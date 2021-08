4 strategie per la gestione dei portafogli obbligazionari

anno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Principale 100.000 USD 100.000 USD 100.000 USD 100.000 USD 100.000 USD 100.000 USD 100.000 USD 100.000 USD 100.000 USD 100.000 USD Entrate del coupon 5.000 USD 5.000 USD 5.000 USD 5.000 USD 5.000 USD 5.000 USD 5.000 USD 5.000 USD 5.000 USD 5.000 USD

Figura 1

Dividere il capitale in parti uguali per fornire un flusso di cassa stabile ed uguale ogni anno.

L’investimento obbligazionario non è così semplice o prevedibile come potrebbero sembrare gli osservatori ordinari. Ci sono molti modi per costruire un portafoglio obbligazionario e ogni metodo ha rischi e benefici.

Strategia obbligazionaria indicizzata

L’indice è considerato quasi-passivo in base alla progettazione. L’obiettivo principale dell’indicizzazione di un portafoglio obbligazionario è fornire caratteristiche di rendimento e rischio strettamente correlate all’indice target. Sebbene questa strategia abbia alcune delle stesse caratteristiche dell’acquisto e della detenzione passivi, ha un certo grado di flessibilità. Proprio come il monitoraggio di uno specifico indice del mercato azionario, la struttura di un portafoglio obbligazionario può imitare qualsiasi indice obbligazionario pubblicato. Un indice comune imitato dai gestori di portafoglio è il Barclays US Aggregate Bond Index.

A causa delle dimensioni dell’indice e del numero di obbligazioni necessarie per replicare l’indice, questa strategia è adatta per grandi portafogli di investimento. È inoltre necessario considerare non solo i costi di transazione associati all’investimento originale, ma anche i costi di transazione associati all’investimento regolare. riequilibrare Un portafoglio che riflette le variazioni dell’indice.

Strategia di coniugazione immunitaria

Questa strategia ha le caratteristiche sia della strategia attiva che della strategia passiva. Per definizione, pura immunità significa che il portafoglio di investimento investe in un certo rendimento entro un certo periodo di tempo senza alcuna influenza esterna, come le variazioni dei tassi di interesse.

Analogamente all’indicizzazione, il costo opportunità dell’utilizzo di una strategia di immunizzazione può rinunciare al potenziale di rialzo di una strategia attiva per garantire che il portafoglio di investimenti ottenga il rendimento atteso previsto. Come la strategia buy-and-hold, secondo il design, lo strumento più adatto per questa strategia è un’obbligazione di alto grado con una probabilità di default molto bassa.

In effetti, la forma più pura di immunità è investire in Obbligazione zero coupon E abbina la data di scadenza dell’obbligazione con la data che dovrebbe richiedere il flusso di cassa. Ciò elimina qualsiasi variazione dei rendimenti relativi al reinvestimento del flusso di cassa, positiva o negativa che sia.

La durata o la vita media di un legame viene solitamente utilizzata per l’immunizzazione. Rispetto alla data di scadenza, è un indicatore più accurato della previsione della volatilità delle obbligazioni. Le compagnie di assicurazione, i fondi pensione e le banche utilizzano spesso strategie di durata negli ambienti di investimento istituzionali per abbinare l’orizzonte temporale delle loro passività future con i flussi di cassa strutturali. Questa è una delle strategie più ragionevoli che gli individui possono utilizzare con successo.

Ad esempio, proprio come un fondo pensione utilizza l’immunizzazione per pianificare il flusso di cassa quando un individuo va in pensione, la stessa persona può anche costruire un portafoglio di investimenti dedicato per il proprio piano pensionistico.

Strategia obbligazionaria attiva

L’obiettivo. il gol Gestione attiva Massimizza il rendimento totale. Con l’aumentare delle opportunità di rendimento, aumenta anche il rischio. Alcuni esempi di stili positivi includono le aspettative sui tassi di interesse, la tempistica, la valutazione e l’utilizzo degli spread, oltre a più scenari di tassi di interesse. La premessa di base di tutte le strategie attive è che gli investitori sono disposti a scommettere sul futuro, piuttosto che accettare i rendimenti inferiori che le strategie passive possono fornire.

Linea di fondo

Gli investitori possono utilizzare una varietà di strategie di investimento obbligazionario. L’approccio buy-and-hold è interessante per gli investitori che cercano reddito ma non sono disposti a fare previsioni.Le strategie intermedie includono Indicizzazione E l’immunità, entrambe le quali forniscono un certo grado di sicurezza e prevedibilità. Poi c’è il mondo attivo, che non è adatto agli investitori occasionali. Ogni strategia ha il suo posto e, se implementata correttamente, può raggiungere i suoi obiettivi previsti.