendono all’inizio delle fluttuazioni dei prezzi. Lo swing trading viene solitamente mantenuto per più di un giorno, ma il tempo è più breve del trend trading.Di solito i commercianti di swing Analisi fondamentale.

Queste regole o algoritmi di trading sono progettati per determinare quando acquistare o vendere titoli.Quando si fa swing trading algoritmo Non è necessario prevedere con precisione i picchi oi minimi delle fluttuazioni dei prezzi, è necessario un mercato che si muova in una direzione o nell’altra. Un mercato con fluttuazioni di gamma o consolidamento laterale è un rischio per gli swing trader.

4. Scalping

scalping È una delle strategie più veloci adottate dai trader attivi.In sostanza, deve identificare e sfruttare Differenza tra domanda e offerta A causa del temporaneo squilibrio tra domanda e offerta, sono leggermente più larghe o più strette del normale.

Gli scalper non ci proveranno Approfitta delle grandi mosse O fare molte transazioni. Invece, cercano di trarre vantaggio da piccole azioni che si verificano di frequente e di superare volumi di transazioni misurabili. Poiché il livello di profitto di ogni transazione è molto piccolo, gli scalper cercheranno un mercato relativamente liquido per aumentare la frequenza delle transazioni.Non come Commerciante di swingGli scalper preferiscono mercati tranquilli e non sono soggetti a improvvise fluttuazioni di prezzo.

I costi intrinseci delle strategie di trading

Ci sono ragioni per cui le strategie di trading attivo una volta erano adottate solo da trader professionisti.Non solo proprio interno Casa di brokeraggio Ridurre i costi correlati Trading ad alta frequenza, Ma garantisce anche una migliore esecuzione delle transazioni. Commissioni più basse e migliore esecuzione sono due fattori che aumentano il potenziale di profitto di una strategia.

Di solito è necessario un grande acquisto di hardware e software per implementare con successo queste strategie. Oltre ai dati di mercato in tempo reale, questi costi rendono il trading attivo alquanto proibitivo per i singoli trader, sebbene non del tutto impossibile.

Questo è il motivo per cui le strategie passive e indicizzate di acquisto e mantenimento di posizioni offrono commissioni e costi di transazione inferiori, nonché meno eventi imponibili quando si vendono posizioni redditizie. Tuttavia, le strategie passive non possono battere il mercato perché detengono l’indice di mercato più ampio. I trader attivi cercano”α‘, spero che i profitti del trading possano superare i costi e sviluppare una strategia di successo a lungo termine.

Linea di fondo

I trader attivi possono utilizzare una o più delle strategie di cui sopra. Tuttavia, prima di decidere di adottare queste strategie, I rischi e i costi associati a ciascuno Dovrebbe essere considerato.