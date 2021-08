5 aziende di successo sopravvissute alla bolla delle dot-com

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook



L’era di Internet alla fine degli anni ’90 era Bolla speculativa Creato dalla rapida ascesa e dall’interesse delle società Internet. Nei cinque anni prima di raggiungere il suo picco nel marzo 2000, molte aziende sono nate con l’obiettivo principale di guadagnare quote di mercato attraverso la costruzione del marchio e Internet.

La teoria è che in una serie di società simili, una avrà successo e sia le società che gli investitori sono molto disposti a mettere le loro scommesse sul tavolo.

Ingrandirsi rapidamente è la chiave per la sopravvivenza, perché le aziende stanno correndo per guadagnare quote di mercato considerevoli, sacrificando i profitti nel processo. Il 10 marzo 2000, con la portata senza precedenti degli investimenti personali, questo boom ha spinto il Nasdaq Composite Index a un record di 5048,62.

La bolla di Internet è scoppiata

Il giorno in cui è stato raggiunto un livello record, la bolla è scoppiata e una società dopo l’altra è scoppiata, favorendo la caduta libera dell’industria di Internet, che è durata per i successivi due anni e mezzo.

L’indice si è protratto fino al 9 ottobre 2002 e il suo valore è sceso del 78%.

Le aziende e gli investitori sono costretti a riconoscere la generosità e Offerta pubblica iniziale Non vi è alcuna garanzia di reddito o per sopperire alla mancanza di un solido business plan. Con la sorprendente ascesa e il successivo crollo di molte aziende Internet, quasi nessuna azienda può sopravvivere dopo che la polvere si è depositata.

1. Amazon (NASDAQ: AMZN)

fondatore Jeff Bezos Nel 1994, Amazon è diventato il più grande rivenditore online del mondo.

Nel 1995, Amazon ha fatto il suo debutto online come libreria, aggiungendo infine film, musica, elettronica, software per computer e la maggior parte degli altri prodotti di consumo alla sua offerta diversificata.

L’offerta pubblica iniziale di Amazon è stata condotta il 15 maggio 1997 al prezzo di 18 dollari per azione. È salito sopra i $ 100 e poi è sceso sotto i $ 10 dopo lo scoppio della bolla.

Come altre società Internet, il piano aziendale di Amazon si concentra maggiormente sulla notorietà del marchio e meno attenzione alle entrate e non ha raggiunto la redditività fino al quarto trimestre del 2001.

A partire da agosto 2021, il prezzo delle azioni di Amazon supera $ 3.293 per azione E impiega oltre 1,3 milioni di persone in tutto il mondo L’utile netto annuale riportato è stato di 21,3 miliardi di dollari USA.

2. eBay (NASDAQ: EBAY)

eBay è stata fondata da Pierre Omidyar nel 1995 ed è un popolare sito di vendita al dettaglio e di aste online.

eBay ha mostrato una crescita sorprendente nei primi giorni, con il numero di aste ospitate che è salito alle stelle da 250.000 nel 1996 a 2 milioni nel primo mese del 1997.

Il 21 settembre 1998, eBay è stata quotata in borsa a un prezzo IPO di $ 18; il prezzo ha superato $ 53 il primo giorno di negoziazione.

eBay ha ampliato le sue categorie di prodotti per coprire quasi tutti i prodotti che possono essere venduti. Da oggetti d’antiquariato e monete d’oro a automobili e immobili, sono stati aggiunti anche nuovi modelli di aste e opzioni di prezzo “compra ora”.

I fatti hanno dimostrato che queste misure hanno successo per eBay, la società ha attualmente più di 12.700 dipendenti, secondo i rapporti nel 2020 le entrate supereranno i 10,3 miliardi di dollari USA.

3. Booking Holdings (ex Priceline.com) (NASDAQ: BKNG)

Fondato nel 1997, Priceline è un sito Web relativo ai viaggi che aiuta gli utenti a trovare sconti su hotel, autonoleggi, biglietti aerei e pacchetti vacanza o a indicare i propri prezzi.

Il prezzo delle azioni di Priceline è passato da $ 16 a $ 86,25 il primo giorno di negoziazione nel marzo 1999, ma è sceso a meno di $ 10 negli anni successivi.

Dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, l’intera industria del turismo ha dovuto affrontare delle sfide. Nel 2002, l’allora nuovo CEO di Priceline Jeffery H. Boyd (Jeffery H. Boyd) ha ricostruito il marchio Priceline attorno agli hotel anziché ai biglietti aerei e ha ampliato il suo mercato europeo.

Priceline (ora operante con il nome di Booking Holdings) attualmente lavora con più di 100.000 hotel in più di 90 paesi e negli ultimi anni ha registrato ricavi e una crescita del reddito netto. Booking Holdings include non solo Priceline, ma anche i precedenti siti di viaggi rivali Kayak, Booking.com e Agoda, Open Table e RentalCars.com. Ad agosto 2021, il prezzo delle sue azioni ha superato i 2.200 dollari.

4. Volantino (NASDAQ: SFLY)

Shutterfly è un servizio di pubblicazione personale basato su Internet che consente agli utenti di creare stampati, calendari, album fotografici, biglietti, cancelleria e siti di condivisione di foto.

Shutterfly è stata fondata nel 1999 ed è sopravvissuta allo scoppio della bolla Internet ed è stata quotata in borsa il 30 settembre 2006, con un prezzo delle azioni IPO di $ 15,55.

Shutterfly affronta i principali concorrenti, tra cui Snapfish e Kodak. Secondo InfoTrends, queste tre società controllano collettivamente circa l’85% del mercato delle foto e del merchandising online.

Oggi Shutterfly viene scambiato a più di $ 60 per azione.

5. Coupons.com (privato)

Steve Boal si rese conto che il business dei coupon non si era ancora adattato alla nuova economia di Internet e fondò Coupons.com nel 1998.

Tre anni dopo, nell’aprile 2001, l’azienda ha emesso il primo coupon digitale. Due mesi dopo, ha lanciato il proprio sito web di destinazione.

Nel giugno 2011, Coupons.com ha attirato $ 200 milioni investitore aziendale, Espandere i servizi e aumentare i fondi per il reclutamento.

Il sito web è ora di proprietà di Quotient Technology Inc. (QUOT) e attualmente vale $ 1 miliardo. Coupons.com ha citato il calo del numero di lettori di giornali e l’aumento del costo dei generi alimentari come fattori per la crescita dei coupon online.

Linea di fondo

Nella seconda metà degli anni ’90, Internet era un animale relativamente nuovo e le aziende fiorenti erano piene di ambizioni, speranze e talvolta piani aziendali traballanti.

Sebbene molte aziende abbiano sperimentato una crescita enorme e rapida – i loro proprietari sono diventati immediatamente milionari – una grande percentuale di aziende è crollata e bruciata altrettanto velocemente. Alcune aziende sono in grado di adattarsi attraverso la ristrutturazione, la nuova leadership e la ridefinizione dei piani aziendali, rendendole le vere sopravvissute alla bolla di Internet.