5 anni dopo la crisi DAO e l’hard fork di Ethereum Autore: Cointelegraph

Oleksi Konashevich È un dottore. Ricercatore nel dottorato di ricerca congiunto in diritto internazionale, scienza e tecnologia finanziato dal governo dell’Unione Europea. Oleksii ha collaborato con il Blockchain Innovation Center della RMIT University per studiare l’applicazione della tecnologia blockchain nell’e-government e nell’e-democracy. Si occupa anche della tokenizzazione della proprietà immobiliare, dell’ID digitale, della registrazione pubblica e del voto elettronico. Oleksii ha lavorato con il governo presidenziale del paese, ha lavorato con il governo presidenziale del paese dal 2014 al 2016 ed è stato direttore del gruppo non governativo e-Democracy. E la tassazione delle criptovalute ucraine.

DAO è una startup che gestisce un fondo di investimento in Ether (Ethereum) Ed esegui come contratto intelligente su Ethereum. DAO è un nome proprio e i fondatori hanno deciso di usarlo come riferimento per un concetto comune. Organizzazione autonoma decentralizzata, O DAO. Il fondo ha affermato fin dall’inizio di operare secondo i termini e le condizioni del suo contratto intelligente, che non è altro che il codice del programma distribuito sulla blockchain. Il loro sito Web non contiene termini e condizioni legali, ma afferma che il codice macchina è superiore a qualsiasi testo leggibile dall’uomo per spiegare questo codice.

