4 titoli di downgrade che evito a tutti i costi da StockNews

Questo è il motivo per cui gli investitori dovrebbero considerare il rating POWR delle azioni quando prendono decisioni di investimento. I rating POWR considerano 118 diversi fattori durante l’assegnazione dei rating. Gli investitori dovrebbero assicurarsi di evitare titoli classificati come sell o strong sell.

Con l’inizio della stagione degli utili e il rilascio di ulteriori dati economici questa settimana, potremmo assistere a una certa volatilità nel mercato. Questo è il motivo per cui gli investitori dovrebbero evitare i titoli che sono stati recentemente declassati per vendere o vendere forte dal nostro sistema di rating POWR. Accolade (ACCD), Borr Drilling (BORR), Livent Corporation (NYSE:) e LiveXLive Media (LIVX) sono quattro di queste società. Poiché gli investitori hanno digerito i rapporti sugli utili aziendali e i dati sull’inflazione più alti del previsto, il mercato ha chiuso in ribasso oggi e ora è un buon momento per assicurarsi di investire nelle azioni giuste. Tuttavia, evitare le scorte sbagliate è altrettanto importante.

