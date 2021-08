40 anni di carriera politica di Como sulla scena statale e nazionale Reuters

© Reuters. Foto del file: Il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo parla in una conferenza stampa a New York, USA, il 10 maggio 2021. Mary Altaffer/Pool via REUTERS/File Photo



(Reuters)-Il procuratore generale dello Stato di New York ha riferito che martedì il governatore Andrew Cuomo si è dimesso, rilevando che aveva molestato sessualmente 11 donne e che aveva molestato sessualmente 11 donne e aveva una carriera politica durata 40 anni negli Stati Uniti. Per le figure potenti, questo è un calo drammatico.

Quella che segue è una cronologia di eventi importanti nella vita di Cuomo:

6 dicembre 1957: Andrew Cuomo nasce a New York da Mario Cuomo e Matilda Raffa Cuomo.

Novembre 1982: il democratico Mario Cuomo e suo figlio Andrew vengono eletti primi di tre governatori dello Stato di New York.

Gennaio 1997-Andrew Cuomo è diventato il Segretario degli Stati Uniti per l’edilizia abitativa e lo sviluppo urbano sotto il presidente Bill Clinton.

Settembre 2002-Una settimana prima delle elezioni, Cuomo è rimasto indietro rispetto a Carl McCall nei sondaggi e si è ritirato dalle primarie democratiche per il governatore dello Stato di New York.

Novembre 2006-Eletto Procuratore Generale dello Stato di New York.

Novembre 2010-Eletto il primo governatore.

Novembre 2014-Eletto il secondo governatore.

Novembre 2018-Eletto il terzo governatore.

Metà 2020: diventa un leader nazionale sulle questioni relative alla pandemia di coronavirus e tiene una conferenza stampa dettagliata quando il presidente Donald Trump ha minimizzato la pandemia.

13 dicembre 2020 – L’ex assistente Lindsey Boylan ha usato un post su Twitter per accusare Cuomo. “Sì, @NYGovCuomo mi ha molestato sessualmente per anni. Molte persone l’hanno visto e guardato”, ha twittato. Questi tweet sono stati riportati da alcuni media, ma non sono diventati importanti report nazionali. L’indagine ha successivamente concluso che gli assistenti senior di Cuomo si erano vendicati illegalmente contro Boylan facendo trapelare alla stampa documenti riservati su di lei e redigendo editoriali che l’hanno attaccata e condivisi con il personale senior.

Febbraio 2021 – Quando Boylan e un altro ex aiutante hanno accusato il governatore di molestarli sessualmente, la caduta in disgrazia di Cuomo è cresciuta. Boylan ha pubblicato un articolo sulla piattaforma Internet Medium, accusando Cuomo di aver compiuto diversi gesti inappropriati nei suoi confronti mentre lavorava per il governo statale dal 2015 al 2018. La seconda ex assistente, Charlotte Bennett, ha dichiarato al New York Times che Cuomo le ha fatto domande inappropriate sulla sua vita sessuale.

27 febbraio – Cuomo ha invitato l’ex giudice federale che ha scelto a condurre una “revisione completa e approfondita”.

28 febbraio: dopo essere entrata nell’ufficio di Cuomo, il procuratore generale di New York Letitia James ha annunciato che il suo ufficio avrebbe assunto e incaricato un avvocato esterno per condurre un’indagine.

1 marzo: una terza donna ha denunciato una cattiva condotta in un’intervista al New York Times.

2 marzo Quando il senatore dello Stato di New York Charles Schumer ha definito le accuse contro Cuomo “serie e molto inquietanti”, il sostegno di Cuomo tra i leader di partito di alto livello ha iniziato a crollare.

Il 3 marzo Cuomo ha promesso di collaborare alle indagini e di scusarsi per le sue azioni, ma ha affermato di non aver mai toccato nessuno in modo improprio: “Non mi dimetterò”.

6 marzo – Nelle interviste pubblicate dal Washington Post e dal Wall Street Journal, altre due donne hanno accusato Cuomo di comportarsi male. Seguirono altre accuse.

11 marzo: più di 55 democratici di New York hanno firmato una lettera chiedendo a Cummer di dimettersi e il presidente della Camera ha approvato l’indagine sull’impeachment.

12 marzo: altri democratici di New York, tra cui i senatori statunitensi Schumer e Kirsten Gillibrand e il rappresentante degli Stati Uniti Alexander Ocasio-Cortez, chiedono a Cuomo di dimettersi.

16 marzo – Il presidente Joe Biden ha dichiarato che Cuomo dovrebbe dimettersi se le accuse contro di lui saranno confermate da un’indagine.

17 luglio – Secondo il New York Times, Cuomo ha accettato una testimonianza combattiva di 11 ore.Due investigatori capo lo hanno interrogato dopo aver prestato giuramento.

Il 3 agosto James ha annunciato che gli investigatori indipendenti, l’ex procuratore Jin Jun e l’avvocato del lavoro Anne Clark hanno concluso che Como aveva molestato sessualmente più donne, compresi ex e attuali dipendenti statali, per palpeggiamenti, baci e abbracci sgraditi e fare commenti inappropriati. L’indagine ha anche scoperto che l’ufficio di Cuomo ha creato un posto di lavoro “tossico”, portando a “molestie e creando un ambiente di lavoro ostile”. James ha affermato che gli investigatori hanno intervistato 179 persone e esaminato più di 74.000 documenti, e-mail, testi e immagini.

10 agosto Cuomo annuncia le sue dimissioni